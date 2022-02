Loại súp chống ung thư, cải thiện sinh lý nam cực tốt nhưng nhiều người không biết để ăn

Cà chua chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu thậm chí còn cho thấy những chất dinh dưỡng này có thể bảo vệ chống lại nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tim và ung thư.

Vì vậy, ăn súp cà chua có thể là một cách tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe của cà chua. Một bát súp cà chua ấm áp, đậm đà sẽ là một lựa chọn rất phù hợp trong mùa đông.

Dưới đây là 8 lợi ích của súp cà chua đã được khoa học chứng minh.

1. Rất bổ dưỡng

Cà chua (tên khoa học Solanum lycopersicum) có tương đối ít calo, nhưng chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi.

Đây là thành phần dinh dưỡng của một quả cà chua sống có kích thước lớn (182 gram):

- Lượng calo: 33

- Carbs: 7 gram

- Chất xơ: 2 gram

- Chất đạm: 1,6 gram

- Chất béo: 0,4 gram

- Vitamin C: 28% giá trị hàng ngày (DV)

- Vitamin K: 12% DV

- Vitamin A: 8% DV

- Kali: 9% DV

Cà chua cũng rất giàu một loại carotenoid có tên là lycopene - cung cấp khoảng 80% DV lycopene.

Lycopene là sắc tố tạo màu đỏ tươi cho cà chua. Nó cũng là chất mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, với tác dụng phòng ngừa các bệnh mãn tính khác nhau.

Thật thú vị, nghiên cứu cho thấy cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn khi nó được nấu chín. Nhiệt có thể làm tăng tỷ lệ hấp thụ của nó.

Bởi vì súp cà chua được làm từ cà chua nấu chín, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất giúp trung hòa tác hại của stress oxy hóa. Điều này xảy ra khi các phân tử gây hại cho tế bào - được gọi là gốc tự do - tích tụ trong cơ thể.

Súp cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm lycopene, flavonoid, và vitamin C và E.

Tiêu thụ chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và các bệnh liên quan đến viêm, chẳng hạn như béo phì và bệnh tim.

Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động chống oxy hóa của vitamin C và flavonoid có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và các bệnh về não.

Vitamin E còn giúp tăng cường tác dụng chống oxy hóa của vitamin C.

3. Có thể có đặc tính chống ung thư

Cà chua được nghiên cứu rất nhiều về đặc tính chống ung thư do chúng có chứa hàm lượng lycopene cao. Cà chua có thể có hiệu quả đặc biệt chống lại ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong liên quan đến ung thư đứng thứ năm trên toàn cầu và là bệnh ung thư được chẩn đoán nhiều thứ hai ở nam giới.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ trực tiếp giữa lượng lycopene cao, đặc biệt là từ cà chua nấu chín, và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn.

Nghiên cứu cho thấy lycopene có thể khiến tế bào ung thư chết đi. Nó cũng có thể làm chậm sự phát triển của khối u.

Tiêu thụ nhiều carotenoid hơn có liên quan đến việc giảm tới 28% nguy cơ ung thư vú. Các carotenoid này bao gồm alpha carotene, beta carotene và lycopene.

Mặc dù đây là những kết quả này đầy hứa hẹn, nhưng bằng chứng cho thấy lycopene không đủ mạnh để mọi người tự sử dụng như một loại thuốc chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy khả năng chống oxy hóa của lycopene cũng có thể gây trở ngại cho quá trình hóa trị và xạ trị.

Ăn súp cà chua có thể là một cách tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe của cà chua.

4. Bổ mắt, khỏe da

Thưởng thức một bát súp cà chua cũng có thể có lợi cho mắt và da.

Khi nói đến sức khỏe làn da, beta carotene và lycopene có thể bảo vệ bạn khỏi bị cháy nắng bằng cách hấp thụ tia cực tím (UV) để tăng khả năng bảo vệ của da chống lại tổn thương do tia UV.

Ví dụ, các nhà khoa học trong một nghiên cứu đã cho 149 người lớn khỏe mạnh uống thực phẩm bổ sung chứa 15 mg lycopene, 0,8 mg beta carotene và một số chất chống oxy hóa bổ sung.

Nghiên cứu cho thấy thực phẩm bổ sung này bảo vệ đáng kể làn da của những người tham gia chống lại tác hại của tia UV.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên thay đổi thói quen chống nắng cho da của mình vì đã ăn cà chua.

Các loại thực phẩm như cà chua giàu carotenoid và vitamin A cũng có thể có lợi cho sức khỏe của mắt.

Ăn cà chua có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác hoặc mất thị lực do tuổi tác. Tác dụng này có được là do các đặc tính chống oxy hóa của cà chua, làm giảm stress oxy hóa trong điểm vàng, một bộ phận quan trọng của mắt.

Ngoài ra, cơ thể chuyển đổi beta carotene thành retinol, một hợp chất cần thiết cho thị lực.

5. Cải thiện sức khỏe của xương

Loãng xương là một bệnh mãn tính khiến xương dễ gãy hơn. Đây được coi là một trong những biến chứng quan trọng nhất của thời kỳ hậu mãn kinh.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng lycopene đóng một vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh sự trao đổi chất của xương bằng cách tăng mật độ khoáng chất của xương, giúp giảm nguy cơ gãy xương.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy lycopene cũng kích thích hoạt động của nguyên bào xương để tạo xương, đồng thời làm giảm hoạt động phân hủy của các tế bào hủy xương.

6. Có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Ăn nhiều các sản phẩm từ cà chua có thể làm giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol ‘xấu’ LDL (có hại) - hai yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim. Những tác dụng này có được có thể là nhờ hàm lượng lycopene và vitamin C của cà chua.

Cả lycopene và vitamin C đều ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol LDL. Quá trình oxy hóa cholesterol LDL là một yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch.

Lycopene cũng làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong ruột và cải thiện chức năng của cholesterol ‘tốt’ HDL trong cơ thể.

Ngoài ra, các chất carotenoid trong cà chua có thể giúp giảm huyết áp. Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

7. Có thể tăng cường sinh lý nam giới

Stress oxy hóa là nguyên nhân chính gây vô sinh nam. Nó có thể dẫn đến tổn thương tinh trùng, làm giảm khả năng sống và khả năng di chuyển của tinh trùng.

Nghiên cứu cho thấy rằng bổ sung lycopene có thể là một phương pháp điều trị vô sinh khả thi. Lý do là đặc tính chống oxy hóa của lycopene có thể làm tăng khả năng sản xuất tinh trùng khỏe mạnh.

Một nghiên cứu trên 44 người đàn ông bị vô sinh kết luận rằng tiêu thụ các sản phẩm chứa cà chua, chẳng hạn như nước ép cà chua hoặc súp, làm tăng đáng kể mức lycopene trong máu, dẫn đến cải thiện khả năng di chuyển của tinh trùng.

8. Tăng cường miễn dịch

Một số nơi trên thế giới sử dụng súp cà chua như một phương pháp điều trị cảm lạnh thông thường tại nhà. Trên thực tế, hàm lượng vitamin C và carotenoid của cà chua có thể kích thích hệ thống miễn dịch.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vitamin C có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh thông thường và giảm thời gian cũng như mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh.

Lưu ý khi ăn súp cà chua

Mặc dù súp cà chua có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, có một số lưu ý khi ăn món ăn này:

Kích thích GERD

Mặc dù cà chua an toàn với hầu hết mọi người, chúng có thể là thực phẩm kích thích bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Trên thực tế, một nghiên cứu trên 100 người bị GERD cho thấy cà chua là thực phẩm gây kích thích cho khoảng một nửa số người tham gia.

GERD là một trong những bệnh phổ biến nhất ở Mỹ. Các triệu chứng thường bao gồm ợ chua, khó nuốt và đau ngực.

Điều trị GERD thường bao gồm xác định và loại bỏ các loại thực phẩm gây kích thích, có nghĩa là súp cà chua có thể không phải là lựa chọn cho người bị GERD.

Nhiều muối

Ngoài ra, súp đóng hộp - bao gồm cả súp cà chua - thường chứa nhiều muối, có thể dẫn đến huyết áp cao ở cả trẻ em và người lớn.

Ví dụ, một lon súp cà chua chứa 48% DV muối. Lượng muối cao này có thể dễ dẫn đến việc tiêu thụ quá nhu cầu muối hằng ngày.

Cuối cùng, dù là mua ở cửa hàng hay tự làm, súp cà chua có chứa kem có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Lý do là kem có thể làm tăng hàm lượng calo và chất béo trong súp.

Vì thế, hãy cố gắng tự nấu súp cà chua bằng cách sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao để quản lý lượng muối, chất béo và calo hợp lý.

(Nguồn: Healthline)

https://soha.vn/loai-sup-chong-ung-thu-cai-thien-sinh-ly-nam-cuc-tot-nhung-nhieu-nguoi-khong-biet-de-an-20220223182725684.htm