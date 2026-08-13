Lương 10 triệu, thuê trọ 5 triệu, con học hết 6 triệu, mẹ đảm Hà Nội tiết lộ 5 cách chi tiêu 'không vượt ngân sách'

Để bù đắp khoản thiếu hụt, mẹ Ken chọn cách gần như từ bỏ giấc ngủ trưa suốt nhiều năm, tranh thủ từng chút thời gian nghỉ ngơi để livestream, làm thêm kiếm thu nhập.

Lương khoảng 10 triệu đồng/tháng nhưng riêng tiền thuê phòng trọ và tiền học của con đã vượt quá thu nhập, chị Ly (32 tuổi) vẫn duy trì cuộc sống của hai mẹ con ở Hà Nội bằng cách cắt giảm tối đa các khoản chi không cần thiết, tự nấu ăn, làm thêm ngoài giờ và kiên trì tăng thu nhập thay vì chỉ tìm cách tiết kiệm.

Lương 10 triệu, gồng gánh hơn 11 triệu chi phí cố định mỗi tháng

32 tuổi, quê Hòa Bình, hiện sống cùng con trai 10 tuổi tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội), chị Ly - chủ tài khoản TikTok/Facebook Mẹ Ken chăm chỉ - khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ câu chuyện cân đối chi tiêu của mẹ đơn thân giữa thành phố lớn.

Theo chia sẻ của mẹ Ken, mức lương từ công việc văn phòng hiện khoảng 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tiền thuê phòng trọ tại khu vực Mỹ Đình là khoảng 5 triệu đồng, cộng điện nước và dịch vụ vào khoảng 5,2 triệu đồng/tháng. Riêng chi phí học tập của con trai khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chỉ tính riêng hai khoản cố định này đã vượt mức lương hàng tháng, vì vậy Ly phải tranh thủ livestream, làm affiliate và nhận thêm việc ngoài giờ để bù đắp thu nhập.

"Sau khi cộng cả thu nhập từ công việc chính và các khoản kiếm thêm từ livestream, bán hàng liên kết, rồi thanh toán tiền thuê nhà và tiền học của con, hai mẹ con chỉ còn khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng để trang trải tiền ăn uống và các chi phí sinh hoạt. Vì vậy, mình luôn phải tính toán rất kỹ từng khoản chi để hạn chế phát sinh", mẹ Ken cho biết.

"Cách đây khoảng 1-2 năm, tổng thu nhập mỗi tháng của mình từng đạt 15-20 triệu đồng nên việc thuê căn phòng hiện tại không phải là áp lực quá lớn. Tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây, công việc chính giảm, nguồn thu không còn ổn định như trước, mình phải tăng thời gian livestream và bán hàng liên kết để duy trì cuộc sống của hai mẹ con", mẹ đảm Hà Nội tâm sự.

Không ít lần mẹ Ken từng nghĩ đến việc chuyển sang căn phòng trọ rẻ hơn để tiết kiệm thêm 1-2 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng sau nhiều lần khảo sát, Ly nhận thấy "phần lớn những phòng trọ có giá thấp hơn đều có những điểm bất tiện như diện tích nhỏ hơn, không gian bí bách, xa trường học của con hoặc điều kiện sinh hoạt không bằng nơi ở hiện tại".

Bởi vậy, dù tiền thuê phòng chiếm tới một nửa thu nhập, Ly vẫn quyết định ở lại. Theo cô, căn phòng hiện tại có ban công, cửa sổ, gần trường để Ken thuận tiện đi học, đồng thời vẫn có một góc nhỏ cho con học tập. "Nếu chuyển sang chỗ ở xa hơn thì chi phí đi lại cũng tăng lên, chưa kể điều kiện sinh hoạt sẽ bất tiện hơn", Ly chia sẻ.

Chính vì không muốn đánh đổi môi trường sống và việc học của con để tiết kiệm vài triệu đồng tiền thuê nhà, Ly lựa chọn một hướng đi khác: Tranh thủ livestream, làm affiliate và nhận thêm việc ngoài giờ để tăng thu nhập, thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu.

5 thói quen tiết kiệm giúp mẹ đảm Hà Nội cân đối chi tiêu mỗi tháng

Theo mẹ Ken, tiết kiệm không đồng nghĩa với kham khổ; điều quan trọng là ưu tiên chi tiền cho những nhu cầu thật sự cần thiết.

1. Hạn chế tối đa việc ăn ngoài

Hai mẹ con gần như không đi ăn hàng. "Dù nhiều hôm 18h30 phải bắt đầu livestream, mình vẫn tranh thủ nấu cơm, nấu canh và chuẩn bị món mặn cho con ăn tối trước khi làm việc", Ly kể lại.

Có hôm cô mua 60.000 đồng thịt ba chỉ, chia thành hai bữa, mỗi bữa khoảng 30.000 đồng, kết hợp với rau đã mua từ trước là đủ cho một mâm cơm gia đình.

Theo Ly, việc tự nấu ăn không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn khiến cô yên tâm hơn khi chủ động chuẩn bị những bữa cơm đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị cho hai mẹ con.

2. Tận dụng thực phẩm còn sử dụng được

Với Ly, tiết kiệm không đồng nghĩa với hà tiện. Những phần thức ăn còn lại ở công ty nếu vẫn còn ngon và đảm bảo chất lượng, Ly sẽ xin mang về để hai mẹ con dùng cho bữa tối, vừa tránh lãng phí vừa giảm bớt một khoản chi.

Có hôm, bữa tối của hai mẹ con chỉ cần mua thêm 10.000 đồng tiền rau ngót, phần thức ăn còn lại từ bữa trưa ở công ty được hâm nóng, cắm thêm nồi cơm và nấu bát canh là hai mẹ con đã có một mâm cơm đủ đầy.

Theo Ly, chị chưa bao giờ thấy ngại khi làm điều đó. "Đồ ăn vẫn còn ngon thì mình tận dụng, vừa không lãng phí, vừa tiết kiệm được một khoản. Mình không thể lúc nào cũng cho con những bữa ăn đắt tiền, nhưng luôn cố gắng để con có bữa cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng trong khả năng của mình", Ly chia sẻ.

3. Chỉ mua sắm khi thực sự cần

Với Ly, mỗi món đồ đều cần được cân nhắc trước khi xuống tiền. Quần áo, giày dép của hai mẹ con được sử dụng lâu nhất có thể, chỉ thay mới khi thật sự cần.

Ly cũng duy trì một thói quen nhỏ là "cho món đồ mình thích vào giỏ hàng, rồi để khoảng 3 ngày sau mới xem lại. Nếu lúc đó vẫn thấy cần thiết thì mới mua, còn không sẽ mạnh dạn bỏ qua".

Thay vì dành tiền cho những món đồ phục vụ sở thích nhất thời, Ly ưu tiên ngân sách cho sách vở và dụng cụ học tập của con.

4. Lên kế hoạch từng khoản chi nhỏ

Mỗi buổi sáng, Ly thường tranh thủ đi chợ sớm, tính toán thực đơn theo từng bữa và ưu tiên sử dụng những nguyên liệu còn sẵn trong tủ lạnh trước khi mua thêm. Nhờ vậy, ngân sách sinh hoạt của hai mẹ con luôn được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Ly, mỗi khoản chi đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi chỉ một khoản phát sinh ngoài dự tính cũng có thể khiến kế hoạch chi tiêu cả tháng bị xáo trộn.

5. Tăng thu nhập thay vì chỉ cắt giảm chi tiêu

Với Ly, tiết kiệm thôi là chưa đủ. Muốn cuộc sống của hai mẹ con bớt áp lực, cô lựa chọn chủ động tìm thêm nguồn thu nhập.

Một ngày của mẹ đảm 32 tuổi gần như kín lịch. 5 giờ sáng thức dậy chạy bộ, đi chợ, chuẩn bị bữa ăn cho con rồi đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, khi đồng nghiệp tranh thủ ăn cơm và chợp mắt, Ly lại dành khoảng 2 tiếng để livestream. Chiều đến, cô vừa làm việc vừa ăn vội bữa trưa, còn buổi tối tiếp tục bán hàng, làm affiliate để kiếm thêm thu nhập.

"Dù hơi vất vả nhưng mình thấy hài lòng vì có thể tự lo được cho bản thân và con", Ly chia sẻ. Cũng rất lâu rồi Ly không còn biết đến giấc ngủ trưa, bởi từng khoảng thời gian trong ngày đều được tận dụng để làm thêm, với mong muốn hai mẹ con có cuộc sống ổn định hơn.

"Không quan trọng bữa cơm có gì, quan trọng là mẹ con mình có nhau"

Theo Ly, cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều áp lực khi hai mẹ con chưa có nhà riêng và mọi khoản chi đều phải tính toán cẩn thận. Dẫu vậy, điều khiến mẹ Ken thấy an lòng là "con khỏe mạnh, được đến trường mỗi ngày và tối nào hai mẹ con cũng được quây quần bên mâm cơm".

Câu chuyện của mẹ Ken chăm chỉ nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội. Nhiều bà mẹ cũng chia sẻ họ lựa chọn theo dõi kênh của Ly không chỉ vì những bữa cơm tiết kiệm mà còn bởi sự chăm chỉ, tinh thần tích cực và cách truyền tải cảm xúc trong hành trình nuôi con một mình giữa thành phố đắt đỏ. Đôi khi điều khiến người xem xúc động không phải những con số chi tiêu, mà là hình ảnh một người mẹ luôn cố gắng để con có một mái nhà nhỏ đủ ấm, dù cuộc sống còn nhiều áp lực.

Bên cạnh những lời động viên, nhiều người cũng chia sẻ góc nhìn về bài toán thuê nhà tại Hà Nội. Theo một số ý kiến, với mức khoảng 5,2 triệu đồng/tháng đã bao gồm điện nước, phòng có ban công, cửa sổ, thang máy và nằm gần khu vực Mỹ Đình thì đây là mức giá tương đối hợp lý. Nếu chuyển xuống phân khúc khoảng 3 triệu đồng, người thuê thường phải chấp nhận phòng nhỏ hơn, cũ hơn hoặc sử dụng nhà vệ sinh chung...

Ảnh chụp màn hình

Qua câu chuyện của mình, Ly cũng muốn nhắn gửi đến những phụ nữ đang chật vật cân đối giữa tiền nhà, tiền học của con và chi phí sinh hoạt rằng "mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, vì vậy không nên quá áp lực hay tự so sánh với người khác".

Bản thân Ly cũng từng chạnh lòng khi thấy bạn bè cùng trang lứa đã có nhà, có xe, còn hai mẹ con vẫn ở phòng trọ. Nhưng rồi cô nhận ra, điều đáng trân trọng không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là mỗi ngày vẫn có thể chăm chỉ làm việc, tự nuôi sống bản thân, chăm sóc con và cùng con bước tiếp về phía trước. "Chỉ cần con được học hành đầy đủ, hai mẹ con vẫn có một mái nhà để trở về sau mỗi ngày đã là hạnh phúc và đó cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng", Ly chia sẻ.

(Ảnh trong bài: NVCC)