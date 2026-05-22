HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lộ tin nhắn mẹ cầu thủ nổi tiếng cưng con dâu - MC Mù Tạt - lên tận nóc, chị em "xin vía" gấp!

Tú Tú
|

Lộ tin nhắn mẹ cầu thủ nổi tiếng gửi cho MC Huyền Trang Mù Tạt: Mẹ chồng cưng con dâu tận nóc khó ai làm lại!

Mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" vốn là chủ đề muôn thuở với nhiều nỗi e ngại, thế nhưng câu chuyện hôn nhân của nữ MC đình đám VTV - Huyền Trang (Mù Tạt) và cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Đức Huy lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Mới đây, loạt tin nhắn giữa mẹ ruột Đức Huy (bà Nhâm) và nàng dâu - Mù Tạt vừa được hé lộ lập tức gây xôn xao cõi mạng, khiến hội chị em đồng loạt "xin vía" vì sự ngọt ngào, cưng chiều chạm đỉnh.

Nhìn vào nội dung những đoạn hội thoại, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước sự tâm lý và chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc của mẹ chồng dành cho MC Mù Tạt. Chẳng có bất kỳ khoảng cách hay sự nghiêm khắc nào, mẹ Đức Huy luôn chủ động hỏi han sở thích ăn uống của con dâu để tự tay chuẩn bị, từ những món bình dị như cá rô rán giòn đến quà bánh quê hương.

Một lần có dịp lên Hà Nội ghé thăm nơi con dâu làm việc, bà Nhâm chu đáo nhắn tin hỏi trước xem cô thích ăn gì, muốn ăn bánh đậu xanh hay hoa quả để mang lên tận nơi, thể hiện sự trân trọng và thấu hiểu sâu sắc dành cho công việc bận rộn của con.

Sự cưng chiều tận nóc của mẹ chồng còn thể hiện ở những lúc MC Huyền Trang gặp vấn đề về sức khỏe. Chỉ cần nghe tin con dâu bị ốm, mẹ Đức Huy đã đứng ngồi không yên, liên tục nhắn tin hỏi han xem cô đã khỏe chưa. Không dừng lại ở lời nói, mẹ chồng nơi quê nhà còn chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng nhất như chả ốc, yến sào để gửi lên tiếp tế, bồi bổ cho con dâu nhanh chóng hồi phục. Sự lo lắng, sốt sắng này khiến nhiều người nửa đùa nửa thật rằng mẹ chồng chăm MC Mù Tạt còn khéo và ngọt ngào hơn cả chăm con trai.

Đức Huy và Mù Tạt mới làm đám cưới hồi tháng 3/2026 (Ảnh: FBNV)

Cứ nhìn bức ảnh MC Huyền Trang Mù Tạt với thần thái hạnh phúc, nụ cười rạng ngời và cử chỉ thân thiết bên mẹ chồng chính là câu trả lời rõ nhất cho cuộc sống làm dâu nhà Đức Huy, vừa tình cảm vừa viên mãn của nữ MC VTV. Giữa cuộc sống hiện đại, có được một người mẹ chồng điểm 10, yêu thương và chăm sóc con dâu vô điều kiện thế này quả thực là niềm hạnh phúc mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có được khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Danh tính ông ngoại U80 cặm cụi giúp cháu giải đề toán: Profile "ấn tượng"
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại