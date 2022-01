1. Tiểu sử Beethoven

Trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, cái tên Ludwig van Beethoven đã trở thành một tượng đài bất tử. Nhắc về ông người ta vẫn nhớ về một nhà soạn nhạc tài năng. Tuy nhiên Beethoven là ai? Tiểu sử của Beethoven ra sao? Và Beethoven là người nước nào?

Sau đây sẽ là những thông tin và dấu ấn về cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven lỗi lạc.

1.1. Beethoven là ai?

Ludwig van Beethoven (17 tháng 12 năm 1770 - 26 tháng 3 năm 1827) là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Đức. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về ngày sinh của Beethoven. Ông được coi là một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các sáng tác sáng tạo của Beethoven là sự kết hợp giọng hát và nhạc cụ, mở rộng phạm vi của sonata, giao hưởng, concerto và tứ tấu. Ông được xem là nhân vật quan trọng trong việc chuyển tiếp để mang tới sự kết nối giữa thời đại Cổ điển và Lãng mạn của âm nhạc phương Tây.

Ngoài những tác phẩm để đời, nhà soạn nhạc còn được biết đến bởi khiếm khuyết về thính giác trong 10 năm cuối đời. Beethoven bị điếc nhưng vẫn tiếp tục sáng tác và cho ra đời những tác phẩm kiệt xuất và qua đời ở tuổi 56.

1.2. Tuổi thơ

Beethoven là con trai của Johann van Beethoven và Maria Magdalena van Beethoven, họ có xuất thân từ Flemish. Gia đình của nhà soạn nhạc có truyền thống về nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Beethoven có hai người em trai đó là Caspar, sinh năm 1774 và Johann, sinh năm 1776.

Ban đầu, gia đình Beethoven khá sung túc nhưng kể từ sau cái chết của ông nội vào năm 1773 và việc cha nghiện rượu, tình hình kinh tế của họ ngày càng sa sút.

Năm 1781, ở tuổi 10, Beethoven nghỉ học để danh toàn thời gian học nhạc với Christian Gottlob Neefe, Nhà tổ chức Tòa án mới được bổ nhiệm, và ở tuổi 12, Ludwig van Beethoven xuất bản sáng tác đầu tiên của mình, một tập hợp các biến thể piano về một chủ đề bởi một nhà soạn nhạc cổ điển ít người biết đến tên Dressler.

Tranh vẽ Beethoven khi còn nhỏ. Ảnh: DW

Đến năm 11 tuổi, Beethoven phải rời trường học; năm 18 tuổi ông đã là trụ cột của gia đình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Ludwig van Beethoven đã được cha dạy nhạc. Cha của ông nổi tiếng là người nghiêm khắc và cứng rắn. Chính điều này đã ảnh hưởng đến nhà soạn nhạc trong suốt quãng đời còn lại.

Những người hàng xóm kể lại cảnh cậu bé Beethoven thường xuyên khóc lóc trong khi được cha dạy nhạc. Ông thậm chí còn bị ăn đòn khi mỗi lần không thuộc bài hoặc mắc sai lầm.

Beethoven khi mới 7 tuổi đã tập luyện ít nhất 8 giờ một ngày với các loại nhạc cụ khác nhau trong suốt cuộc đời. Đây cũng là cách ông rèn luyện khả năng âm nhạc tuyệt vời của mình.

1.3. Sự nghiệp

Beethoven chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc dân gian và đại chúng giống như những người cùng thế hệ. Bên cạnh đó, nhà soạn nhạc người Đức cũng thường biến tấu những chất liệu dân gian trong các sản phẩm của mình.

Ở cuối thế kỷ 18, Beethoven lớn lên nhờ các bản sonata và các bài giảng của Carl Philipp Emanuel Bach. Những bản sonata này đều quen thuộc với Haydn và Mozart. Nhưng ở Beethoven, chúng gợi lên một cảm hứng khác lạ hơn nhiều.

