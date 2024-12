Loạt xe giảm giá như chưa hết chính sách: CR-V còn từ hơn 900 triệu, Xpander thêm bản ưu đãi, Territory tiệm cận CX-5, nhưng cũng có mẫu 'quay xe'

Từ tháng 12, khách mua xe sản xuất, lắp ráp trong nước không còn được được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách ưu đãi của Chính phủ. Tuy nhiên, để giữ đà tăng trưởng doanh số từ những tháng trước, nhiều hãng duy trì chính sách khuyến mãi tương đương 50-100% lệ phí trước bạ tùy vào từng mẫu.

Toyota

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, Vios, Yaris Cross và Corolla Cross bản máy xăng trong tháng 12 được giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ. Riêng hai mẫu MPV Avanza Premio và Toyota Veloz Cross được giảm giá tương đương tới 100% lệ phí trước bạ.

Veloz Cross là mẫu nhận được mức giảm giá cao nhất trong tháng 12 của Toyota Việt Nam.

Cụ thể, Vios được giảm 23-27 triệu đồng, Yaris Cross giảm 33-38 triệu đồng, Corolla Cross bản xăng giảm 41 triệu đồng, và mức giảm cao nhất là Avanza Premio từ 56-60 triệu, Veloz Cross từ 64-66 triệu đồng.

Để được hưởng chính sách này, khách mua xe cần hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và được đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi. Với những khách hàng mua xe trả góp sẽ được hãng hỗ trợ lãi suất ở mức 5,99% - 6,49%/năm tùy mẫu.

Honda

Tương tự Toyota, Honda Việt Nam cũng triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá sau khi chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ hết hiệu lực.

Trong tháng 12, các mẫu Honda City, Honda HR-V G, Honda BR-V L sẽ được giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ (áp dụng theo mức 10%).

Một số lượng giới hạn Honda CR-V có giá từ trên 900 triệu đồng.

Đáng chú ý, Honda triển khai chương trình ưu đãi "sở hữu Honda CR-V với giá chỉ từ trên 900 triệu đồng với số lượng giới hạn". Trong khi đó, CR-V có giá khởi 1,029 tỷ đồng, cho thấy ưu đãi này tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, Honda Accord được giảm 220 triệu ở những tháng trước nay tăng lên 250 triệu. Để được hưởng mức giảm này, khách hàng cần ký hợp đồng mua xe và thanh toán 100% trong khoảng thời gian 6/12/2024 đến 28/1/2025, tức đến ngày cuối cùng của năm âm lịch Giáp Thìn.2

Mitsubishi

Sang tháng 12, khi chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ hết hiệu lực, Mitsubishi Việt Nam cũng đã có sự điều chỉnh trong chương trình khuyến mãi hàng tháng của hãng.

"Hiện tượng doanh số" Mitsubishi Xforce không còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ như thế 11, chỉ còn quà tặng là các phiếu nhiên liệu với trị giá tùy vào từng phiên bản.

Mitsubishi Xforce không còn được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ từ hãng.

Ngược lại, mẫu bán chạy khác là Xpander tiếp tục được duy trì chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, có thêm quà tặng phiếu nhiên liệu. Nhưng sự thay đổi đáng chú ý là không chỉ còn áp dụng cho phiên bản AT Premium mà cho mọi phiên bản. Ngoài ra, bản AT Premium và MT có thêm quà tặng lần lượt là camera toàn cảnh và camera lùi.

Một sự thay đổi khác là Pajero Sport không còn nhận được khuyến mãi nào dù tháng trước được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp xe có mức giảm chi phí lăn bánh 113-165 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, Outlander tháng trước chỉ được khuyến mãi gói phụ kiện 40 triệu đồng nay được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh 360 nhưng chỉ áp dụng cho bản CVT.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cũng được áp dụng với Triton, Attrage, Xpander Cross và Outlander 2.0 CVT.

Hyundai

Hyundai không công bố rộng rãi chương trình khuyến mãi, nhưng một số đại lý đã đưa ra chương trình riêng. Đơn cử, một đại lý ở miền Trung đã giảm 60 triệu cho khách mua Santa Fe. Như vậy, giá bán thực tế của Hyundai Santa Fe khởi điểm nay chỉ còn 1,009 tỷ đồng cho phiên bản Exclusive. Phiên bản bản Prestige giá bán từ 1,265 tỷ nay chỉ còn 1,205 tỷ đồng. Phiên bản Calligraphy 2.5 Turbo giá 1,365 tỷ đồng nay chỉ còn 1,305 tỷ đồng. Riêng 2 phiên bản Calligraphy 6 chỗ và 7 chỗ hiện chưa có xe tại đại lý, phải chờ sang năm 2025.

