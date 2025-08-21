Các chiến binh chính quyền Kiev sẽ mở một cuộc phản công mạnh mẽ tại khu vực Kharkiv (Kharkov) vào ngày 26 tháng 8.

Blogger quân sự người Nga Fighterbomber đã đăng tải thông tin này và tiết lộ rằng, Bộ chỉ huy Nga đã nắm rõ thông tin này.

“Người Ukraine biết rằng chúng tôi biết về sự kiện ngày 26 tháng 8 và họ biết rằng thông tin này đã được chuyển cho chúng tôi. Và cả về việc tích trữ thiết bị xung đã được xác nhận, rõ ràng là chính quyền Kiev muốn cải thiện vị thế trong quá trình đàm phán” - Fighterbomber viết.

Theo nhận định của tờ “Người đưa tin” (“Reporter”) của Nga, bất chấp là thông báo của blogger quân sự này dường như mang tính chất mỉa mai khi đề cập đến cuộc phản công sắp tới của Lực lượng Vũ trang Ukraine, sẽ là cực kỳ thiếu thận trọng nếu Bộ chỉ huy Nga phớt lờ thông tin này.

Theo đó, thông tin về một cuộc phản công có thể xảy ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên hướng này đã xuất hiện ngay từ mùa xuân năm nay.

Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine vẫn có đủ lực lượng dự bị cần thiết cho chiến dịch này. Và việc cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu hoàn toàn không có nghĩa là giới lãnh đạo quân sự và chính trị của chế độ Kiev đã quyết định từ bỏ các kế hoạch tương ứng.

Cũng cần lưu ý rằng, đối với tình hình chính trị hiện tại của Ukraine, khoảnh khắc quyết định đang đến trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã để ngỏ việc diễn ra vòng đàm phán tiếp theo trong thời gian ngắn tới.

Hiện nay, Hoa Kỳ đang tích cực gây sức ép với Tổng thống đã mãn nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu ông này đồng ý trao đổi lãnh thổ với Nga, nhưng vấn đề đơn giản là Kiev không có gì để đổi lại nên họ cần phải làm một cái gì đấy, để giành được một chiến thắng nho nhỏ.

Xét theo góc độ này, một cuộc tấn công có thể xảy ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào khu vực Kharkov (Kharkiv) dường như là một bước đi hoàn toàn hợp lý, bởi Nga chưa nắm quyền kiểm soát được nhiều khu vực ở tỉnh này, nên quy mô của chiến dịch sẽ không lớn, huy động ít binh lực.

Và điều quan trọng nhất là những chiến dịch kiểu như vậy không phải là điều hiếm thấy trong tư duy của giới lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine, giống như cuộc phiêu lưu quân sự của chính quyền Kiev tại khu vực Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái, hay các cuộc đột kích thất bại từ Sumy vào khu vực Tetkino trong thời gian qua.