Sự nổi tiếng của Ludwig Van Beethoven bắt nguồn từ kỹ thuật chơi piano điêu luyện của ông. Hai tác phẩm được xuất bản đầu tiên của nhà soạn nhạc ở Vienna bao gồm tam tấu piano và sonata độc tấu piano, bản thứ hai dành riêng cho Haydn. Ông cũng biểu diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác, chẳng hạn như Piano Concerto no của Mozart. 20 và được khán giả với giới chuyên môn ngưỡng mộ bởi khả năng biến tấu của mình.

Nhà soạn nhạc Beethoven đã nhiều lần vấp phải thất bại trước khi thành công. Ông đã đối mặt với rất nhiều khó khăn và thất bại trong suốt cuộc đời của mình. Bất chấp những lời chỉ trích, Beethoven không bao giờ chọn từ bỏ trong cuộc sống.

Ông luôn kiên định trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình và dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Câu chuyện thành công của Ludwig van Beethoven thực sự là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Tên tuổi của nhà soạn nhạc Beethoven vì thế cũng được lưu danh sử sách.

Nhà soạn nhạc tài hoa luôn sáng tác không ngừng nghỉ. Ảnh: Cmuse

1.4. Đời tư

Vì nhiều lý do như nhút nhát, sức khỏe kém và tự ti về ngoại hình, Beethoven không kết hôn và không có con. Tuy nhiên, lại có thông tin cho rằng nhà soạn nhạc Beethoven đã đem lòng yêu thương người phụ nữ đã có gia đình - Antonie Brentano.

Năm 1812, Beethoven đã viết cho Antonie Brentano một bức thư tình dài nhưng ông chưa bao giờ gửi. Trong bức thư có đoạn "gửi đến em, Người yêu dấu bất tử của tôi… Trái tim tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. À, có những khoảnh khắc tôi cảm thấy rằng những ngôn từ đó chẳng là gì cả. Tình yêu duy nhất của tôi, tất cả của tôi đều thuộc về em".

Có thể nói, thử thách lớn nhất trong cuộc đời của nhà soạn nhạc chính là khi xảy ra cái chết của người anh trai vào năm 1815. Một cuộc chiến pháp lý đầy gian nan với chị dâu của ông, Johanna, để giành quyền giám hộ Karl van Beethoven. Cậu bé là cháu trai của nhà soạn nhạc.

Cuộc đấu tranh kéo dài trong 7 năm, trong đó cả hai bên đều tung ra những lời phỉ báng xấu xa với bên kia. Cuối cùng, Beethoven đã giành được quyền nuôi cậu bé, tuy nhiên, Karl lại không có nhiều tình cảm với người chú của mình.

2. Bí ẩn câu nói trước khi chết của thiên tài

Ludwig van Beethoven qua đời vào ngày 26 tháng 3 năm 1827 sau một cơn bệnh kéo dài. Ông ra đi trước sự chứng kiến của chị dâu và người bạn thân Anselm Hüttenbrenner. Lễ tang của Beethoven được tổ chức ba ngày sau đó, và đám rước có sự chứng kiến ​​của rất đông người. Ông được chôn cất trong nghĩa trang ở Währing, mặc dù hài cốt của ông đã được chuyển vào năm 1888 đến Zentralfriedhof của Vienna.

Lời kể của Hüttenbrenner sau này đã tiết lộ về những bí mật trong những giây phút cuối cùng của Ludwig van Beethoven.

2.1. Bệnh tật

Tiến sĩ Johann Wagner đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 27 tháng 3 năm 1827. Tuy nhiên, không rõ ai đã ra lệnh khám nghiệm tử thi. Người ta cho rằng điều này xuất phát từ một yêu cầu của Beethoven trong Di chúc Heiligenstadt của ông.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy gan của nhà soạn nhạc bị xơ và teo lại nghiêm trọng, trong đó hậu quả phổ biến là cổ trướng. Các học giả không đồng ý về quan điểm cho rằng tổn thương gan của Beethoven là do uống nhiều rượu hay nhiễm trùng gan hay cả hai.

