Theo giới truyền thông Nga, Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 68 (68th Separate Artillery Brigade) của Lực lượng Vũ trang Ukraine, được thành lập năm 2025, đã mất ít nhất sáu khẩu pháo tự hành 155mm 2S22 Bohdana (SPH) chỉ sau một tháng giao tranh tại tỉnh Sumy.

Dữ liệu này được nhóm quân sự "North" của Nga trích dẫn, được xác nhận bởi các đoạn clip giám sát khách quan.

Theo các chuyên gia của nhóm quân sự này, nguyên nhân gián tiếp gây ra tổn thất pháo binh lớn như vậy là do năng lực chỉ huy yếu kém, còn nguyên nhân trực tiếp là do sự hoạt động hiệu quả của hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) của Nga.

Theo giới quan chức Quân đội Ukraine, Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 68 của Lực lượng Vũ trang Ukraine được thành lập tại thành phố Berdichev thuộc tỉnh miền trung Zhytomyr, phía tây thủ đô Kiev.

Gần như ngay lập tức sau khi thành lập, Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 68 đã được điều động đến bảo vệ tỉnh Sumy thuộc miền đông Ukraine. Vũ khí chính mà lữ đoàn được trang bị là pháo tự hành 155mm đặt trên xe tải bánh lốp 2S22 Bohdana (SPH).

Nhưng chỉ trong vòng một tháng giao tranh, lữ đoàn này đã mất sáu xe pháo 2S22 Bogdana và một số pháo xe kéo hạng nặng.

Đáng chú ý là phiên bản pháo tự hành Bohdana trên khung gầm bánh lốp Tatra tiêu tốn của ngân sách Ukraine 3,3 triệu USD mỗi chiếc. Như vậy, chỉ sau 1 tháng tham chiến lữ đoàn 68 đã khiến chính quyền Kiev thiệt hại tới 20 triệu dollars.

Về tổn thất lớn về pháo binh Ukraine, các quan chức quân sự Nga lưu ý rằng, các yếu tố chính bao gồm sự thiếu kinh nghiệm chiến đấu của quân nhân và chỉ huy cấp dưới, ví dụ như các kíp xe không phối hợp hành động hiệu quả, cũng như việc chỉ huy lữ đoàn giao nhiệm vụ không đầy đủ.

Ngoài ra, các vị trí khai hỏa thường nằm gần đường chiến tuyến giữa hai bên, khiến lực lượng phản hỏa lực và máy bay không người lái (UAV) Nga dễ dàng tiêu diệt các đơn vị pháo tự hành của Quân đội Ukraine.