Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Đan Phượng và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phúc Thọ xuống hiện trường phối hợp với đội PCCC dân phòng, công an xã tổ chức cứu nạn và dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 22h27' vụ cháy được khống chế và tổ chức dập tàn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vụ cháy không có người bị nạn. Diện tích cháy khoảng 120m2 chất cháy chủ yếu gỗ tạp và mùn cưa.



Lực lượng chức năng tổ chức dập tàn.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy thiêu rụi nhiều sản phẩm gỗ trong nhà xưởng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.