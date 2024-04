VinFast VF 8 cũ rao bán giá "khó tin"

VinFast VF 8 là mẫu SUV cỡ D chạy hoàn toàn bằng điện đã được ra mắt toàn cầu vào tháng 01/2022 và bắt đầu được giao tới tay khách hàng tại Việt Nam từ tháng 09/2022.

Hiện tại, có khá nhiều chiếc VF 8 xuất hiện trên các sàn xe cũ với mức giá được nhiều người coi là "khó tin" vì thấp hơn nhiều so với thời điểm mới mua cách đây chừng 2 năm.

So với giá xe mới, VinFast VF 8 cũ mềm hơn đáng kể. Ảnh: Kênh thông tin và giao dịch về ô tô

Mới đây, theo thông tin được đăng tải trên trang Văn hoá và phát triển, một chủ xe rao bán chiếc xe VF 8 thuộc phiên bản Eco, ngoại thất và nội thất màu đen, chỉ số ODO mới đạt 16.000 km với giá 7xx triệu có thể thương lượng. Xe thuê pin theo gói linh hoạt 990k cho 500 km (hiện tại Vinfast đã dừng gói này). Xe còn một năm sạc pin miễn phí.

Được biết, ở thời điểm mua mới, giá niêm yết của VF 8 bản Eco là 1,057 tỷ đồng và tổng chi phí để trở thành chủ nhân hợp pháp của chiếc xe điện này rơi vào khoảng 1,079 tỷ đồng. Như vậy, người bán đã chấp nhận lỗ hơn 300 triệu đồng cho một chiếc xe điện VF 8 lăn bánh hơn 10.000 km.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Văn hoá và phát triển, tham khảo thêm thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay, một chiếc VinFast VF 8 khác, sản xuất năm 2022, được chào bán với mức giá khoảng 700 triệu đồng. Xe này thuộc phiên bản Eco với ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, chỉ số ODO đạt 20.000 km. Ở thời điểm chủ nhân mua chiếc xe này, giá niêm yết cho VF 8 phiên bản Eco là 1,057 tỷ đồng. Người mua đã phải bỏ ra một khoản tiền lên tới khoảng 1,079 tỷ đồng (với biển Hà Nội) để sở hữu. Như vậy, sau 2 năm sử dụng, chiếc xe điện VF 8 đã mất giá đến hơn 300 triệu đồng.



VinFast VF 8 cũ được rao bán nhiều trên các sàn ô tô. Ảnh: Văn hoá và phát triển

Báo Dân trí cũng đưa tin trên sàn xe cũ, một chiếc VF 8 đang được chào bán với giá 795 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu trắng và nội thất đen, mang biển số 37K (tỉnh Nghệ An), đã lăn bánh được 3.000 km và thuộc bản Eco. Pin trên chiếc VF 8 này nằm trong hợp đồng thuê bao với VinFast. Tình trạng chiếc xe được thông báo là mới gần như lúc mới nhận. Với giá xe mới niêm yết 1,129 tỷ đồng cho VF 8 Eco không bao gồm pin, người mua lại sẽ tiết kiệm được một khoản tài chính lên đến hơn 200 triệu đồng.



Hay như trường hợp một chủ xe rao bán VinFast VF 8 phiên bản Plus cao cấp nhất khi mới lăn bánh 3.500km được đăng tải trên báo Dân Việt. Theo liên hệ của phóng viên, chiếc xe này được rao bán với mức giá 1,050 tỷ đồng. Được biết, chiếc VinFast VF 8 nhận xe với giá cũ áp dụng từ đầu. Do đó, giá VinFast VF 8 Plus giá niêm yết sẽ là 1,237 tỷ đồng. Đối với xe điện, giá lăn bánh sẽ chỉ phải bỏ ra thêm cao nhất 30 triệu đồng chứ không mất lệ phí trước bạ. Tổng chi phí lăn bánh xe VinFast VF 8 sẽ vào khoảng 1,267 tỷ đồng. Như vậy, sau 3.500km lăn bánh, VinFast VF8 "siêu lướt" đang rẻ hơn giá lăn bánh lúc mới là 217 triệu đồng.

