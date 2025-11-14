Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới

Giải Vô địch thể hình thế giới WBPF lần thứ 16 được tổ chức từ ngày 14 đến 16-11 tại đảo du lịch Batam, Indonesia. Với lực lượng khá hùng hậu bao gồm nhiều tên tuổi hàng đầu, tuyển thể hình Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn giành được hồi năm ngoái ở Maldives.



Phạm Văn Mách (giữa) nhận HCV hạng 55 kg nam

Bước ra sàn đấu đầu tiên để tranh tài ở nội dung thể hình hạng 55 kg nam, lực sĩ Phạm Văn Mách đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, nhất là hai ứng viên đến từ Ấn Độ là Muru Ramamurthy và Shiv Choram Sundi để giành HCV. Đây là danh hiệu vô địch thế giới thứ 7 trong sự nghiệp của ngôi sao quê An Giang năm nay đã bước sang tuổi 49.

Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thế giới

Đồng nghiệp trẻ và đồng hương Long Xuyên của anh là Phan Huỳnh Đức cũng giành HCV hạng 65 kg, lần đầu giành thành tích cá nhân cao nhất ở đấu trường thế giới.

Phan Huỳnh Đức (giữa) nhận HCV hạng 65 kg và lễ chào quốc kỳ Việt Nam

Có đôi chút tiếc nuối cho lực sĩ Lê Hồng Phong khi anh chỉ về nhì ở hạng 60 kg nam nhưng sau đó không lâu, đồng hương Hồ Huy Bình xuất sắc giành chiến thắng cao nhất ở hạng 70kg nam.

Lực sĩ quê TP HCM Hồ Huy Bình không hề xa lạ với người hâm mộ khi anh ba năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) giành danh hiệu "Vô địch tuyệt đối Việt Nam" – trước kia gọi là giải "Lực sĩ toàn năng" - đồng thời cũng từng giành huy chương vàng năm 2023, huy chương bạc năm 2024 ở đấu trường thế giới.

Hồ Huy Bình lần thứ nhì trong vòng 3 năm giành hai danh hiệu vô địch thế giới

Ở nội dung thể hình cổ điển nữ chiều cao đến 1,65m, tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Dung đã xuất sắc bảo vệ vị trí số 1 giành được liên tiếp trong hai mùa giải 2023 và 2024.

Nguyễn Thị Kim Dung (202) giành cú hat-trick vô địch thế giới 3 năm liên tiếp

Các VĐV tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung thể hình, fitness đến ngày 17-11.