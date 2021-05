Lõi tên lửa rực cháy rơi xuống Trái Đất, Trung Quốc vẫn xua tay "không sao đâu": Còn đó luật pháp quốc tế!

Ngày 29/4/2021, từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương, Trung Quốc cho phóng đi tên lửa đẩy Trường Chinh 5B nặng 849 tấn. Trường Chinh 5B (Long March 5B) lúc này thực hiện sứ mệnh tiên phong - mang theo mô-đun cốt lõi tên là Thiên Hà lên quỹ đạo Trái Đất để bắt đầu quá trình lắp Trạm vũ trụ Thiên Cung của riêng nước này.

Sứ mệnh phóng Thiên Hà thành công không một sai sót. Duy chỉ có một điều: Tầng lõi của Trường Chinh 5B mất kiểm soát và sắp rơi xuống Trái Đất đang khiến chuyên gia vũ trụ và dư luận quốc tế "đứng ngồi không yên".

Chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa thôi (theo dự đoán của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ), tầng lõi 20 tấn của tên lửa Trường Chinh 5B sẽ xé toạc bầu khí quyển và rơi xuống hành tinh. Điều đáng nói là, không ai có thể dự đoán điểm rơi chính xác của nó để tránh!

Nếu các mảnh vỡ không gian của lõi tên lửa Trường Chinh 5B gây ra thiệt hại trên diện rộng, Trung Quốc sẽ phải bồi thường theo luật pháp quốc tế - Tờ The Print của Ấn Độ cho hay.



Theo luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Trách nhiệm pháp lý về thiệt hại từ vật thể không gian (nhân tạo) năm 1972, Trung Quốc sẽ phải "có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vật thể không gian của họ gây ra trên bề mặt Trái Đất hoặc đối với máy bay đang bay" nếu, trong trường hợp xấu nhất, phần còn lại của lõi Trường Chinh 5B gây hư hỏng/thiệt hại trên diện rộng.

Năm 1978, một vệ tinh của Liên Xô chạy bằng năng lượng hạt nhân đã rơi xuống miền bắc Canada, dẫn đến khoản tiền phạt 3.000.000 USD cho việc dọn sạch phóng xạ vùng lãnh nguyên cho Canada.



Đây không phải là lần đầu tiên một vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 5B từ Trung Quốc dẫn đến thiệt hại tiềm tàng cho các quốc gia khác hoặc dẫn đến sự giám sát của tổ chức thiên văn quốc tế và dư luận quan tâm.

Tháng 5/2020, Trung Quốc đã khiến quốc tế phẫn nộ vì cho phép một vật thể khổng lồ như vậy lao xuống Trái Đất một cách mất kiểm soát. Quản trị viên NASA lúc đó là Jim Bridenstine đã chỉ trích Trung Quốc sau khi tầng lõi rỗng của tên lửa Trường Chinh 5B "rơi không thể kiểm soát" xuống Trái Đất và trút các mảnh vỡ xuống ít nhất 2 ngôi làng tại Bờ Biển Ngà (châu Phi).

Chính Trường Chinh 5B của Trung Quốc (rơi năm 2020) đã phá vỡ công sức gìn giữ Trái Đất khỏi thảm họa vật thể không gian (nhân tạo) nặng hơn 10 tấn trở lên rơi không kiểm soát xuống hành tinh trong 30 năm - Tờ The Guardian (Anh) thông tin.

Đồ họa về các thành phần của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B. Cho đến nay, Trường Chinh 5B là tên lửa đẩy mạnh nhất, nặng nhất của Trung Quốc. Nguồn: Xinhua/Chinadaily/BBC

Phát biểu trên tờ The New York Times (Mỹ), Jen Psaki, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết: Vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia - hành động có trách nhiệm trong không gian nhằm đảm bảo an toàn, ổn định, an ninh và bền vững lâu dài của các hoạt động ngoài vũ trụ phải được các nước tuân thủ nghiêm túc".

Bất chấp sự chú ý và lo lắng của dư luận trên toàn thế giới, phía Trung Quốc vẫn giữ thái độ "nó khó có khả năng gây ra thiệt hại khi trở lại bầu khí quyển" - Trích lời ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Thậm chí, nước này còn chưa cung cấp chi tiết thiết kế của tên lửa Trường Chinh 5B - điều này gây khó khăn cho các chuyên gia trong việc dự đoán sẽ có bao nhiêu vật liệu đẩy độc hại rơi xuống bề mặt hành tinh.

Tham khảo: The Print (India), New York Times, The Guardian