Lở núi ở Đà Nẵng: Nghi vợ chồng công an viên và 1 người dân bị vùi lắp

Trần Thường |

Vợ chồng một công an viên của xã và một người dân được xác định bị mất liên lạc trong vụ sạt lở, nghi bị vùi lấp.

Ngày 14-11, theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Gary (đóng tại xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng), khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại địa điểm đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của nhân dân và đơn vị khoảng 250 m (về trên đầu nguồn) xảy ra vụ sạt lở đất, làm vùi lấp một số chòi canh rẫy của người dân, hơn 200 m đường giao thông (sạt lở đầu nguồn về xuôi khoảng hơn 1 km).

Lở núi ở Đà Nẵng: Vợ chồng công an viên và một người dân có thể đã bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Qua nắm thông tin ban đầu của quần chúng nhân dân báo có khoảng 3 người dân đang đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên); Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn).

Clip: Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng

Lúc 12 giờ 30 phút trưa 14-11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết trong số 7 người bị mất liên lạc trước đó đã có 4 người được xác định an toàn, riêng 3 người đang mất tích, nghi bị vùi lấp.

Lở núi ở Đà Nẵng: Vợ chồng công an viên và một người dân có thể đã bị vùi lấp - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cố gắng liên lạc với người mất tích

Ông An cho biết con suối bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1 km và hiện vẫn đang còn dấu hiệu sạt lở. Theo ước tính, có cả triệu m3 đất đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực nghi ngờ có người bị vùi lấp để kiểm tra.

