Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn trên chiến trường Donbass miền Đông đất nước, trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Nga đang mở chiến dịch tấn công dữ dội vào các khu vực lực lượng của chính quyền Kiev còn đang kiểm soát ở phía tây Donetsk.

Trong tương lai gần, Đại tướng Oleksandr Syrskyi và các tướng lĩnh của ông chắc chắn sẽ phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn về việc rút khỏi một trong hai cứ điểm then chốt của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donetsk là thành phố Pokrovsk hoặc Konstantinovka.

Điều này trở nên rõ ràng sau khi Quân đội Nga mở một đợt tấn công mới vào tuyến phòng thủ của họ ở phía bắc Pokrovsk.

Theo các báo cáo từ chiến trường, các nhóm tấn công của quân Nga hiện đang xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương tại khu vực định cư Shakhovo.

Nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, các diễn biến hiện tại có thể dẫn đến sự phân mảnh của tuyến phòng thủ Ukraine giữa hai thành phố trọng yếu Konstantinovka và Pokrovsk.

Hy sinh Konstantinovka hay từ bỏ Pokrovsk? Giới tướng lĩnh Ukraine sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 thành phố này, nếu không, Kiev không thể ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của Lực lượng vũ trang Nga tại Donetsk, thậm chí có thể mất tất cả trong thời gian ngắn tới.

Sẽ không dễ dàng để Lực lượng Vũ trang Ukraine Ukraine để lấp đầy những khoảng trống đang hình thành, ngay cả khi đưa thêm các đơn vị dự bị vào.

Trước đó, Kiev cũng đã điều động các nhóm quân từ mặt trận Kharkov xuống nhưng cũng không thành công và nếu những nỗ lực này tiếp tục, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục đốt cháy lực lượng dự bị còn sót lại hoặc phải điều chuyển lực lượng từ các khu vực khác của mặt trận.

Thế nhưng, nếu điều chuyển lực lượng từ các hướng khác về sẽ dẫn đến những lỗ hổng trong các khu vực đó khiến quân Nga có thể khai thác, nên việc rút quân Ukraine khỏi Pokrovsk hoặc Konstantinovka trên thực tế có vẻ là giải pháp duy nhất.

Điều quan trọng cần hiểu là ngay cả khi có mệnh lệnh tương ứng được đưa ra, đây cũng chỉ là một biện pháp tạm thời, sẽ trì hoãn tạm thời, nhưng sẽ không ngăn chặn được sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbas.

Tình hình đối với Bộ chỉ huy Ukraine càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế là Quân đội Nga đang tích cực tiến công theo nhiều hướng cùng một lúc trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và đang đạt được thành công ở hầu hết mọi nơi.

Việc thiếu lực lượng dự bị và phải điều chuyển quân khỏi các khu vực khác nhau đi tiếp viện sẽ khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine lâm vào tình trạng “bịt lỗ hà ra lỗ hổng”, cứu được khu vực này sẽ mất khu vực khác và cuối cùng cũng sẽ thất bại hoàn toàn.