Beethoven vốn là một người có thể trạng yếu và tự ti. Ảnh: Internet

Viêm gan B và C là nguyên nhân gây ra bệnh xơ gan, nhưng chúng lây lan do tiếp xúc với chất dịch cơ thể bị ô nhiễm và hầu như không được biết đến vào thời của Beethoven. Mặt khác, bệnh viêm gan A có thể lây nhiễm từ thức ăn, nước uống nếu không được xử lý đúng cách và rất phổ biến vào thế kỷ 19, mặc dù nó không gây ra xơ gan hoặc tổn thương cơ quan vĩnh viễn.

Ô nhiễm kim loại nặng được cho là nguyên nhân góp phần vào cái chết của Beethoven vì chúng thường được sử dụng trong y học thời đó. Người ta cũng đưa ra giả thuyết rằng nhà soạn nhạc Beethoven đã tiêu thụ một lượng lớn chì từ rượu. Đây là một hiện tượng rất phổ biến vì người ta dùng chì để làm ngọt các loại rượu rẻ tiền.



Bên cạnh đó, người ta không tìm thấy dấu hiệu nhà soạn nhạc mắc bệnh giang mai. Bằng chứng duy nhất vào thời điểm đó là phương pháp điều trị bằng thủy ngân vào khoảng năm 1815, nhưng nó cũng được sử dụng để chữa trị nhiều bệnh khác.

Khám nghiệm tử thi cho thấy tổn thương dây thần kinh thính giác cũng như xơ cứng các động mạch đi kèm đã khiến Beethoven bị điếc. Tuy nhiên trở ngại này không hề làm khó được ông. Nhà soạn nhạc vẫn tiếp tục sáng tác trong suốt 10 năm bị điếc.

Bộ não của ông được mô tả là sở hữu "các nếp gấp phóng đại". Ngoài ra, các chất lỏng trong hộp sọ và một số màng bên trong tâm thất trái dày lên cho thấy ông có thể đã bị teo não ở một mức độ nào đó. Hộp sọ cũng được mô tả là "sở hữu độ dày bất thường".

Thận của Beethoven có váng, cho thấy ông có khả năng bị hoại tử nhú thận, một hậu quả của việc lạm dụng thuốc giảm đau. Các học giả không loại trừ khả năng nhà soạn nhạc mắc bệnh đái tháo đường.

Lá lách của Ludwig van Beethoven sưng to gấp đôi kích thước bình thường và ông bị tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tất cả đều phù hợp với bệnh suy gan giai đoạn cuối. Ông cũng có vẻ như đã bị viêm tụy cấp nghiêm trọng, vì các bác sĩ mô tả tuyến tụy đã bị "teo lại và xơ", với ống thoát ra rất mỏng và bị thu hẹp. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ đã tích tụ trong bụng của Beethoven, có thể là do nhiễm trùng do vi khuẩn tự phát trộn với một ít máu.

Mộ phần của nhà soạn nhạc Beethoven. Ảnh: ABC

2.2. Bí ẩn câu nói cuối cùng trước khi qua đời

Khi tình trạng suy kiệt kéo dài và các bác sĩ nhận định rằng Beethoven sẽ không hồi phục, bạn bè của ông đã tập hợp lại để giúp đỡ cũng như bày tỏ sự kính trọng cuối cùng của họ. Các bác sĩ của Beethoven đã tiến hành bốn cuộc phẫu thuật nhỏ để làm giảm chứng cổ trướng (sưng bụng), trong đó ca đầu tiên dẫn đến nhiễm trùng, những ca phẫu thuật khác thì không.

Vào ngày 24 tháng 3, ông được thực hiện các nghi thức cuối cùng, và hai ngày sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh và qua đời cùng ngày, 26 tháng 3 năm 1827.

