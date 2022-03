Loại quả đứng số 1 về ngăn ngừa lão hóa, tăng cường trí não: Bạn đã ăn nhiều chưa?

Khi nhắc đến những loại thực phẩm giúp ngăn ngừa lão hóa, chúng ta thường nghĩ ngay tới trà hoặc các loại hạt. Vậy còn trái cây thì sao?



Bạn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng quả bơ chính là “thần dược” giúp tăng cường sức khỏe trí não, làm chậm quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu tại Đại học Tufts, Mỹ được đăng tải trên Tạp chí khoa học Nutrients, đã chỉ ra rằng trong vòng 6 tháng tham gia khảo sát, những người ăn bơ hàng ngày có hàm lượng lutein cao hơn so với những người ăn khoai tây hoặc hạt đậu gà.

Lutein là chất có liên quan đến khả năng nhận thức và ghi nhớ của não bộ.

Courtney Bliss, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập trang web về sức khỏe Feeding Bliss, cho biết: “Đây là một nghiên cứu thú vị và đẩy triển vọng. Dân số đang già hóa và mọi người đang quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Vì vậy, bổ sung một quả bơ vào chế độ ăn hàng ngày có thể cung cấp những dưỡng chất tuyệt vời cho mọi lứa tuổi”.

Không chỉ chứa lutein, bơ còn có hàm lượng magie dồi dào. Ảnh: Shutterstock

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ cho biết bơ còn bổ dưỡng bởi chứa hàm lượng magie dồi dào.

“Magie là chất rất quan trọng với sự sống vì nó có trong mọi tế bào của cơ thể, giúp cơ thể thực hiện nhiều chức năng. Một quả bơ chứa gần 60 miligam magie, tương đương với 15% hàm lượng magie được khuyên dùng mỗi ngày. Không chỉ hỗ trợ trí não trong điều khiển cảm xúc và nhận thức, magie còn hoạt động trong các mạch máu như một chất giúp làm giãn mạch, tăng lưu lượng máu lên não”, chuyên gia nhận định.



Bên cạnh đó, bơ còn là loại trái cây chứa nhiều axit béo omega-3. Các thực phẩm chứa omega-3 luôn đứng đầu trong danh sách “thần dược” giúp tăng cường trí não.

“Khoảng 60% não bộ là chất béo và một nửa trong số đó là omega-3. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu omega-3 có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhận thức như Alzheimer và làm chậm quá trình suy nhược thần kinh. Não bộ cần chất béo omega-3 để sản sinh ra các tế bào thần kinh. Điều này vô cùng quan trọng với khả năng ghi nhớ và học hỏi của con người”, chuyên gia Trista Best kết lời.

(Nguồn: Eat This, Not That)

https://soha.vn/loai-qua-dung-so-1-ve-ngan-ngua-lao-hoa-tang-cuong-tri-nao-ban-da-an-nhieu-chua-20220306100017278.htm