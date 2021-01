Loại quả được ví như "thần dược", tốt cho tim, gan, đốt cháy mỡ: Ở Việt Nam nơi nào cũng có

Đại tá Lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình (Hà Nội) cho hay, cam là loại trái cây có rất nhiều công dụng nếu biết sử dụng đúng mục đích. Đây cũng là một trong ít số loại trái cây có nhiều tác dụng chữa bệnh. Cam còn ví loại trái cây này như "thần dược" tốt cho sức khỏe và nâng cao thể trạng.



Cam có nhiều loại, nhưng chung quy lại tính vị mát, chua, ngọt có tác dụng bồi bổ tăng cường sức khoẻ, khai vị, chữa ho, bổ sung vitamin C, vitamin A, canxi, chất xơ. Ăn cam thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể tránh virus, truyền nhiễm, giảm béo, bệnh sỏi thận, giảm mỡ thừa...

"Cam có chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe nếu ăn thường xuyên. Đặc biệt, vỏ cam có thể dùng làm thuốc kiện tỳ. Vỏ cam khô còn có tác dụng hành khí, hoạt huyết, điều trị bệnh viêm tắc đau, ho, hen. Cách làm phơi khô thái nhỏ và sắc uống.

Nước cốt cam giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng cholesterol tốt (HDL). Trong những ngày Tết người uống rượu nhiều có thể uống nước cốt cam sẽ giúp nhanh chóng giải rượu. Trong cam có nhiều chất oxy hóa cũng rất tốt để bảo vệ giúp cho lá gan khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, để tốt cho sức khỏe mọi người không nên lạm dụng rượu bia quá nhiều", Lương y Bùi Hồng Minh nói.

Cam loại quả cũng là thuốc quý chữa bệnh, ảnh minh hoạ.

Nước cam còn pha muối uống sẽ giúp lấy lại thể lực nhanh chóng. Lưu ý dùng nước ép nên dùng ngay.

Lương Y Bùi Hồng Minh cho hay: "Cam rất tốt cho người tim mạch và tăng huyết áp. Dùng nước cam pha với mật ong uống giúp giảm mỡ máu, bảo vệ thành mạch và làm cho trái tim hoạt động bền bỉ hơn.

Trái cam cũng là một trong những thực phẩm hàng đầu giúp phòng chống ung thư. Do cam có chứa nhiều vitamin C, có khả năng ngăn chặn các gốc tự do phát triển, trẻ hóa tế bào… Nhờ đó giảm nguy cơ hình thành nên các tế bào bất thường (ung thư)".

Theo một số nghiên cứu cam có chứa nhiều Kali, vitamin và chất xơ, ăn cam giúp ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ.

Ngoài ra, có thể dùng nước cam để làm đẹp da bằng cách: Dùng khăn sạch thấm xoa nước cam lên mặt, đắp 5-10 phút, rửa lại bằng nước sạch giúp đẹp da. Sau khi thoa nước cam lên mặt không đi ra nắng.

Vị Lương y này của cho biết thêm, cam có tính nhuận tràng vì vậy trong những ngày cuối năm tiệc tùng, ăn uống nhiều dễ bị táo bón thì nên ăn loại quả này nhiều hơn. Ăn cam thường xuyên sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, giảm nguy cơ táo bón.

Món ăn bài thuốc có cam

- Trị cảm lạnh: dùng 1 cốc nước cam nóng trị cảm lạnh, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa sổ mũi. Lưu ý nên cho gừng tươi sẽ có công hiệu tốt hơn.

- Trị sốt cúm, nước cam ép uống hàng ngày giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch.

- Trị viêm phế quản,hen: Mật ong, muối, nước nóng pha với nước cam uống hoặc ngậm

- Trị táo bón: ăn hoặc uống nước cam vào buổi sáng giúp dạ dày dạ dày lưu thông, chống táo bón.

- Trị viêm khớp: Uống nước cam hàng ngày giúp giảm cơn đau của viêm khớp và gút.

Lưu ý: Do cam có tính vị chua cho nên người bị đau dạ dày cần lưu ý. Để phát huy công dụng tốt của cam nên ăn hoặc uống vào khoảng giữ các bữa ăn.