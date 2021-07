Lý do sâu xa khiến tuyển Trung Quốc quyết đánh bại tuyển Việt Nam

Tờ Sina vừa có bài nhận định về các đối thủ của tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối cùng World Cup trong đó có tuyển Việt Nam.

Bài viết này cho rằng tuyển Trung Quốc sẽ đánh bại tuyển Việt Nam vì những lợi ích lâu dài chứ không phải chỉ là kết quả trước mắt ở vòng loại World Cup. Đây mới là lý do sâu xa để tuyển Trung Quốc quyết tâm hạ thầy trò HLV Park Hang-seo ở cả 2 trận đối đầu sắp tới.

Sina viết: "Hy vọng đội tuyển Trung Quốc sẽ chống lại sự kiêu ngạo của tuyển Việt Nam. Nếu so sánh giữa hai đội nằm nhóm hạt giống số 6 trước lễ bốc thăm là tuyển Lebanon và Việt Nam, rõ ràng tuyển Việt Nam là đội có sự tiến bộ nhanh hơn. Tuy nhiên, thực tế thì đây lại chính là lý do chúng tôi muốn đội tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam hơn so với Lebanon.

Đội tuyển Việt Nam đang là một thế lực mới nổi ở châu Á. Trong số 23 cầu thủ của họ đến UAE thi đấu vòng loại thứ hai World Cup, ngoại trừ một cầu thủ sinh năm 1986, một người sinh năm 1989, một người sinh 1993, còn lại tất cả đều sinh năm 1995 đổ về đây.

Lứa cầu thủ sinh năm 1995 trở về đây từng thi đấu ở giải trẻ châu Á tại Myanmar 2014. Ở giải năm đó, họ cũng chạm trán Trung Quốc và có trận hòa 1-1. Là phóng viên duy nhất của Trung Quốc theo sát giải năm đó, tác giả đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Tác giả cũng theo dõi một số cầu thủ sinh năm 1997 và 1999 của Việt Nam và chúng tôi hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc muốn đánh bại tuyển Việt Nam vì tương lai lâu dài chứ không chỉ vì kết quả ở vòng loại World Cup 2022.

Sự thay đổi của bóng đá Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn sau khi HLV Park Hang-seo nhậm chức năm 2017. HLV này thường xuyên áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, chú trọng xây dựng thể lực và thực chiến. Những điểm này giúp đội tuyển Việt Nam có sự bứt phá trong nhiều giải đấu.

Nếu chuẩn đầy đủ về mặt kỹ chiến thuật, chúng ta tự tin vào việc đánh bại tuyển Việt Nam. Nhưng động cơ lớn nhất, lý do quan trọng hơn để tuyển Trung Quốc đánh bại Việt Nam là bởi nếu chúng ta không sớm cản bước một đối thủ mới nổi như vậy và có được lợi thế về mặt tâm lý thì sau này chúng ta sẽ thực sự bị vượt mặt. Điều này chắc chắn không có lợi cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Trung Quốc".

Liên quan tới kế hoạch chuẩn bị của tuyển Trung Quốc, hiện LĐBĐ nước này đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết để nhập tịch cho hai nhân tố mới, đó là tiền đạo người Brazil Alan Kardec và tiền vệ đa năng từng chơi bóng ở nước Anh - Dai Wai Tsun. Khả năng cao hai nhân tố này sẽ được HLV Li Tie trao cơ hội để góp mặt ở hai trận đấu gặp tuyển Việt Nam.

Kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022.