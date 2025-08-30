Loạt trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy, chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày truyền thống Tài chính, mỗi sinh viên 100.000 đồng.

Theo đại diện nhà trường, đây không đơn thuần là hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự tri ân, chia sẻ và là nguồn động viên tinh thần để sinh viên thêm vững tin, tiếp tục học tập, rèn luyện và hun đúc khát vọng chinh phục tương lai tươi sáng.

Sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing. (Ảnh: Nhà trường)

“ Món quà nhỏ gửi đến sinh viên không chỉ là sự quan tâm, động viên của nhà trường mà còn là lời nhắn nhủ: Hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường và thịnh vượng” , PGS.TS Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh.

Dịp này, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cũng thông báo gửi tặng toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo phần quà hiện kim trị giá 100.000 đồng/sinh viên.

Trường Đại học Thái Bình Dương cũng tặng tất cả sinh viên, học viên 100.000 đồng/người nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT, đồng thời chào mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Sinh viên sẽ nhận trực tiếp hoặc cập nhật tài khoản, nhà trường sẽ chuyển khoản vào đúng ngày khai giảng 5/9.

Trước đó, theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 của Thủ tướng về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi công dân Việt Nam sẽ được nhận phần quà 100.000 đồng/người trước ngày 2/9 theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp.



