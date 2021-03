Lời cảnh báo "ớn lạnh" của Giáo hoàng Francis: Tai ương sẽ giáng xuống nếu con người không hành động

Đức Giáo hoàng Francis cảnh báo rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với "trận đại hồng thủy mới" nếu tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu tiếp tục trở nên trầm trọng hơn, báo Independent (Anh) đưa tin.



Tuyên bố trên là một phần nội dung cuốn sách mới ra mắt trong tuần này có tên là "Of Vices and Virtues", do tác giả Don Marco Pozza, một giáo sĩ trong nhà tù ở Padua, Italy, chắp bút.

Vị Giáo hoàng 84 tuổi đã viện dẫn câu chuyện về đại hồng thủy trong Kinh thánh để cảnh báo toàn nhân loại về những hậu quả tiềm tàng của tình trạng biến đổi khí hậu khiến Trái đất nóng lên và sông băng tan chảy. Các quốc gia sẽ phải đối mặt với thảm họa đại hồng thủy "nếu chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường hiện tại", Giáo hoàng Francis cho biết.

Theo Giáo hoàng Francis, trong Kinh thánh, trận đại hồng thủy là do cơn thịnh nộ của Chúa trước những bất công, cái ác và quỷ Satan, nhưng đây cũng có thể coi là "sự cứu rỗi" vì nó đã thúc đẩy Noah hành động.

Đức Giáo hoàng Francis đã nhiều lần kêu gọi nhân loại hành động chống biến đổi khí hậu. Tháng 9/2020, ông đã bình luận rằng đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy rằng hành tinh có thể phục hồi "nếu loài người cho phép nó nghỉ ngơi", qua đó ông cũng kêu gọi mọi người áp dụng lối sống tối giản hơn để cứu lấy hành tinh đang "oằn mình rên ri" trước như cầu tăng trưởng kinh tế không ngừng.

"Chúng ta đã tận mắt chứng kiến sức phục hồi của Trái đất khi con người cho phép nó nghỉ ngơi: không khí sạch hơn, nước trong hơn, và nhiều loại động vật quay trở lại những nơi chúng từng biến mất trước đây", Đức Giáo hoàng viết về đại dịch COVID-19./.

(Theo Independent)