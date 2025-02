Loại gia vị quốc dân của người Việt lại là "thuốc chống ung thư", biết ăn theo cách này hiệu quả tăng gấp bội

Hành lá là một loại gia vị hỗ trợ không thể thiếu trong nhiều món ăn ngon! Về vấn đề này, bác sĩ khoa cấp cứu Đài Loan (Trung Quốc) Trương Thế Hoành chỉ ra rằng theo các phát hiện dịch tễ học trên diện rộng, ăn hành lá và các loại rau họ Allium khác có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư đầu và cổ, ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Ông khuyến cáo rằng nếu bạn muốn ăn nhiều thành phần chống ung thư nhất trong hành lá, hãy ăn theo cách này.

Bác sĩ Trương Thế Hoành chỉ ra rằng hành lá là loại rau họ Allium, có đặc tính chống ung thư và giàu nhiều loại sulfide hữu cơ và hóa chất thực vật có thể ức chế tế bào ung thư, chẳng hạn như quercetin và flavonoid. Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều rau họ Allium nhất mỗi ngày sẽ giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày, ung thư đầu và cổ, ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

Ông nhấn mạnh, chúng ta có thể tìm ra một loại rau nhất định có thể làm giảm gần như hoàn toàn nguy cơ mắc nhiều loại ung thư và cho thấy kết quả khá nhất quán đối với các loại ung thư này, thay vì chỉ làm giảm một loại ung thư, điều này có thể ngụ ý rằng loại thực vật này [hành lá] có khả năng chống ung thư vượt trội hơn các loại rau khác và các loại rau họ Allium bao gồm hẹ, hành tây, tỏi và tỏi tây cũng có khả năng như vậy.

Bác sĩ Trương Thế Hoành cho biết, sunfua hữu cơ - chất giúp chống ung thư, rất sợ nhiệt, một khi đã đun nóng, bất kể nấu thế nào, chúng cũng sẽ bị phá hủy với số lượng lớn. Đây là lý do tại sao vị cay của hành lá sẽ ít hơn nhiều sau khi nấu chín. Nếu bạn ăn sống, bạn có thể bảo quản được nhiều sunfua hữu cơ nhất. Nếu bạn muốn hấp thụ nhiều polyphenol nhất, thì cũng nên xào ở nhiệt độ thấp.

Điều đặc biệt nhất của hành lá là "toàn bộ cây đều ăn được", bao gồm cả rễ, phần trắng và phần xanh. Một số người sẽ rửa sạch rễ và cho vào thịt kho cùng nấu để khử mùi tanh. Phần trắng và phần xanh có tính chất khác nhau. Phần trắng cay hơn, vì vậy những người muốn khử mùi tanh khi nấu thường chỉ để lại phần trắng, phần lớn các hợp chất sunfua hữu cơ tập trung ở đây.

Ngoài ra, bác sĩ Trương Thế Hoành cũng nhấn mạnh, không nên coi thường giá trị dinh dưỡng của hành lá ăn lá (loại không phát triển thành củ ở phần trắng). Mặc dù chúng chứa ít sunfua hữu cơ hơn hành lá ăn cả củ, nhưng chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, vitamin và khoáng chất hơn. Những chất tiêu biểu bao gồm carotenoid, axit folic, vitamin A, B, C, D, E, K, canxi và selen, magiê, sắt và các khoáng chất khác.

Mặc dù ăn hành lá có thể giúp chống lại ung thư, bác sĩ cũng nhắc nhở rằng đã có những đợt nhiễm viêm gan A do ăn hành lá sống bị ô nhiễm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo về nguy cơ ăn hành lá sống, nhưng viêm gan A có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm vắc xin. Do đó, khi mua hành lá hãy chọn loại hành có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nguồn và ảnh: HK01