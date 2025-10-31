Lương của Lionel Messi cao hơn quỹ lương của 20 đội bóng MLS

Hồi mùa hè, Los Angeles đã phá kỷ lục chuyển nhượng của MLS khi ký hợp đồng trị giá trị giá 26,5 triệu USD với Son Heung-min. Họ chắc chắn không bao giờ hối tiếc về quyết định này, bởi ngôi sao người Hàn Quốc lập tức tỏa sáng với 9 bàn thắng, 3 kiến tạo chỉ sau 806 phút thi đấu ở mùa giải chính thức, trong đó pha lập công đầu tiên tại MLS (cú đá phạt vào lưới FC Dallas) được người hâm mộ bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất năm.

Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi Son Heung-min đang hưởng mức thu nhập lên đến 11,15 triệu USD/mùa, cao hơn nhiều so với những cầu thủ khác nằm trong tốp lương cao của MLS, như Rodrigo De Paul (Inter Miami) 3,67 triệu, Nico Fernandez (New York City) 3,65 triệu, Kristoffer Velde (Portland Timbers) 3,03 triệu và Djordje Mihailovic (Toronto FC) 2,28 triệu. Thomas Mieller (Vancouver) thậm chí không nằm trong tốp 10 bởi chỉ nhận 1,44 triệu.

Tuy vậy, mức đãi ngộ của Son Heung-min cũng chỉ đứng thứ hai tại MLS. Người hưởng lương cao nhất Giải Nhà nghề Mỹ tất nhiên là Lionel Messi với 20,45 triệu USD. Thu nhập của siêu sao người Argentina cao hơn quỹ lương của 20/30 đội bóng tại giải đấu. Cũng như Son Heung-min, những gì Inter Miami trả cho Messi hoàn toàn đáng giá. Mùa vừa rồi, cầu thủ 38 tuổi có 29 bàn thắng, 19 kiến tạo để trở thành cầu thủ đầu tiên của MLS đứng đầu ở cả hai hạng mục. Nhiều khả năng Messi cũng sẽ là người đầu tiên giành được danh hiệu xuất sắc nhất mùa trong hai năm liên tiếp.

Với Inter Miami, tổng quỹ lương là 48,97 triệu USD (tức gần một nửa dành cho riêng Messi). Họ là đội trả lương cầu thủ cao nhất giải đấu, nhiều hơn Los Angeles FC tới 19 triệu. Mới đây Messi đã khuyến nghị Giải Nhà nghề Mỹ nên nới rộng hạn mức tiền lương nhằm thu hút nhiều ngôi sao, qua đó nâng cấp giải đấu và thu hút thêm đầu tư. Điều này có thể được xem xét, bởi MLS cũng đang có những bước cải tổ để phù hợp với xu hướng của bóng đá toàn cầu.