HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Luộc gà rồi bị quên gây cháy căn nhà 4 tầng ở TP HCM

Anh Vũ |

Đám cháy ban đầu được xác định từ việc rò rỉ bình gas.

CLIP: Công an phường Bảy Hiền điều tra nguyên nhân vụ cháy

Ngày 9-10, Công an phường Bảy Hiền (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng.

Luộc gà rồi bị quên gây cháy căn nhà 4 tầng ở TP HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 8 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền. Phát hiện cháy, người dân tìm cách tháo chạy đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Bảy Hiền cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định là xuất phát từ rò rỉ bình gas. Trước đó chủ nhà luộc gà nhưng quên tắt bếp dẫn đến vụ việc trên. "Đám cháy sau đó nhanh chóng được khống chế" - lãnh đạo phường Bảy Hiền thông tin.

Tung tích ô tô trôi ở Thái Nguyên khiến cả MXH xôn xao sáng 9/10, gia đình đăng bài cầu cứu
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại