Lũ vượt lịch sử, sau một đêm làng quê ngoại thành Hà Nội biến thành biển nước

Giữa biển nước mênh mông, ông Nguyễn Văn Hoa- người dân Kim Tiên cố gắng vớt lại những vật dụng thiết yếu của gia đình. "Đêm qua mực nước mới mấp mé tới sân nhà tôi nhưng giờ đã ngập nóc nhà. Mọi vật dụng trong nhà đều trôi hết rồi, chưa kịp chuyển gì đi cả"- ông Hoa than thở.