Ông Nik Erman Nik Roseli (ảnh nhỏ) rất bi quan về liên đoàn nước nhà

Mấu chốt ở đây, theo vị luật sư này là FAM đang hiểu sai vấn đề khiến họ vẫn bấu víu vào hy vọng lật ngược thế cờ dù chứng cứ của cơ quan này rất yếu ớt. Vì FIFA không quan tâm tới thủ tục nhập tịch của bất kỳ quốc gia nào. Cái họ cần là cầu thủ đó có đảm bảo tiêu chí nhập tịch mà FIFA đề ra hay không.

"Theo bộ luật của FIFA, những hành vi không cố ý và không biết luật lệ để rồi làm sai cũng cấu thành nên vi phạm", Nik Erman Nik Roseli nói. “Việc FAM hay các cầu thủ biết các tài liệu bị làm giả đều không liên quan về mặt pháp lý. Ở đây, hành vi phạm tội của họ nằm ở việc cơ quan này cùng 7 cầu thủ vẫn nộp những tài liệu ấy lên FIFA. Không có chuyện FAM lý giải rằng "chúng tôi không biết" hoặc "chúng tôi không cố tình".

"FAM vẫn phải trách nhiệm độc lập trong việc đảm bảo cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển. FAM không thể phó thác trách nhiệm sang Cục Đăng ký Quốc gia (NRD, nơi chịu trách nhiệm xử lý các hồ sơ nhập tịch của Malaysia). Vấn đề không phải là liệu họ có phải là công dân Malaysia theo luật của quốc gia hay không.

FIFA không quan tâm đến việc NRD cấp quốc tịch như thế nào. Họ đang chất vấn về tư cách của 7 cầu thủ này theo luật FIFA. Ngay cả khi các cầu thủ có thể chứng minh nguồn gốc Malaysia của mình thông qua việc nộp giấy tờ bổ sung thì FIFA vẫn có thể bác bỏ. Họ chỉ quan tâm các tài liệu giả mạo được nộp ban đầu”.

7 cầu thủ bị tố làm giả hồ sơ nhập tịch của Malaysia là Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Machuca, John Irazábal và Joao Figueiredo. Ông Nik Erman Nik Roseli đặt câu hỏi về cách làm việc của FAM, rằng tại sao FIFA lấy được giấy tờ khai sinh gốc của số cầu thủ này mà FAM cũng như NRD lại không thể?

“Câu hỏi lớn nhất trong tâm trí của mọi người là làm thế nào FIFA có được tài liệu còn NRD và FAM thì không?", Ông cho biết. " FAM phải đưa ra lời biện hộ chi tiết và đáng tin cậy về những phát hiện của FIFA, thay vì những tuyên bố chung chung về lỗi hành chính. Chỉ có thể nói rằng trong vụ này, sự siêng năng là chưa đủ".