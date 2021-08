"Long mạch" ẩn hiện ở Afghanistan và Trung Á: Thâu tóm ngay - Nga thống trị cả thế giới?

Kiểm soát Trung Á, thống trị thế giới?

Việc Mỹ thất bại trong một cuộc chiến sẽ là tin tốt cho Trung Quốc và Nga. Nói cách khác, bất kỳ đòn giáng nào nhằm vào uy tín và vai trò lãnh đạo của Mỹ đều là chiến thắng cho các đối thủ chiến lược của nước này trên toàn cầu.

Và một cú đánh như vậy chính xác là những gì đã diễn ra ở Afghanistan. Sau khi chiếm Kabul, thủ đô của Afghanistan, cũng như giành quyền kiểm soát các thành phố lớn khác, Taliban tuyên bố chiến thắng Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở quốc gia nằm ở ngã tư Trung và Nam Á.

Mặc dù giới quan sát vẫn cho rằng sự rút quân vội vàng của Mỹ đang gây ra những mối đe dọa an ninh lớn nơi cửa ngõ của Nga và Trung Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là hai quốc gia này muốn nhìn thấy lực lượng Mỹ ở lại Afghanistan thêm thời gian nữa.

Báo động đang ở mức cao và đây là thời điểm cả Bắc Kinh và Moscow sẽ hành động.

Nga và Trung Quốc đang có những tính toán khác nhau với thực tế mới ở Afghanistan.

Bối cảnh trong và quanh Afghanistan lẫn Trung Á mang ý nghĩa toàn cầu lớn lao vì khu vực này là "điểm tựa" của lục địa Âu-Á.

Một thế kỷ trước, nhà địa chính trị người Anh Halford Mackinder đã gọi các khu vực trải dài từ nội địa châu Á đến Đông Âu là "trung tâm" hay "khu vực xoay trục" và dự đoán rằng kiểm soát vùng đất rộng lớn này sẽ thống trị toàn bộ Âu-Á cũng như thế giới.

Trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Á là chiến trường chính của các đế quốc Anh và Nga trong mục tiêu tranh giành quyền bá chủ.

Trước những sự kiện gần đây trong khu vực, tờ Nikkei Asia đã đưa ra 3 kịch bản có thể xảy ra:

Đầu tiên, Trung Quốc và Nga sẽ can dự sâu hơn khi đối mặt với nhu cầu tăng cường an ninh trong khu vực, làm xuất hiện một trật tự mới do hai nước dẫn đầu.

Kịch bản thứ hai là năm quốc gia Trung Á sẽ đoàn kết để ổn định khu vực trong khi ngăn chặn sự sự ảnh hưởng lan tỏa của Nga và Trung Quốc.

Kịch bản sau cùng là sự thống trị của Taliban ở Afghanistan sẽ cung cấp đòn bẩy cho các phần tử Hồi giáo cực đoan, gây bất ổn cho toàn khu vực.

Kịch bản thứ ba sẽ là tồi tệ nhất. Nhưng kịch bản đầu tiên cũng sẽ không phải là một kết quả mong muốn đối với nhiều thế lực khác.

Nga muốn củng cố quyền lực quân sự ở Trung Á.

Hướng đi của Nga và Trung Quốc

Trung tâm Á-Âu là ngã tư giao thương và lưu thông giữa châu Á và châu Âu, trải dài từ Bắc Băng Dương đến Ấn Độ Dương.

Nếu Trung Quốc và Nga nắm quyền kiểm soát khu vực, hai nước sẽ giành được ảnh hưởng lớn hơn không chỉ về kinh tế Âu-Á mà còn cả cảnh quan chính trị. Sau cùng, hai nước có thể tranh giành vị trí lãnh đạo, nâng tầm khu vực.

Theo Frederick Starr, chuyên gia Âu-Á tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Mỹ, kịch bản thứ hai được mong chờ sẽ là tốt nhất cho sự ổn định của khu vực.

Ông lưu ý rằng Uzbekistan đã tổ chức một hội nghị quốc tế gồm hơn 40 quốc gia vào tháng trước để dẫn dắt các cuộc thảo luận về hòa bình và hội nhập kinh tế.

"Các nước Trung Á cũng không muốn bị dồn vào tầm ảnh hưởng của các cường quốc và đang tích cực nỗ lực để dẫn đầu quá trình hội nhập kinh tế", chuyên gia Starr nói.

Bên cạnh những suy đoán về sự mở rộng chiến lược của Nga và Trung Quốc, có một thế lực khác chưa được tính đến sau cuộc chiến ở Afghanistan. Đó là Nhật Bản.

Tadamichi Yamamoto, người từng là đại diện đặc biệt của tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Afghanistan, nhấn mạnh lợi thế đi đầu sớm của Nhật Bản.

"Nhật Bản là một trong những quốc gia công nghiệp lớn đầu tiên coi trọng khu vực Trung Á và đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác với năm quốc gia", ông nói.

Nhân vật này nhấn mạnh, khoảng trống quyền lực do sự ra đi của Mỹ đang chờ được lấp đầy bởi các khung hợp tác đa quốc gia.

Tuy nhiên, có những quan điểm khác cho rằng, cả Nga và Trung Quốc đều đang hướng đến mục tiêu riêng ở Trung Á thay vì lan tỏa và bao phủ sự thống trị trong khu vực.

Theo đó, Bắc Kinh đang muốn tăng cường ảnh hưởng về kinh tế, còn Nga muốn củng cố hơn nữa hiện diện quân sự và quyền lực mềm ở khu vực sân sau truyền thống.