Lời nguyền xác ướp Ai Cập: "Thủ phạm" làm kẹt kênh đào Suez, gây tai nạn tàu hỏa, sập nhà ở Cairo?

Vào ngày 3/4, Ai Cập đã tổ chức một cuộc diễu hành hoành tráng để vận chuyển xác ướp của 18 vị vua và 4 nữ hoàng Ai Cập cổ đại (phần lớn từ thời "Vương quốc Mới") từ Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir của Cairo đến Bảo tàng Quốc gia "Nền văn minh Ai Cập" ở Fustat, cách đó 5 km.

Theo nhà khảo cổ Ai Cập Zahi Hawass, mỗi xác ướp được đặt trong một hộp hình viên nhộng chịu lực đặc biệt và chứa đầy khí nitơ. Những chiếc hộp này được chở trên những chiếc xe được thiết kế đặc biệt để đảm bảo cân bằng.



Đã có tới hơn 400 kênh truyền hình, đại diện báo chí quốc tế tham gia đưa tin sự kiện này.



Những chiếc xe được thiết kế đặc biệt để chở các quan tài của 18 vị vua và 4 nữ hoàng Ai Cập cổ đại. Ảnh: NBC News

Buổi lễ diễu hành thu hút hàng trăm cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế.

Lời nguyền Ai Cập

"Đôi cánh thần chết sẽ nhanh chóng bay đến nơi những kẻ làm phiền giấc ngủ của nhà vua," lời nguyền nổi tiếng được viết trên quan tài vua pharaoh đã trở thành đề tài bàn luận của nhiều người.

Các cổ vật đều được chạm khắc tinh xảo.

Dù vậy, không phải ai cũng hoan nghênh việc "làm phiền" giấc ngủ vĩnh hằng của các Pharaoh cổ đại. Nhiều người cho rằng lời nguyền xác ướp Ai Cập đã gây ra một loạt các sự kiện không may mắn xung quanh khu vực, bao gồm cả vụ con tàu Ever Given bị mắc kẹt cả tuần ở kênh đào Suez làm ảnh hưởng tới ngành hậu cần toàn cầu.

Việc di chuyển các xác ướp đã làm dấy lên tin đồn về lời nguyền của pharaoh, đặc biệt là trên mạng xã hội, sau khi tàu Ever Given bị kẹt ở kênh đào Suez, một vụ tai nạn tàu hỏa làm hàng chục người thiệt mạng trong khi một tòa nhà khác bị sập ở trung tâm Cairo.

"Đôi cánh thần chết sẽ nhanh chóng bay đến nơi những kẻ làm phiền giấc ngủ của nhà vua," dòng chữ cảnh báo trên ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun viết. Tuy vậy, nhà khảo cổ người Anh Howard Carter vẫn mở nó ra vào năm 1922. Các thành viên trong đoàn thám hiểm của ông sau đó đã gặp những tai nạn kì quái và thậm chí tử vong.

Những câu chuyện này khiến nhiều người càng có niềm tin hơn về lời nguyền của xác ướp. Dù vậy, các nhà khảo cổ học và khoa học hiện nay nói rằng vụ việc này liên quan đến việc tiếp xúc với bụi và vi khuẩn trong các hang động bị bịt kín.



Dù đã trải qua hàng nghìn năm, các cổ vật bên trong lăng mộ vẫn được bảo quản khá tốt.

Nhà khảo cổ học Ai Cập Zahi Hawass bác bỏ những tin đồn về sức mạnh của lời nguyền.

"Trước khi các xác ướp xuất hiện trên đường phố Cairo, có nhiều tai nạn đã xảy ra ở Ai Cập: tàu kẹt ở kênh đào Suez, tàu hỏa gặp tai nạn và một tòa nhà bị sập. Mọi người đều nói đây là lời nguyền của xác ướp, nhưng tôi cho rằng đây không phải là lời nguyền," ông nói với NBC News. "Những huyền thoại về lời nguyền xác ướp là đề tài tốt cho TV, cho phim ảnh và báo chí, nhưng nó không đúng. Không có lời nguyền nào cả."

Thay vào đó, ông Hawass cho biết người dân địa phương và khách du lịch nước ngoài sẽ có thể tận mắt chứng kiến những "bí mật" được nắm giữ bởi mỗi xác ướp khi chúng được trưng bày.

Ông nói thêm: "Cuộc diễu hành không chỉ quan trọng đối với Ai Cập mà còn đối với toàn thế giới vì 22 vị vua và nữ hoàng sẽ xuất hiện trên đường phố Cairo như một phép màu".

Xác ướp lâu đời nhất trong số này là của Vua Seqenenre Tao, vị vua cuối cùng của Vương triều thứ 17, người trị vì vào thế kỷ 16 trước Công nguyên và được cho là đã chết một cách kinh hoàng.