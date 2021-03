Lưỡng hội 2021: TQ thay đổi "luật chơi" lâu đời ở Hồng Kông, quyết vây hãm phần tử chống đối

Trong phiên khai mạc sáng nay tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII (tức Quốc hội) thông báo, sẽ xem xét thông qua dự thảo hoàn thiện hệ thống bầu cử Đặc khu hành chính Hồng Kông.



Việc này được cho nhằm loại bỏ rủi ro trong hệ thống bầu cử, bảo đảm thực thi ổn định và thành công "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích phát triển của toàn Trung Quốc, cũng như sự thịnh vượng lâu dài của đặc khu.

Trưởng đặc khu Hồng Kông ủng hộ

Trước đó, tại cuộc họp trù bị của Quốc hội Trung Quốc vào tối ngày 4/3, bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định này.

Bà Lam nói rằng, từ cấp trung ương trong năm qua, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhiều lần giúp Hồng Kông giải quyết các vấn đề mà đặc khu này khó có thể xử lý hiệu quả và Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông đã lấp đầy lỗ hổng để duy trì an ninh quốc gia kể từ khi Hồng Kông trở về, kết quả ngay lập tức đã ngăn chặn các cuộc bạo loạn gây rối loạn đặc khu, để người dân thoát khỏi chuỗi ngày sợ hãi và xây dựng lại một xã hội an toàn.

Bà này chỉ ra rằng, ngoài an sinh xã hội, Luật An ninh Quốc gia còn đảm bảo an ninh chính trị, chỉ khi đảm bảo rằng "người yêu nước quản lý Hồng Kông" thì hệ thống chính trị của Hồng Kông mới có thể đi theo hướng "một quốc gia, hai chế độ", "người Hồng Kông quản lý Hồng Kông"... Bà Lam tuyên bố, chính quyền đặc khu sẽ dốc sức phối với với Bắc Kinh trong tương lai để thực hiện tốt công tác tuyên truyền xã hội và lập pháp tại đặc khu.

Bà Carie Lam tham gia phiên khai mạc Quốc hội Trung Quốc sáng 5/3, thuộc kỳ họp Lưỡng hội 2021. Ảnh: Reuters

Trưởng đặc khu Hồng Kông nhấn mạnh, Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 14 của chính phủ Trung Quốc sắp được thông qua sẽ có những nội dung quan trọng hỗ trợ sự phát triển của Hồng Kông, chỉ cần đặc khu này có thể quán triệt thực hiện Luật An ninh Quốc gia để đảm bảo "người yêu nước quản lý Hồng Kông" và tích cực hòa nhập vào tình hình phát triển chung của đất nước, hạnh phúc của người dân Hồng Kông sẽ được đảm bảo hơn, triển vọng sẽ tươi sáng hơn.



Loại bỏ hoàn toàn thế lực gây rối

Các chuyên gia cho rằng, nếu dự thảo hoàn thiện hệ thống bầu cử Đặc khu hành chính Hồng Kông được Quốc lần này thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể xử lý trong một đến hai tháng tới và xây dựng phương án cải cách.

Ông Lưu Triệu Giai, Phó chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Quốc gia Hồng Kông và Ma Cao, cho rằng điều này có nghĩa là chính phủ trung ương đã quyết tâm thay đổi cơ bản "luật chơi" chính trị lâu đời ở đặc khu Hồng Kông, nhằm giữ chế độ vững chắc trong tay những người yêu nước, khiến "phần tử chống Trung Quốc, gây hỗn loạn Hồng Kông" bị loại bỏ hoàn toàn.

"Chính quyền trung ương chính thức khởi xướng cải cách toàn diện thể chế bầu cử của Hồng Kông, điều đó có nghĩa là chính quyền trung ương đã quyết tâm thay đổi cơ bản 'luật chơi' chính trị lâu đời ở Hồng Kông, khiến không gian tồn tại của thế lực chống Trung Quốc, gây hỗn loạn Hồng Kông trong hệ thống chính trị và trong xã hội bị thu hẹp nhanh chóng, như vậy có thể đạt được nhiều mục tiêu như các lực lượng phương Tây không còn coi trọng thế lực này, càng nhiều người Hồng Kông đánh mất kỳ vọng vào thế lực này và Hồng Kông sẽ tiến tới sự ổn định chính trị lâu dài", ông Lưu nhấn mạnh.

Ông này cũng nói rằng, việc cải cách hệ thống bầu cử của Hồng Kông cũng sẽ cho phép người dân Hồng Kông nhận ra rằng đấu tranh chính trị và đối đầu sẽ chỉ kéo Hồng Kông vào khủng hoảng và vực thẳm, khiến đặc khu khó khăn hơn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và dân sinh. "Tôi tin rằng sau cuộc cải cách này, nhiều người Hồng Kông sẽ nhận ra rằng thế lực lượng chống Trung Quốc, gây hỗn loạn Hồng Kông sẽ không thể tiếp tục và ngày càng nhiều người quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ những người yêu nước và giảm động cơ đối đầu với chính quyền trung ương".

Điền Phi Long, Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Hồng Kông và Ma Cao Quốc gia Trung Quốc, nói rằng trật tự thể chế hiến pháp của Hồng Kông từ lâu đã phải đối mặt với hai thách thức lớn, một là an ninh quốc gia và hai là phát triển dân chủ. Việc ban hành Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông năm ngoái và cải cách hệ thống bầu cử trong năm nay đã điều chỉnh và tái thiết trật tự thể chế hiến pháp của Hồng Kông theo hai chiều. Điều này phản ánh, trung ương duy trì ổn định phồn vinh của Hồng Kông bằng phương thức pháp trị và trách nhiệm, cũng như tạo ra nền tảng vững chắc cho việc tái thiết và hoàn thiện loạt chế độ và trật tự sau này của Hồng Kông.

Ông Cố Mẫn Khang, cựu Viện phó Học viện Pháp luật, Đại học thành phố Hồng Kông, nhận định, Luật An ninh Quốc gia đã thắt chặt “hàng rào” an ninh quốc gia của Hồng Kông, và việc cải cách hệ thống bầu cử sẽ đảm bảo rằng quyền lực tập thể của Hồng Kông nằm chắc trong tay những người yêu nước. Theo nghĩa này, việc ban hành Luật An ninh quốc gia và cải cách hệ thống bầu cử là để hoàn thiện nền móng "một quốc gia, hai chế độ".