Người viết tiểu sử về Beethoven - A.W. Thayer - trong cuốn sổ của mình, đã ghi lại lời kể của Hüttenbrenner về cái chết của Beethoven. Bản báo cáo chứng kiến ​​tận mắt của Hüttenbrenner đôi khi được tái hiện lại để ám chỉ rằng Beethoven đã "lắc tay lên trời" vào khoảnh khắc trước khi chết. Vì bất kỳ hàm ý nào liên quan đến trạng thái cảm xúc của người sắp chết là không thể xác minh, chúng có xu hướng bị các học giả hiện đại che đậy hoặc bỏ qua là không liên quan.

Những lời cuối cùng được ghi lại của Beethoven là "Thật đáng tiếc, quá muộn màng!". Câu nói này được thốt ra khi nhà soạn nhạc được thông báo về món quà gồm 12 chai rượu từ nhà xuất bản của ông.

Không dừng lại ở đó, một số thông tin cho rằng câu nói cuối đời của Ludwig van Beethoven là: "Plaudite, amici, edyia finita est" ("Hoan hô, các bạn của tôi, bộ phim hài đã kết thúc"). Tuy nhiên điều này đã bị Hüttenbrenner phủ nhận cụ thể vào năm 1860.

3. Các tác phẩm của Beethoven

Âm nhạc của Beethoven có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự sáng tạo của các thế hệ nhà soạn nhạc kế tiếp, từ Berlioz, Wagner và Mahler đến Shostakovich, Tippett và Thea Musgrave. Di sản của ông cũng ẩn chứa nhiều điều trong văn học, nghệ thuật thị giác và âm nhạc đại chúng, cũng như việc sử dụng rộng rãi âm nhạc của ông trong văn hóa đại chúng nói chung.

Tài năng của Ludwig van Beethoven vốn đã được người đời ngợi ca. Nhưng điều đặc biệt hơn cả đó là ông vẫn sáng tác và chơi đàn ngay cả khi bị điếc. Điều này khiến hậu thế mãi về sau vẫn phải ngả mũ thán phục trước sự tài ba của nhà soạn nhạc lỗi lạc.

Nhiều người tò mò rằng Beethoven viết được bao nhiêu bản nhạc giao hưởng trong suốt sự nghiệp sác tác của mình? Số lượng các tác phẩm này vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, trong đó, có những tuyệt tác vượt trội hơn cả mà nhiều người sau này vẫn chưa thể vượt qua.

Eroica: Giao hưởng số 3

Năm 1804, Beethoven đã cho ra đời Bản giao hưởng số 3 không lâu sau khi Napoléon Bonaparte tự xưng là Hoàng đế của Pháp. Tác phẩm này để vinh danh Napoléon. Tác phẩm là tiếng lòng của Beethoven cũng như người dân Châu Âu lúc bây giờ. Tất cả đều kinh ngạc, ngưỡng mộ và cũng có phần dè chừng trước người lãnh đạo mới này.

Tác phẩm này sau đó đã được thay tên mới thành Eroica Symphony. Lý do cho sự thay đổi này là vì Beethoven nhận ra bản chất của Napoléon. Ngoài ra, đây cũng là tác phẩm lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất của nhà soạn nhạc người Đức cho đến nay.

Bản giao hưởng số 5

Một trong những tác phẩm vang danh nhất của Beethoven và đi cùng lịch sử đó là Bản giao hưởng số 5. Nó được người ta nhắc đến bởi 4 nốt đầu tiên "ám ảnh".

Beethoven bắt tay vào viết tác phẩm này vào năm 1804, nhưng phải đến 4 năm sau, Bản giao hưởng số 5 mới được hoàn thiện. Nó được ra mắt cùng với Bản giao hưởng số 6 vào năm 1808 tại Vienna.

Fur Elise

Fur Elise (có nghĩa là "Dành cho Elise"). Tác phẩm được Beethoven hoàn thành vào năm 1810. Điều đặc biệt là nó chỉ thực sự được ra mắt công chúng sau hơn 40 năm kể từ khi nhà soạn nhạc qua đời. Năm 1867, bản thảo Fur Elise được phát hiện bởi một học giả âm nhạc người Đức, tuy nhiên bản gốc của Beethoven đã bị thất lạc.

