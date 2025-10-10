Loại rau nhơn nhớt người Việt ăn như cơm bữa nhưng không hay giàu canxi hơn sữa, bổ gan, "làm sạch" máu, dưỡng da, chống ung thư

Đó là rau mồng tơi. Có một điều ít ai biết là loại rau này thậm chí còn giàu canxi hơn sữa. 100g rau mồng tơi chứa khoảng 109 - 166mg canxi, trong khi sữa tươi chỉ khoảng 104mg. Bên cạnh đó, loại rau bình dân này còn là “kho báu” dinh dưỡng với hàng loạt chất quan trọng như: magie, sắt, kali, vitamin A, C, E, chất xơ, cùng nhiều sắc tố carotenoid và hợp chất chống oxy hóa quý.

Chính sự kết hợp phong phú này khiến mồng tơi không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp, nổi bật như:

1. Thanh nhiệt, giải độc gan

Theo y học cổ truyền, mồng tơi có tính mát, vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt và lợi tiểu. Y học hiện đại cũng chứng minh rằng chất nhầy trong rau giúp hỗ trợ nhu động ruột, đào thải độc tố qua phân, giảm gánh nặng cho gan. Ăn mồng tơi thường xuyên giúp gan hoạt động trơn tru, giảm men gan và hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

Ảnh minh họa

2. Tốt cho xương khớp

Hàm lượng canxi dồi dào trong mồng tơi giúp tăng mật độ xương, ngăn loãng xương và giảm đau nhức khớp. Canxi trong rau còn dễ hấp thu nhờ kết hợp tự nhiên với magie và vitamin K, hỗ trợ quá trình gắn kết canxi vào mô xương. Với người trung niên hoặc phụ nữ sau sinh, ăn mồng tơi thường xuyên giúp cải thiện độ dẻo dai của khớp và giảm nguy cơ gãy xương do thiếu hụt khoáng chất.

3. “Làm sạch” máu, giảm mỡ máu

Lớp nhầy trong mồng tơi là hợp chất polysaccharide giúp hấp thu cholesterol dư thừa trong ruột rồi đào thải ra ngoài. Khi lượng cholesterol xấu giảm, máu được “làm sạch” hơn, tuần hoàn tốt hơn, giảm nguy cơ xơ vữa mạch và đột quỵ. Thêm vào đó, các chất chống oxy hóa như selen và vitamin C còn ngăn quá trình oxy hóa lipid, bảo vệ gan và thành mạch khỏi tổn thương.

Ảnh minh họa

4. Chống ung thư, tăng cường miễn dịch

Mồng tơi giàu các chất chống oxy hóa như beta-caroten, zeaxanthin, lutein và selen. Những hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi đột biến - nguyên nhân dẫn đến ung thư. Ngoài ra, vitamin C và sắt trong rau giúp tăng sản sinh hồng cầu, nâng cao khả năng miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh và phục hồi nhanh hơn sau bệnh.

5. Ổn định đường huyết và huyết áp

Magie trong rau mồng tơi có khả năng điều hòa lượng insulin, giúp kiểm soát đường huyết ổn định. Cùng với đó, chất xơ hòa tan trong rau giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, rất tốt cho người tiểu đường. Lượng kali cao còn giúp cân bằng điện giải, đào thải natri dư thừa qua thận, từ đó giảm áp lực mạch máu và ổn định huyết áp lâu dài.

6. Dưỡng da, chống lão hóa

Mồng tơi chứa lượng vitamin C và carotenoid cao, hai chất quan trọng giúp chống oxy hóa và ức chế hình thành hắc tố melanin - nguyên nhân khiến da sạm nám. Chất nhầy trong rau giúp cấp ẩm tự nhiên, làm mềm da, hỗ trợ lành vết thương. Khi cơ thể được giải độc và máu lưu thông tốt hơn, da cũng sáng và đều màu hơn.

7. Hỗ trợ giảm cân

Ảnh minh họa

Rau mồng tơi chứa rất ít calo nhưng lại nhiều nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu mà không gây tăng cân. Chất nhầy trong rau còn giúp làm chậm hấp thu chất béo, giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy tiêu hóa. Người muốn giữ dáng hoặc đang trong chế độ ăn kiêng có thể thêm mồng tơi vào thực đơn hằng ngày thay cho các món rau nhiều dầu mỡ.