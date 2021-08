Lời khai lạnh lùng của nghịch tử trong vụ án "con giết mẹ"

Ngày 3/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1998, trú xã Bình An, huyện Bình Sơn) về hành vi giết người.

Hải là người đã ra tay giết mẹ ruột là Lý Thị Lệ Thanh (55 tuổi, trú xã Bình An) vào tối 31/7. Cơ quan điều tra cho biết Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Hải là người nghiện ma tuý, thích ăn chơi, không chịu khó làm ăn và từng gây ra các vụ gây rối trật tự công cộng ở địa phương. Hải thuộc diện theo dõi quản lý của công an huyện Bình Sơn.

Hải bị bắt khi đang lẩn trốn trên núi

Ngày 31/7, Hải đi nhậu cùng bạn bè cả ngày và đến tối mới trở về nhà. Gặp mẹ, Hải đòi bà Thanh cho một số tiền lớn để tiêu xài, mua sắm. Số tiền Hải đòi vượt quá điều kiện kinh tế nên bà Thanh từ chối cho con trai tiền.

Hải tức giận lấy một sợi dây điện rồi siết cổ mẹ đến chết. Gây án xong, Hải bỏ trốn lên núi và bị bắt khi đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam) vào rạng sáng 2/8.

Được biết, gia đình bà Thanh thuộc diện hộ nghèo ở xã Bình An (huyện Bình Sơn).