Có nhiều quan điểm xoay quanh người đằng sau bản nhạc Fur Elise. Ảnh: Classic FM

Một số giả thuyết cho rằng bản nhạc là món quà dành tặng cho người bạn, học trò kiêm đồng nghiệp của Beethoven là Therese Malfatti. Một số khác lại cho rằng nó để dành cho giọng nữ cao người Đức Elisabeth Rockel, một người bạn khác của Beethoven.

Bản giao hưởng số 7

Tác phẩm được ra mắt tại Vienna vào năm 1813. Beethoven viết nó để ủng hộ những người lính bị thương trong trận chiến Hanau. Đây được coi là một trong những bản nhạc tươi sáng và lạc quan nhất của ông.

Các nhà phê bình gọi đây là "bản giao hưởng xuất sắc nhất của Beethoven". Missa Solemnis

Tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 1824. Bản nhạc này được coi là một trong những thành tựu xuất sắc nhất của Beethoven. Nó chỉ dài chưa đầy 90 phút nhưng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cực kỳ cao.

Ode to Joy: Bản giao hưởng số 9

Bản giao hưởng thứ 9 và cũng là cuối cùng của Beethoven, được hoàn thành vào năm 1824. Đối với những người am hiểu âm nhạc, đây là một tác phẩm phúc tạp bậc nhất. Ngoài ra, Ode to Joy cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm hiện đại sau này.

Chuỗi tứ quý số 14

Bản String Quartet số 14 của Beethoven được công bố vào 1826. Thời lượng của bản nhạc này khoảng 40 phút và phối hợp nhiều tiết tấu khác nhau.

Tác phẩm được xếp vào danh sách một trong những bản tứ tấu yêu thích của nhà soạn nhạc người Đức và được mệnh danh là một trong những tác phẩm khó nắm bắt nhất của Beethoven.

4. Những câu nói nổi tiếng

● Âm nhạc là sự mặc khải cao hơn tất cả sự khôn ngoan và triết học.

● Có rất nhiều hoàng tử và quý tộc nhưng chỉ có một Beethoven.

● Âm nhạc là lối vào thực tế dẫn vào thế giới tri thức cao hơn mà nhân loại có thể hiểu được nhưng nhân loại không thể hiểu được.

● Chơi một nốt nhạc sai là không đáng kể; chơi mà không có đam mê là điều không thể bào chữa được.

Hình minh họa. Ảnh: Classic FM

● Tôi sẽ nắm bắt số phận bằng cổ họng.

● Tôi mong muốn rằng bạn có thể có một cuộc sống tốt hơn và tự do hơn những gì tôi đã có.

● Sự bất hạnh của tôi còn khiến tôi đau đớn gấp bội vì nó sẽ khiến tôi bị hiểu lầm. Đối với tôi, không thể có cuộc vui chơi cùng người khác, không có cuộc trò chuyện thông minh, không có sự trao đổi thông tin với đồng nghiệp; chỉ những nhu cầu cấp thiết nhất mới có thể khiến tôi dấn thân vào xã hội. Tôi buộc phải sống như một kẻ bị ruồng bỏ.

● Đừng chỉ thực hành nghệ thuật của bạn, mà hãy bắt đầu theo đuổi những bí mật của nó, vì nó và kiến ​​thức có thể nâng con người lên tầm thiêng liêng.

Beethoven được nhiều người coi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất mọi thời đại. Các tác phẩm âm nhạc của Beethoven sánh ngang với các vở kịch của William Shakespeare ở giới hạn bên ngoài của sự sáng chói của con người.

Và việc Beethoven sáng tác bản nhạc tuyệt vời và phi thường nhất của mình khi bị điếc là một kỳ tích gần như siêu phàm của thiên tài sáng tạo, có lẽ chỉ song hành trong lịch sử thành tựu nghệ thuật của John Milton khi viết Paradise Lost khi bị mù.

