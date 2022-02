Lưỡng quốc tướng quân người Việt và kỳ tích Trường chinh làm Tổng tư lệnh TQ kinh ngạc

Khi đang học tại Trường Sư phạm Nội trú Hà Nội, chàng thanh niên Nguyễn Sơn đã tham gia cách mạng và được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Năm 1925, ông được cử sang Quảng Châu (Trung Quốc) theo học lớp chính trị đặc biệt.



Từ năm 1927, Nguyễn Sơn bắt đầu tham gia cách mạng Trung Quốc.



Tháng 10/1932, Nguyễn Sơn được chuyển đến làm việc tại Thụỵ Kim (tỉnh Giang Tây) - thủ đô của cách mạng Trung Quốc. Tại Thụỵ Kim, Nguyễn Sơn làm giáo viên chính trị, văn hóa của Trường Hồng quân, thành viên của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Trưởng ban tuyên truyền của Trường Hồng quân.

Là một giảng viên chính trị, Nguyễn Sơn chịu trách nhiệm chính trong việc giảng dạy cho đại đội chính trị của Trường Hồng quân. Được làm giảng viên của đại đội chính trị cho thấy sự tin tưởng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Nguyễn Sơn.

Được Chu Đức và Lưu Bá Thừa bảo vệ

Trong Trường Hồng quân, ngoài việc làm tốt công tác giảng dạy, tuyên truyền, Nguyễn Sơn còn lập được nhiều thành tích lớn: ông cùng vợ của Dương Thượng Côn (lúc này đang là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ) là Lý Bá Chiêu tích cực vận động để thành lập đoàn kịch đầu tiên trong lịch sử quân đội Trung Quốc – Đoàn kịch Công Nông – với Lý Bá Chiêu làm Bí thư chi bộ.

Nguyễn Sơn rất nhiệt tình với công việc của đoàn kịch. Ông thường dạy mọi người hát, chơi piano và khiêu vũ. Ông cũng viết kịch bản và diễn xuất với Tiền Trạng Phi (sau này giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị của Quân ủy Cách mạng Trung ương Trung Quốc), Lý Bá Chiêu và Trương Ái Bình (sau này giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ năm 1982 đến năm 1988).

Khi đó, Đoàn kịch Công Nông đã dàn dựng một vở kịch phản ánh cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc có tên là "Ngọn lửa Thượng Hải". Vở kịch được đạo diễn bởi Trương Ái Bình, với Nguyễn Sơn là một trong những diễn viên chính. Buổi biểu diễn đã rất thành công và được chào đón nồng nhiệt bởi quân và dân Thụy Kim.

Sau đó, Đoàn kịch Công Nông đã phát phát triển thành Đoàn kịch Áo xanh ở khu Xô viết (khu vực bao gồm phía nam tỉnh Giang Tây và phía tây tỉnh Phúc Kiến). Do ảnh hưởng to lớn của Đoàn kịch Công Nông, Nguyễn Sơn đã nổi tiếng khắp khu Xô viết.

Đoàn kịch Công Nông - đoàn kịch đầu tiên trong lịch sử quân đội Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Tháng 1/1934, Nguyễn Sơn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Cộng hòa Xô viết Trung Hoa tổ chức tại Thụy Kim. Trong quá trình bầu đại biểu, một số người hơi lúng túng về cách xác định nhân thân của Nguyễn Sơn. Chu Ân Lai (lúc này đang giám sát việc thực hiện các kế hoạch quân sự) đề nghị để Nguyễn Sơn làm đại biểu đại diện cho dân tộc thiểu số tham dự đại hội.

Tại đại hội lần này, Nguyễn Sơn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Cộng hòa Xô viết Trung Hoa. Cùng với Beishitai của Triều Tiên, ông trở thành hai thành viên nước ngoài của Chính phủ Dân chủ Công Nông ở khu Xô viết.

Tháng 7/1934, Nguyễn Sơn đã chịu một cú sốc trong cuộc đời cách mạng của mình. Lúc đó, vì một mực ủng hộ đường lối của Mao Trạch Đông nên Nguyễn Sơn đã bị những người đứng đầu đường lối "cánh tả" vu oan là có "vấn đề kinh tế" với lý do là có ngân phiếu của Ngân hàng Công Nông trị giá 20 Nhân dân tệ không khớp với tài khoản của bản thân, nên bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tháng 10/1934, lực lượng chủ lực của Hồng quân Trung Quốc bắt đầu cuộc rút lui chiến lược, có quy mô lớn nhất trong lịch sử quân sự hiện đại với tên gọi Vạn lý Trường chinh. Các cán bộ và học viên của Trường Hồng quân Thụy Kim được hợp nhất vào Đoàn cán bộ Quân ủy Trung ương (người đứng đầu là Trần Canh).

Được sự quan tâm và bảo vệ của Chu Đức (lúc này đang là Tổng Tư lệnh Hồng quân) và Lưu Bá Thừa (lúc này là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 129 Bát lộ quân), Nguyễn Sơn được thuyên chuyển sang đội ngũ do hai người này trực tiếp quản lý, phụ trách công tác tuyên truyền trong cuộc Trường chinh.