Santa Fe được ưu đãi theo chính sách của đại lý.

Skoda

Là một thương hiệu hiện chỉ phân phối xe nhập khẩu, tháng trước, Skoda tung ưu đãi nhằm cân bằng sức cạnh tranh trước xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Song sang tháng 12, hãng vẫn duy trì chính sách này.

Như vậy, khách mua Kodiaq và Karoq trong tháng 12 vẫn được áp dụng ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ. Ngoài ra, hãng còn tặng voucher tiền mặt mua xe trị giá lên đến 30 triệu đồng cho một số phiên bản với số lượng nhất định.

Động thái này không dư thừa khi nhiều hãng đã tung chương trình khuyến mãi thay thế cho gói ưu đãi lệ phí trước bạ từ chính phủ hết hiệu lực.

Nếu một số mẫu xe nhập khẩu không còn hoặc giảm mức ưu đãi thì hai mẫu xe Skoda vẫn được duy trì chính sách cũ.

Ford

Trong những hãng có phản ứng với việc hết hiệu lực hỗ trợ trước bạ từ Chính phủ, Ford Việt Nam đưa ra động thái gây chú ý nhất khi điều chỉnh giá bán mẫu Territory. Giá mới giảm 40 triệu so với trước đây, đưa khởi điểm mẫu xe này xuống còn từ 759 triệu đồng, tiệm cận với mẫu bán chạy nhất Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng). Bản cao nhất của Territory chỉ còn 899 triệu đồng, thấp hơn gần 100 triệu so với bản cao nhất của CX-5 là 979 triệu đồng.

Ford Territory có giá niêm yết mới.

Ngoài ra, thương hiệu ô tô Mỹ còn áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho những khách mua Ranger, và Everest Ambiente AT. Riêng Ford Explorer giá xuống luôn 1,999 tỉ đồng, giảm 100 triệu so với niêm yết 2,099 tỉ đồng, Everest Titanium Plus giảm 15 triệu, Everest Titanium và Sport giảm 22 triệu đồng.

Mercedes-Benz

Ngay cả thương hiệu xe sang Mercedes-Benz cũng tung khuyến mãi trong tháng 12, bao gồm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá trực tiếp vào giá bán.

Mercedes-Benz S 450 được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến hơn 300 triệu đồng là một trong những mẫu có ưu đãi lớn nhất.

Cụ thể, 4 mẫu xe được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ bao gồm hai phiên bản S-Class sản xuất 2023 là S 450 4MATIC, S 450 4MATIC Luxury và hai mẫu Mercedes-AMG sản xuất năm 2022 là GLB 35 4MATIC (V1), A 35 4MATIC (V1). Lệ phí trước bạ khuyến mãi được áp dụng theo từng địa phương nơi nơi ký, số lượng xe được áp dụng hiện không còn nhiều.

Ngoài ra, một mẫu xe ăn khách khác của hãng là GLC được áp dụng 1 trong 2 gói ưu đãi cho những người mua GLC 200 4MATIC (X254), GLC 300 4MATIC (X254), và GLC 300 4MATIC (X254) (V1).

Gói một là khách hàng sẽ được tặng 1 hoặc 2 năm bảo hiểm vật chất do Bảo Việt cung cấp. Giá trị của phần quà này lên đến 60 triệu đồng và không được quy đổi thành tiền mặt.

Nếu không nhận gói bảo hiểm vật chất, khách hàng mua GLC sản xuất năm 2023 sẽ được giảm giá lên tới 80 triệu đồng. Cụ thể, khách mua GLC 200 4MATIC giá 2,299 tỷ đồng được giảm 50 triệu đồng; mua GLC 300 4MATIC giá 2,799 tỷ đồng được giảm 80 triệu đồng; mua GLC 300 4MATIC (V1) giá 2,839 tỷ đồng được giảm 70 triệu đồng. Sự khác nhau của hai phiên bản GLC 300 là phiên bản V1 có thêm tính năng hiển thị thông tin lên kính lái HUD.