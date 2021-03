Những lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất gửi tới mẹ, vợ, người yêu

Hãy cùng gửi những lời chúc 8/3 tới những người mẹ, người vợ, chị gái, em gái, cùng người yêu và những người bạn gái thân của mình nhé!

Lời chúc 8/3 dành tặng mẹ

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ luôn tươi cười, dồi dào sức khỏe và luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt bố con và mọi người nhé mẹ yêu!



- Hôm nay 8/3 con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ. Luôn sát cánh bên con và cho con những lời khuyên để con vững bước trong cuộc sống mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con chúc mẹ nhiều sức khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Ở nơi xa, con chỉ biết cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ! Con yêu mẹ! Con sẽ sớm về thăm mẹ.

- Con kính chúc mẹ không chỉ là trong 8/3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con được cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời... và nhiều hơn thế nữa.



- Mẹ ơi mẹ có biết hôm nay là ngày gì không… nay là 8/3 đó mẹ! Con chẳng biết nói gì hơn ngoài con yêu mẹ, con yêu mẹ rất nhiều.

- Mẹ ơi! Mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Con cầu mong mẹ sẽ luôn được mạnh khỏe để mãi ở bên chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Cảm ơn mẹ vì đã đủ kiên nhẫn để lắng nghe, có đủ sức mạnh để ủng hộ con. Happy Women's Day MOM!

- Mẹ à, mẹ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho con. Hôm nay mùng 8 tháng 3 Con kính chúc mẹ sống lâu trăm tuổi và mãi là người mẹ tốt nhất của chúng con! Con yêu mẹ!

- Lại một năm nữa chúng con ở xa nhà, nhưng đối với chúng con Mẹ luôn ở trong trái tim. Chúng con xin chúc mẹ luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui.

- Gửi mẹ yêu của con! Con biết có những lúc con đã làm mẹ phải bận lòng về con. Nhưng con luôn yêu mẹ, con sẽ cố gắng trở thành người con ngoan và thành đạt. Mẹ hãy tin tưởng con của mẹ nhé. Vì con là con của mẹ mà. Mẹ hãy luôn mạnh khỏe để ở bên con và giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ yêu nhé!

- Con cảm ơn mẹ vì tất cả! Chúc mẹ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

- Mẹ đã nhìn thấy con cười, nhìn thấy con khóc, và luôn luôn ở bên con. Không phải lúc nào con cũng nói điều này, nhưng con cảm ơn và YÊU mẹ nhiều. Con chúc mẹ ngày 8/3 hạnh phúc!

- Mẹ ơi nếu nước là tình thương yêu con sẽ gửi cho mẹ cả một biển cả. Nếu lá cây là những cái ôm con sẽ gửi mẹ cả 1 rừng cây. Con xin mượn cây và nước để gửi đến cho mẹ những tình cảm ngọt ngào nhất. Chúc mẹ ngày 8/3 vui vẻ và mãi mãi ở bên con và cha nhé!

- Mẹ à! Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi được sinh ra là con của mẹ. Cám ơn mẹ đã lo lắng và chăm sóc cho con. 8/3 hôm nay con chúc mẹ luôn dồi dào sức khỏe và mãi tuyệt vời nhé!

- Ngày 8/3 con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Ở nơi xa con chỉ muốn ôm mẹ một cái thật chặt nhưng không thể được. Thôi con xin mượn làn gió gửi cái ôm và nụ hôn của con đến mẹ yêu nhé. Con yêu mẹ rất nhiều!

- Mẹ chính là người phụ nữ con yêu thương nhất, cảm ơn mẹ đã sinh và dưỡng dục con thành người. Chúc mừng mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ảnh minh họa

Lời chúc 8/3 dành tặng vợ

- Vợ anh tuyệt vời nhất! Anh không biết nói thế nào để diễn tả tình cảm của anh dành cho em. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em ngày 8/3 có thật nhiều hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chúng ta.



- Em là người phụ nữ thật phi thường, là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh. Vợ ơi! Anh yêu vợ rất nhiều. Ngày 8/3 thật vui vẻ vợ nhé!

- Chúc vợ của anh ngày Phụ nữ hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và niềm vui. Em sáng như mặt trời, hào phóng như trái đất và rộng lượng. Anh cảm ơn em rất nhiều khi em đã đến bên anh.

- Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đặc biệt và may mắn như thế nào, anh thấy mình được ban phước với người phụ nữ luôn yêu thương, chăm sóc và tuyệt vời như em. Happy Women's Day!

- Anh chỉ muốn em biết, em là người bạn đời, người đồng hành lý tưởng của anh. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 em. I love U!

- Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy Women's Day my wife!

- Em luôn quan tâm, rất chu đáo và anh muốn cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sống của anh trở nên tươi sáng hơn. Chúc mừng em ngày Quốc tế Phụ nữ.

- Vợ yêu, em chính là người đã luôn ở bên cạnh anh trong những lúc cười và cả những lúc rơi nước mắt. Happy Women's Day!

- Anh biết, em đã hi sinh mọi thứ vì anh, vì con và vì gia đình ta. Anh trân trọng mọi thứ, yêu em và cũng cảm ơn em rất nhiều. Nhân ngày mùng 8/3, anh chúc em 365 ngày hạnh phúc, vui vẻ.

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thật đặc biệt, không chỉ với em mà với cả anh nữa. Vì anh được thêm ngày yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh và con những lúc khó khăn nhất. Anh chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và mạnh khỏe để anh được tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc khi được bên em.

- Chúc vợ một ngày mùng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những lúc ở bên em là những lúc anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

- Hôm nay là của em, em muốn gì cứ sai hai bố con anh nhé! Chúc em ngày 8/3 và 364 ngày còn lại luôn vui tươi, hạnh phúc!

- Hai người phụ nữ anh yêu hơn tất cả là mẹ và em. Vì thế đừng bao giờ ghen nữa nhé! Anh bận rộn cũng chỉ mong gia đình mình được đầy đủ, hạnh phúc. Ngày 8/3 thật thư giãn, xinh đẹp em nhé! Yêu em!

- Đối với anh, gia đình là tất cả. Anh sẽ cố gắng để em và con được hạnh phúc. Ngày 8/3 hãy thật vui vợ nhé!

- Vợ là món quà lớn nhất mà anh có. Mãi yêu vợ!. Chúc vợ của anh ngày 8/3 thật vui!

- Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh! Chúc mừng em ngày 8/3!

- Em là niềm vui của gia đình ta, khiến trái tim của anh được sưởi ấm mỗi ngày. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. I love so much!

Lời chúc 8/3 dành tặng người yêu

- Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc.

- Gửi người con gái anh yêu, chúc em yêu một ngày mùng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh luôn yêu và nhớ em!

- Nhân ngày 8/3, anh chúc em có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Happy Women's Day.

- Hãy luôn mỉm cười em nhé, bởi nụ cười của em còn đẹp hơn tất cả những bông hoa trong ngày mùng 8/3 này. Anh chúc em hạnh phúc và thành công trên con đường em đang đi. Anh luôn ủng hộ em!

- Những ngày này không khí thành phố nơi chúng ta sống thật náo nhiệt. Khắp các con phố là những sạp hoa, quà, gấu bông… anh cũng cảm thấy náo nức vì bên cạnh mình cũng có một cô gái cần được tôn vinh. Em yêu, mong em thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Mãi yêu em!

- Anh luôn nhìn về em từ mọi góc nhìn của cuộc sống. Em là thiên thần trong trái tim anh. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, anh chỉ muốn nói: Đời này may mà anh có được em.

- Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em rồi. Chúc em một ngày 8/3 hạnh phúc!

- Nếu như trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn... thì anh là người may mắn vì có em trong cuộc đời. Chúc em ngày 8/3 hạnh phúc.

- Mặc dù ta đã xa nhau nhưng tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi, nhớ nha em! Anh bao giờ cũng bên em. Hy vọng em sẽ được hạnh phúc. Ngày 8/3, anh chúc em vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

- Chúc mừng 8/3 người tôi yêu. Chúc em luôn thành đạt, học giỏi và xinh xắn! Anh luôn nhớ và yêu em nhiều. Lúc nào trái tim anh cũng nhớ về em và chỉ yêu mình em mà thôi.

- Một ngày của nửa hành tinh, anh gửi tất cả tình cảm chân thành nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất tới người con gái anh yêu. Chúc em mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ em nhiều.

- Em yêu! Đã có lần em nói với anh, anh là người đem đến cho em những niềm vui trong cuộc sống nhưng cũng đem đến cho em rất nhiều nỗi buồn. Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 8/3 thật đẹp đối với em!