Sau này, Nguyễn Sơn đã từng xúc động và nói: "Nếu không có sự quan tâm của Tổng tư lệnh Chu và Sư đoàn trưởng Lưu, tôi đã không tham gia Trường chinh!"

Trên đường Trường chinh, Nguyễn Sơn đã tận dụng tốt khả năng hoạt ngôn và tài biểu diễn của mình, rất tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội.

Tháng 1/1935, sau Hội nghị Tôn Nghĩa, Mao Trạch Đông lấy lại vị trí lãnh đạo Hồng quân và chỉ trích những sai lầm của đường lối "cánh tả". Bởi vậy, Đoàn cán bộ Hồng quân Trung ương tuyên bố thu hồi phán quyết sai lầm đối với Nguyễn Sơn. Nghe tin này, ông thực sự rất vui mừng.

Nhưng chỉ 7 tháng sau, Nguyễn Sơn lại phải chịu thêm một cú sốc nữa.

"Kỳ tích" trong cuộc Vạn lý Trường chinh

Tháng 8/1935, các cánh quân số 1 và 4 của Hồng quân Trung Quốc được sáp nhập và chia thành các cánh quân trái và phải để hành quân lên phía bắc. Lúc đó, Nguyễn Sơn theo đoàn quân chủ lực do Chu Đức và Trương Quốc Đào (chỉ huy cánh quân số 4) chỉ huy tiến lên phía bắc.

Khi đến sông Cát Khúc, Trương Quốc Đào không nghe theo lời can ngăn của Chu Đức và Lưu Bá Thừa, cho rằng nước sông đang lên, không thể tiến quân lên phía bắc, cần phải đi về phía nam. Nguyễn Sơn đã kiên quyết ủng hộ quan điểm đúng đắn của Chu Đức và Lưu Bá Thừa là chống lại việc tiến quân xuống phía nam, đối đầu trực diện với Trương Quốc Đào.

Tổng tư lệnh Hồng quân Trung Quốc Chu Đức trong cuộc Vạn lý Trường chinh. Ảnh: Sohu.

Kết quả là Trương Quốc Đào đã rất tức giận, vu cho Nguyễn Sơn là "gián điệp quốc tế", khai trừ ông khỏi đảng một lần nữa, thậm chí còn muốn xử tử trong bí mật. May mắn thay, Chu Đức và Lưu Bá Thừa đã nỗ lực hết sức để giải cứu Nguyễn Sơn, điều ông sang một tiểu đội để "lập công chuộc tội", theo đoàn quân leo lên những ngọn núi phủ đầy tuyết và vượt qua đồng cỏ, hướng tới Tứ Xuyên.

Đầu năm 1936, Hồng quân Trung Quốc bị quân đối phương đánh cho tan tác ở khu vực huyện Lư Hội, tỉnh Tứ Xuyên. Nguyễn Sơn một mình đi lên phía bắc, lần thứ ba leo núi tuyết, vượt đồng cỏ. Trên đường đi, Nguyễn Sơn đã phải ăn xin dọc đường, chăn bò hộ người dân, cuối cùng cũng đến được Diên An (phía bắc Thiểm Tây) - nơi ông tìm thấy Mao Trạch Đông và những người khác đã lên phía bắc trước đó.

Khi đó, Nguyễn Sơn trông rất gầy gò, nhếch nhác, khoác trên mình chiếc áo choàng Tây Tạng rách nát, bẩn thỉu, khiến mọi người rất khó nhận ra. Tuy nhiên, Nguyễn Sơn đã bình tĩnh nói: "Đây là cách mạng! Nếu một người quyết tâm tham gia cách mạng thì phải chịu đựng đủ mọi khó khăn và thử thách, nếu không thì làm sao trở thành người cách mạng chân chính?"

Ngay khi đến Diên An, những sai lầm của Trương Quốc Đào đã bị vạch rõ. Cơ quan chính trị của Hồng quân cũng ra quyết định thu hồi hình phạt đối với Nguyễn Sơn.

Nhìn lại cuộc Vạn lý Trường chinh, Nguyễn Sơn đã kết luận như sau: "Không cần là đảng viên, tôi vẫn tham gia Trường chinh. Không là đảng viên, tôi vẫn hoàn thành Trường chinh! Đó chỉ là trò đổ tội của Trương Quốc Đào, khiến tôi phải trèo lên núi tuyết và băng qua đồng cỏ ba lần, và vài lần bị oan nữa!"

Tháng 10/1936, Chu Đức và Lưu Bá Thừa mới đến được phía bắc Thiểm Tây. Thấy Nguyễn Sơn đến Diên An sớm hơn mình, Chu Đức đã vui mừng nói: "Tiểu Hồng (tức Hồng Thủy, một bí danh của tướng Nguyễn Sơn - PV), nghe tin đội của cậu tan rã, tôi tưởng cậu đã hi sinh rồi! Không ngờ cậu lại kết thúc Trường chinh sớm hơn tôi. Cậu gặp nạn không chết, sau này nhất định rất may mắn!"



