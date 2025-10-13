Lời tự thú cực sốc của ông chồng ham của lạ: "Không đánh ghen nhưng vợ làm tôi ám ảnh cả đời"

Phụ nữ thường nói: "Ngoại tình là phản bội, mà đã phản bội thì không thể tha thứ". Nhưng có bao giờ ta dừng lại để tự hỏi: Nếu đã có người khác, vì sao nhiều người đàn ông vẫn không muốn bỏ vợ? Họ còn yêu, hay chỉ đơn giản là những kẻ tham lam, muốn thêm mà không muốn bớt?

Câu chuyện của một người chồng giấu tên dưới đây là lời thú nhận chân thực về sai lầm, hối hận và cả bài học đắt giá về hôn nhân.

"Tôi từng nghĩ mình chỉ đang thỏa mãn nhu cầu"

Người đàn ông mở đầu câu chuyện bằng lời thú nhận:

Ảnh minh hoạ

"Tôi có gia đình đủ nếp đủ tẻ, vợ hiền, con ngoan. Tôi không cặp bồ, nhưng lại xem việc 'bóc bánh trả tiền' là nhu cầu sinh lý bình thường. Miễn tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình thì chẳng sao cả".

Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi một cô gái trong số đó tìm đến tận chỗ làm, bày tỏ tình cảm và muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. "Mỡ dâng miệng mèo", anh không cưỡng lại được.

Lần thứ hai hẹn nhau ở nhà nghỉ, anh chết lặng khi thấy vợ bước vào: "Tôi sợ đến run rẩy. Không hiểu sao cô ấy biết được".

Về nhà, người vợ lạnh lùng ném tờ đơn ly hôn lên bàn, nói rằng cô đã biết chuyện "bóc bánh trả tiền" của chồng từ lâu. Cô định tha thứ, vì tin anh chưa thật sự phản bội. Nhưng rồi, khi quyết định "thuê người" giả làm nhân tình để thử lòng, cô chỉ cần một cái gật đầu của chồng để khép lại mọi niềm tin.

"Tôi van xin, giải thích đủ kiểu, nhưng vô ích. Vợ yêu cầu tôi chuyển tài sản cho con, đổi tên sổ tiết kiệm. Tôi đồng ý, nghĩ rằng nếu mất tất cả thì ít ra con vẫn được bảo đảm".

Khi người vợ "trả đòn" và bài học tỉnh ngộ

Sau khi mọi giấy tờ hoàn tất, anh hỏi vợ: "Giờ em có thể tha thứ cho anh được không?".

Cô bình thản đáp: "Tha thứ không khó, nhưng học cách yêu lại một kẻ phản bội mới khó. Vậy thì để công bằng, tôi cũng sẽ sống như anh từng sống".

Từ hôm đó, người vợ như biến thành người khác, ăn mặc quyến rũ, vui vẻ, thoải mái đi cafe, trò chuyện với bạn khác giới. Còn anh thì chìm trong khủng hoảng.

"Tôi phát điên khi thấy cô ấy cười với người đàn ông khác. Tôi vừa ghen, vừa hận bản thân. Cuối cùng, tôi ký đơn ly hôn để cô ấy được tự do", anh trải lòng.

Nhưng đến buổi hòa giải đầu tiên, người vợ bất ngờ xin rút đơn. Cô bảo chỉ muốn thử xem chồng có thật sự hối cải hay không. "Nếu anh không vượt qua được, tôi sẽ đi thật. Còn nếu anh nghiêm túc, tôi cho cơ hội".

Ảnh minh hoạ

Ba năm trôi qua, hai người vẫn bên nhau, hạnh phúc hơn trước. Anh kể: "Giờ chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả chuyện chăn gối. Vợ tôi nói, cô ấy tha thứ không phải vì quên, mà vì muốn cả hai cùng học lại cách yêu".

Câu chuyện của người chồng này khiến dân mạng tranh luận sôi nổi. Có người cho rằng người vợ quá cao tay, có người lại cho rằng thử lòng như vậy quá mạo hiểm.

Nhưng giữa những ý kiến trái chiều, điều còn đọng lại là một bài học giản dị:

Trong hôn nhân, phản bội không chỉ làm rạn nứt niềm tin nó còn khiến con người phải học lại cách trân trọng và yêu thương. Bởi đôi khi, chỉ khi đứng bên bờ mất mát, ta mới hiểu thứ mình từng coi là "hiển nhiên" lại chính là điều quý giá nhất.