- Từ nơi xa xôi này anh chỉ muốn được về bên em, về với yêu dấu, về với thương yêu và hạnh phúc. Chúc em yêu ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc.

- Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn xinh đẹp, hạnh phúc và vui vẻ không chỉ vào ngày 8/3 và cả những ngày khác nữa.

- Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ và các ngày khác luôn xinh đẹp, trẻ và khỏe mạnh. Hãy luôn hạnh phúc và cười tươi như bây giờ em nhé.

- Em yêu, em biết không, không chỉ ngày mùng 8/3 mà tất cả các ngày khác trong năm, anh vẫn luôn yêu em và mong em gặp những điều tốt đẹp nhất. Chúc em ngày Phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc.

Lời chúc 8/3 dành tặng chị gái, em gái, bạn gái, đồng nghiệp nữ

- Ngày 8/3, chúc chị em ta, tay ôm nhiều hoa, giỏ đựng đầy quà, khỏi lo việc nhà, được đi chơi xa, ăn uống thả ga, tiền không phải trả, nói năng rôm rả, cười tươi như hoa.

- Tôi cầu chúc tất cả chị em phụ nữ mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình.

- Nhân ngày 8/3, anh chúc em có có một ngày nghỉ ngơi, chơi bời và đặc biệt chúc em luôn xinh đẹp, trẻ trung.

- Chúc bạn có một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu!

- Nhân ngày 8/3, xin chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn thành công, hạnh phúc!

- Xin chúc các chị em đồng nghiệp một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, chúc chị em sẽ ngày càng xinh đẹp, công việc thuận lợi, làm ăn tấn tới!

- Chúc những người chị, người em của tôi mãi xinh, mãi tươi, giỏi việc nước, đảm việc nhà và luôn hăng say trong mọi cuộc chơi. Chúc các chị em hạnh phúc không chỉ riêng ngày hôm nay mà còn 364 ngày còn lại cũng vậy. Happy Women's Day!

- Những người phụ nữ như bạn thật tuyệt vời, luôn biết cười và khiến mọi việc trở nên tốt đẹp. Happy Women’s Day.

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi xin thay mặt cho cánh đàn ông của công ty xin chúc các chị em mãi luôn xinh đẹp, trẻ trung hồn nhiên, thành công trong cuộc sống.

- Chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen và lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, niềm vui và những điều tuyệt diệu trong cuộc sống!

- Chúc mừng bạn, một trong những người phụ nữ xinh đẹp của thế giới! Chúc bạn không riêng gì ngày này mà tất cả những ngày còn lại trong năm sẽ luôn vui cười, hạnh phúc và có được nhiều thành công trong cuộc sống.

- Nhân ngày 8/3, chúc các bạn nữ luôn luôn xinh đẹp, tươi trẻ và thành công để có thêm nhiều chàng trai đeo bám như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám bàn chân.

- Chúc các chị em trong toàn cơ quan có ngày vui trọn vẹn. Chúc mỗi người đều tìm cho mình được sự bình yên và hạnh phúc. Chúng ta là một gia đình. Mà gia đình thì phải luôn vui. Mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả chị em một ngày 8/3 tràn ngập niềm hạnh phúc.

- Chúc bạn từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trước đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi!

- Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Em muốn gửi tới chị lời chúc tốt lành và may mắn nhất. Chúc chị luôn rạng ngời, xinh đẹp và luôn thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

- Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 2021, tôi xin được gửi tới tất cả chị em trong công ty lời cảm ơn và lời chúc chân thành nhất. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, tươi vui và thành công trên mọi mặt trận. Happy Women's Day 2021!

- Chúc chị một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui, nhiều quà và hoa. Cảm ơn chị đã luôn ân cần, chỉ bảo em từ khi em mới chập chững vào công ty.

- Chúc bạn thân của tôi có một ngày 8/3 thật nhiều hoa và quà nhé bởi kiểu gì tôi cũng được chia phần mà. Hahaha. Happy Women's Day 2021!

- Happy Women's Day 2021! Mình chúc bạn luôn xinh đẹp, vui tươi và hạnh phúc. Mong bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất không chỉ trong ngày hôm nay mà còn rất nhiều ngày về sau nữa.

- Một nửa của thế giới góp phần làm cho thế giới tươi đẹp, tràn đầy sức sống hơn. Nhân ngày 8/3, chúc một nửa của thế giới 365 ngày hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập sức sống.

(Tổng hợp)