Luna Đào, An Phương, Thanh Huyền, 1m88 - Vượt qua nhạy cảm bằng “thấu hiểu” và “yêu chiều”

Là những "chiến binh" thế hệ 4.0, Luna Đào, An Phương, 1m88 và Thanh Thanh Huyền luôn tỏa sáng mỗi lần xuất hiện. Nhưng liệu đằng sau đó, họ cũng đã phải trải qua những áp lực, sự "nhạy cảm" riêng. Hãy cùng SKIN1004 tìm ra những bí quyết giúp họ luôn "thấu hiểu" sự "nhạy cảm" của mình như thế nào nhé!



"Nhạy" để thấu hiểu

"Cảm" để yêu chiều

Hành trình sống thật với chính mình – Luna Đào

Sau The Voice 2012, Luna bước vào ngành giải trí với mong muốn khẳng định bản thân, để mọi người có cái nhìn rõ ràng hơn về thật sự Luna là ai. Luna nhận ra, nếu bản thân mình cảm thấy không hạnh phúc khi làm việc thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa. Đó chính là lí do Luna quyết định "lột xác", đầy tự tin, bứt phá vượt qua mọi sự "nhạy cảm" để bản thân hạnh phúc, là phiên bản "thật" nhất của chính mình. Luna luôn tìm cách khiến bản thân mình xinh đẹp hơn mỗi ngày, để giờ đây, tự hào khi có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình đến tất cả phái đẹp, giúp họ nhận ra giá trị của bản thân ở nhiều khía cạnh, không chỉ ở nhan sắc.

Cân bằng giữa công việc và đam mê – An Phương

Vừa là nhà báo vừa là Beauty Blogger, An Phương đại diện cho những cô nàng bận rộn, luôn đặt mục tiêu hoàn thành tốt mọi công việc. Cô nàng được yêu mến vì mang đến năng lượng tích cực và lạc quan. Nhưng để cân bằng giữa các công việc, An Phương đôi khi gặp rất nhiều căng thẳng và khoảng thời gian "nhạy cảm". Đôi khi, việc "cân bằng" là một điều xa xỉ, khiến bản thân phải luôn "chiến đấu". An Phương nhận ra rằng, thay vì cố gắng cân bằng mọi thứ thì hãy cứ sống và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Những lúc căng thẳng, chậm lại một chút để thấu hiểu, yêu chiều cảm xúc của bản thân, bạn sẽ có thể sống trọn với đam mê của mình.

Tỏa sáng dưới những áp lực – Thanh Thanh Huyền

Với lối dẫn dắt thu hút, cô nàng MC Thanh Thanh Huyền luôn gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện và từng được khen ngợi với khả năng dẫn - không - cầm - kịch - bản. Đằng sau sự tự tin đó, Huyền đã phải tự đặt ra áp lực cho chính mình. Đối với một MC, không ai buộc phải ghi nhớ tất cả kịch bản, nhưng Huyền đã tự tạo dấu ấn riêng, lựa chọn ghi nhớ tất cả để có thể linh hoạt hơn trên sân khấu, không gò bó với kịch bản trên tay.

Huyền đôi khi cũng cảm thấy rất "nhạy cảm" khi thường xuyên phải ghi nhớ lượng dữ kiện "khổng lồ", áp lực càng tăng thêm khi lịch trình dày đặc. Thêm vào đó, liên tục phải hoạt động dưới ánh sáng cường độ cao. Những lúc "nhạy cảm" như thế, là lúc Huyền ngồi thư giãn, skincare và yêu chiều bản thân để lấy lại tinh thần. Huyền tin rằng, chỉ cần bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách!

Khi sai lầm trở thành kinh nghiệm – Đình Duy

Trước khi trở thành Beauty Blogger, Duy đã trải qua nhiều khó khăn, quyết định đi du lịch giải tỏa căng thẳng. Cũng chính khi đó, da Duy bị kích ứng. Tin tưởng vào bạn bè, Duy tin rằng "thuốc rượu" sẽ giúp mình phục hồi nhanh chóng và "đẹp nhanh hơn". Tuy nhiên, sự thật là da Duy ngày càng yếu và "nhạy cảm" hơn. Chúng ta đang sống trong thời đại truyền thông với tràn ngập hình ảnh ai ai cũng hoàn hảo từ thân hình tới làn da, điều này vô hình chung gây áp lực lên Duy vốn đã tự ti. Duy tự nói với bản thân: "Bây giờ chỉ có cách là phải vượt qua nỗi sợ. Điều cần thiết lúc bấy giờ là chọn những sản phẩm an toàn, giúp phục hồi da".

Sau một thời gian chăm sóc da đúng cách, Duy đã tìm lại làn da ban đầu của mình. Đây cũng chính là động lực giúp Duy mong muốn chia sẻ những giải pháp chăm da khoa học đến mọi người.

SKIN1004 hiểu rằng, ai cũng có một sự "nhạy cảm" riêng trong cuộc sống. Vì bản thân luôn phải khép mình, vì một chủ đề làm mình không thoải mái, hay đơn giản là "nhạy cảm" với chính làn da.

4 cá nhân, 4 tính cách khác nhau cùng đồng hành với SKIN1004, đã thành công giúp biến hóa những điều"nhạy cảm" thành những thay đổi tích cực, tiếp tục tỏa sáng. Còn bạn, bạn sẽ làm gì để đối mặt với sự "nhạy cảm" của chính mình?

Phía sau thông điệp mà Luna Đào - An Phương - Thanh Thanh Huyền - 1M88 gửi gắm, cũng chính là tinh thần của SKIN1004 lan tỏa đến tất cả các bạn trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=MZKOSyjN_Nk



"Ai cũng có một câu chuyện, một quá khứ với nhiều bộn bề. Những câu chuyện đó khiến bạn trở nên "nhạy cảm" hơn. Những chỉ cần bạn thấu hiểu và yêu chiều bản thân, tự tin làm những điều mình muốn, bạn sẽ luôn tỏa sáng và trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình".

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung Địa chỉ công ty (Address of company): Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Tel: 0247309633

https://soha.vn/luna-dao-an-phuong-thanh-huyen-1m88-vuot-qua-nhay-cam-bang-thau-hieu-va-yeu-chieu-20220225214556239.htm