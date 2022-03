Loại quả được ví như thực phẩm 'siêu sao' với vô vàn lợi ích: Việt Nam có rất nhiều

Siêu thực phẩm là những loại thực phẩm cung cấp một lượng lớn vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác, đồng thời có hàm lượng calo thấp. Khế là một loại siêu thực phẩm điển hình, theo chuyên trang về sức khỏe của Ấn Độ - Health Shots.



Khế (Averrhoa carambola) được trồng phổ biến ở các nước châu Á. Đây là loại quả hình sao năm cánh, giòn, mọng nước, có vị chua chua, ngọt ngọt. Vỏ khế thường có màu xanh hoặc vàng. Hạt khế nhỏ, màu đen. Ta có thể ăn trực tiếp hoặc sử dụng khế kết hợp với các nguyên liệu khác đểtạo thành nhiều món ăn đậm đà hương vị. Mứt khế cũng là một món ăn được nhiều người ưa thích.

Khế là một loại quả rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một vài tác dụng nổi bật của loại quả này:

1. Giàu chất xơ

Khế giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn. Ảnh minh họa.

Khế chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là chất xơ. Đây là loại quả giàu chất xơ (chứa khoảng 60% cellulose, 27% hemicellulose và 13% pectin) và có hàm lượng calo thấp. Do đó, khế góp phần giúp đảm bảo cân bằng nội môi (cân bằng insulin và glucagon để duy trì lượng glucose trong máu). Hàm lượng chất xơ cao có trong khế còn giúp điều trị hội chứng ruột kích thích, thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn, giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động trơn tru.



2. Kiểm soát cholesterol

Khế chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Chất xơ hòa tan trong khế ức chế hoạt động của cholesterol xấu và loại bỏ các phân tử chất béo ra khỏi máu, nhờ đó nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim cũng giảm đi đáng kể.

3. Hỗ trợ giảm cân

Khế là một loại trái cây lý tưởng cho những người ăn kiêng. Nó là nguồn chất xơ tuyệt vời cho cơ thể, chứa hàm lượng calo thấp và nhiều chất dinh dưỡng. Loại quả này giúp no lâu, đốt cháy calo, nhờ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra, khế còn là một món ăn nhẹ tuyệt vời giúp đẩy lùi cơn đói.

Khế tốt cho tim mạch. Ảnh minh họa.

4. Tốt cho sức khỏe tim mạch

Chất xơ hòa tan trong khế giúp loại bỏ các phân tử chất béo khỏi máu, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, khế giàu natri, kali và các khoáng chất khác. Đây là những chất có tác dụng tuyệt vời trong việc điều hòa huyết áp.



5. Ngăn ngừa tổn thương tế bào

Ngoài chất xơ, khế còn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào. Quả khế chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C, B-carotene và axit gallic. Những chất chống oxy hóa này có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

6. Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C trong khế rất cao. Đây là những chất có lợi cho hệ thống miễn dịch, giúp duy trì thể trạng khỏe mạnh cho cơ thể. Ngoài ra, khế còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, sắt, kẽm, mangan, kali và phốt pho.

Lời kết

Với những giá trị dinh dưỡng kể trên, khế là một vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền. Loại quả này cũng được sử dụng trong quá trình điều trị các triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, tiêu chảy, nhức đầu mãn tính, chàm và nhiễm trùng da.

Khế rất ngon và tốt cho sức khỏe nhưng quy tắc vẫn là chỉ nên ăn vừa phải. Ngoài ra, người có các vấn đề về thận nên tránh ăn khế. Nếu bạn có vấn đề về thận, trước tiên hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi ăn loại quả này./.

(Theo Health Shots)

https://soha.vn/loai-qua-duoc-vi-nhu-sieu-sao-trong-gioi-sieu-thuc-pham-tot-cho-tim-tang-de-khang-20220303121630291.htm