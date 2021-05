Long An có ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng, là người từng ăn chung bàn với F0 của Hội thánh truyền giáo phục hưng

Tuổi trẻ online cho hay, một đầu bếp nhà ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An làm việc tại khách sạn Sheraton (Quận 1, TP.HCM) tiếp xúc với với đầu bếp liên quan đến Hội thánh truyền giáo phục hưng, được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là bệnh nhân thứ 6325 và được xác định là ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng tại tỉnh Long An, đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc.



Theo thuật lại của báo Long An, đêm 27/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh Long An họp khẩn về trường hợp bệnh nhân 6325 (nam giới, ngụ tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM).



Ca bệnh này từng ăn chung bàn với một ca F0 (cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo phục hưng).

Lực lượng chức năng đã xác định được 20 F1 (gia đình 7 người, tại nhà thờ Tin Lành 11 người, 2 người tại TP.HCM); 103 F2, trong đó 54 người tại Công ty TNHH Quanon (Khu công nghiệp Long Hậu). Ngoài ra, có 32 công dân tham gia bầu cử cà 17 cán bộ bầu cử. Khu vực tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu nơi ca bệnh sống đã được phun khử khuẩn, cách ly.



Cũng theo báo Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Logn An Phạm Tấn Hòa nhận định, đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Long An, người dân không được hoang mang, cần hết sức bình tĩnh.

Ông Hòa nói, tỉnh đã dự liệu tất cả tình huống có thể xảy ra và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ tất cả tình huống nhằm khống chế dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất.

