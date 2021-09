Loạt tai tiếng ồn ào của nữ diễn viên xúc phạm, gọi Khánh Thi là “yêu tinh già”

Cuối tháng 8 vừa qua, Khánh Thi vướng nghi án lục đục tình cảm với chồng kém 11 tuổi - Phan Hiển khi livestream khóc lóc, phát ngôn khó hiểu lúc nửa đêm.



Với sự việc chưa rõ thực hư, diễn viên Trà My "Thương nhớ ở ai" đã đăng dòng trạng thái gay gắt gọi bà mẹ 2 con là: Yêu tinh già không biết an phận, bẫy phi công, bày đặt ghen tuông...

Sau đó Khánh Thi lên tiếng giải thích chỉ gặp vấn đề stress ở mùa dịch. Phan Hiển cũng nhanh chóng đáp trả lại Trà My. Anh khẳng định là người chủ động trong chuyện tình cảm và không quan tâm đến tuổi tác, ngoại hình hay gia thế của vợ.

Phan Hiển đáp trả Trà My để bảo vệ bà xã.

Phan Hiển cho rằng Trà My cáo buộc bà xã anh là "bẫy chồng", yêu cầu trả tự do cho anh là rất kì cục và yêu cầu nữ diễn viên không dùng những lời lẽ xúc phạm, gây tổn thương đến tổ ấm của anh.

Đây không phải lần đầu tiên Trà My có hành động, phát ngôn gây tranh cãi. Trà My tên đầy đủ là Phan Thị Trà My, thuộc thế hệ 9x. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi đóng phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Khả năng diễn xuất không được đánh giá cao khi bị nhận xét xử lý vai diễn đơ, thiếu cảm xúc, Trà My chỉ được nhắc nhớ đến với câu chuyện xảy ra xích mích với một bạn diễn cùng tham gia phim.

Góp mặt thêm ở một vài dự án nghệ thuật nhưng tên tuổi vẫn mờ nhạt, sau đó cô quyết định Nam tiến tìm kiếm cơ hội song không thành công. Tháng 11/2019, Trà My trở thành cái tên bị "ném đá" trên nhiều diễn đàn khi dùng những từ ngữ nặng nề miệt thị fan K-Pop.

Sang đến tháng 4/2020, cô "khiêu chiến" với loạt đồng nghiệp thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị khi tuyên bố nhiều nghệ sĩ làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi bản thân. Đề cập đến NSƯT Trịnh Kim Chi, Trà My gọi tiền bối là "hết đát", cố đánh đu showbiz để kiếm thêm chút tiền nuôi con.

Cô còn nhận xét Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh mang hình tượng giàu kiểu trọc phú và nhiều người hâm mộ là "ngu si", dễ bị dắt mũi.

Trong thời điểm dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, Trà My cũng thường xuyên viết những dòng trạng thái gây bức xúc cộng đồng mạng.

Trà My "Thương nhớ ở ai".

Tháng 8 vừa qua, khi ca sĩ Jack vướng scandal có con với hot girl Thiên An, Trà My không ngại nhận "gạch đá" khi đánh giá: "Rảnh rỗi ngồi đọc tin showbiz, thấy có vụ Jack gì đó, mình thì cảm thấy là cô Thiên An kia có vẻ hám fame chứ không hẳn là Jack có vấn đề.

Sao không nghĩ sự việc là cô kia bám Jack, lừa Jack cho có bầu để úp sọt? Sau khi Jack không thích và chia tay thì bù lu bà loa để mong thiên hạ thương xót và chỉ trích thằng đàn ông? Nhiều phụ nữ giờ cũng ghê gớm mà?".