Vì sao có nhiều người rao bán VinFast VF 8 với giá rẻ bất ngờ?

Theo báo Dân Việt, có nhiều người dùng cảm thấy hiện VinFast VF 8 vẫn thỉnh thoảng báo lỗi nên không cảm thấy phù hợp với nhu cầu, chính vì thế nên chủ xe quyết định bán. "VinFast VF 8 thiết kế đẹp, nhưng vẫn còn một số lỗi, thậm chí là lỗi ảo cũng báo nên tôi quyết định bán xe dù phải chịu mức lỗ khá cao so với lúc mua mới", bài báo dẫn lời chủ xe Vinh Kiên cho biết.



Vài tháng sau khi phân phối chính thức trên thị trường, ô tô điện VinFast VF 8 đã được hãng xe Việt Nam thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống phanh. Cụ thể, vào hôm 18/2/2023, VinFast đã ra thông báo triệu hồi 2.781 xe VF 8 tại Việt Nam vì lỗi phanh. Sau đó, vào đợt triệu hồi thứ 2 có thêm 3.251 xe VinFast VF 8 nữa bị triệu hồi vì lỗi tương tự đợt 1.

Ngoài lỗi hệ thống phanh được VinFast thông báo thành đợt triệu hồi thì trong quá trình trải nghiệm, sử dụng mẫu xe điện VF 8 trên thực tế, nhiều người dùng cũng có một vài phàn nàn nhỏ về chất lượng, có thể kể đến như chắn bùn bánh trước của VF 8 dùng vật liệu nhựa cứng gây tiếng ồn, cửa phía sau đóng khó khăn, lưỡi chắn mưa có tiếng kêu. Người dùng đều mong rằng VinFast sẽ thay phụ tùng chất lượng cao hơn nữa.

Bên cạnh đó, VF 8 cũng có nhiều bất tiện so với xe xăng truyền thống, có thể kể đến như:

Nỗi lo hết pin

Nhìn chung, người dùng xe điện hiện nay vẫn phải đối mặt với nhiều bất tiện so với xe xăng và để làm quen sẽ phải thay đổi thói quen sử dụng xe. Với xe điện, việc tính toán quãng đường di chuyển, thời gian sạc là việc cần thiết để có lộ trình di chuyển hợp lý. "Chạy xe điện hiện vẫn chưa tiện lắm vì phải sạc, trụ sạc nhanh thì ít mà xe taxi Xanh sạc nhiều nên rất mất thời gian sạc", người dùng Mạnh Long cho biết trên báo Dân Việt.



Di chuyển đường dài là một trở ngại

Quãng đường di chuyển là trở ngại khi người dùng sử dụng xe điện. Theo đó, khi có việc cần di chuyển quãng đường dài, liên tục, xe điện khó lòng đáp ứng được như xe xăng. Do đó, với những người thích xê dịch khi du lịch bằng xe hoặc khi có việc cần di chuyển đường dài, rõ ràng ô tô điện không phải lựa chọn tối ưu.

Khó khăn chỗ đỗ khi sạc pin

Đối với những gia đình gửi xe ở chung cư, chỗ đỗ xe luôn là vấn đề nan giải. Đặc biệt, với xe điện khi đỗ ở hầm tòa nhà kết hợp với việc sạc thì điều đó càng trở nên phức tạp hơn.

Theo báo VTC News, VinFast có quy định, nếu khách hàng sạc pin xe điện đầy, nhưng xe vẫn chiếm vị trí sạc sẽ phải thanh toán thêm khoản phí 1.000 đồng/phút kể từ phút thứ 31 trở đi. Đó là điều mà nhiều người không thấy thoải mái.

Lo ngại sửa chữa

Ở Việt Nam hiện nay, ngoài đại lý ủy quyền của nhà sản xuất thì những gara bên ngoài ít tiếp xúc hay có nhiều kinh nghiệm sửa chữa xe điện. Chính vì thế, chủ xe vẫn còn băn khoăn mỗi khi xe gặp sự cố.

Tất nhiên, với những người dùng không quá dư dả về tài chính mà vẫn muốn sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ chất lượng cao có đầy đủ tiện nghi và công nghệ, chiếc VinFast VF 8 này vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.