Lời khai của cả gia đình vi phạm Chỉ thị 16, chống đối tổ công tác phường ở TP.HCM

Ngày 11/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã lấy lời khai với nhóm người vi phạm Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19 và chống đối tổ công tác đang thi hành nhiệm vụ ở khu vực.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm người đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 9-7, ông Lê Văn Vũ (SN 1979, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú quận Bình Tân) điều khiển xe lôi gắn BKS: 95F4-6133 cùng với 2 người con là: Lê Văn Quy (SN 2005) và Lê Thị Thuỷ (SN 2003) bans rau tại cầu Ông Búp, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Đến 6h45 cùng ngày, ông Vũ cùng 2 con di chuyển đến trước căn nhà số 266 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo để bán. Lúc này, tổ công tác của UBND phường Tân Tạo đi tuần tra làm nhiệm vụ tuần tra xử lý những trường hợp không tuân thủ Chỉ thị 16 thì phát hiện ông Vũ cùng 2 con đang chở rau đi bán nên đã lập biên bản xử lý và tạm giữ xe lôi.

Ông Vũ không chấp hành mà có thái độ chống đối tổ liên ngành. Lúc này, Lê Văn Ca (SN 1981, ngụ tỉnh Hậu Giang, trú quận Bình Tân, là em ruột của Vũ) đi xe máy BKS: 95E1-342.09 đi tới thấy vậy nên dùng điện thoại quay lại clip. Ông Vũ không chấp hành mệnh lệnh của tổ công tác nổ máy xe lôi bỏ đi nhưng lực lượng chặn lại.

Thấy vậy Quy kẹp cổ, quật ngã anh Nguyễn Quang Vinh (là nhân viên trật tự đô thị). Ông Vũ dùng nón bảo hiểm ném trúng vào vai anh Nguyễn Thanh Bình (là bảo vệ dân phố) còn Ca dùng tay đánh anh Bình nhưng không trúng. Riêng Thuỷ la hét, gây cản trở không để tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, cả 4 bỏ đi và bỏ lại xe lôi.

Đến 18h45 cùng ngày, tổ công tác đã đến Công an phường Tân Tạo trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Tân Tạo cùng Công an quận Bình Tân phối hợp điều tra truy xét mời các đối tượng trên tới làm việc. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận hành vi như trên.