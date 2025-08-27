Lời cảnh báo về quá tải du lịch

Trận lũ quét cuốn trôi một phần làng Dharali nằm trên sườn dãy Himalaya ở bang Uttarakhand - Ấn Độ hồi đầu tháng 8 được các chuyên gia nhận định là một trong những lời cảnh báo về tình trạng "quá tải du lịch".

Theo Straits Times, ít nhất 4 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích sau thảm họa ở Dharali, nơi nhiều khách sạn và cửa hàng bị lũ quét tàn phá trong vòng chưa đầy 1 phút. Nhiều tòa nhà trong số đó tọa lạc trên bờ sông Bhagirathi, bất chấp quy định cấm xây dựng trong khu vực ít nhất 100 m tính từ giữa lòng sông. Dharali nằm trong khu vực sinh thái nhạy cảm Bhagirathi, rộng hơn 4.000 km2, được thành lập từ năm 2012 để bảo vệ lưu vực sông Hằng gần đó.

Quá tải du lịch cũng xảy ra ở nhiều khu vực khác của Ấn Độ, đặc biệt là những vùng đồi núi vốn đang hứng chịu ngày càng nhiều các thảm họa khí hậu như lũ quét do mưa lớn và vỡ hồ băng. Một số nơi đã công bố các sáng kiến nhằm thúc đẩy du lịch bền vững và bảo vệ môi trường. Sikkim, một bang đồi núi ở phía Đông Bắc Ấn Độ, đang khuyến khích "du lịch chậm", thu hút du khách đến những ngôi làng hẻo lánh thay cho các trung tâm đô thị quá đông người. Các biện pháp khác được đề xuất bao gồm hạn chế lượng du khách, phát triển sinh kế khác cho người dân để bớt phụ thuộc vào du lịch…

Hoạt động tìm kiếm tại khu vực làng Dharali, bang Uttarakhand - Ấn Độ sau trận lũ quét ngày 5-8 Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ẤN ĐỘ/EFE

Tuy nhiên, ở nhiều nơi các biện pháp chưa gắn liền với thực tế. Chính quyền bang Uttarakhand - nơi đón 80 triệu lượt du khách năm 2024, kéo theo làn sóng bùng nổ xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng - cho biết họ đã ủy quyền cho các nhóm nghiên cứu về sức chứa của các thành phố và thị trấn, song các chuyên gia nói rằng công tác này tiến triển chậm chạp trong khi chính quyền vẫn mời gọi thêm du khách.

Còn theo AP, tại Pháp, người dân Paris cũng đang kịch liệt phản đối tình trạng "Disney hóa" khu phố Montmartre cổ kính. Vương cung thánh đường Sacré-Cœur trên đỉnh đồi Montmartre hiện đón tới 11 triệu lượt khách mỗi năm, hơn cả tháp Eiffel. Bầu không khí yên bình và các cửa hàng cổ điển dành cho cư dân dần bị thay thế bởi các loại dịch vụ, đám đông chụp ảnh, xe tuk tuk, đường phố bị lấn chiếm bởi hàng quán.

Nhiều địa điểm khác của thủ đô Pháp cũng chịu chung số phận. Bảo tàng Louvre đã đón 8,7 triệu lượt khách vào năm 2024, gấp đôi khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng. Paris vốn chỉ có hơn 2 triệu dân tính cả khu vực ngoại ô nhưng lại đón tới 48,7 triệu lượt du khách trong năm 2024.