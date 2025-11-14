Lộ diện ứng viên số 1 dẫn dắt Indonesia: Lý lịch khủng, được 3 đội bóng trải thảm cùng lúc

"Vị trí HLV tuyển Indonesia, điều này đang được xem xét. Ngoài ra, chúng tôi còn trao đổi với CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc", HLV Kapadze tiết lộ trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Theo Bola.com, PSSI sẽ cạnh tranh quyết liệt để có sự phục vụ của HLV Kapadze. Trước đó, tờ báo thể thao Indonesia vạch ra 4 lý do vì sao tuyển Indonesia phải có sự phục vụ của Kapadze.

Đầu tiên, HLV Kapadze có trình độ chuyên môn ấn tượng khi nâng tầm cả nền bóng đá Uzbekistan. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kapadze kể từ tháng 1/2025, tuyển Uzbekistan tiến bộ vượt bậc và đi thẳng một mạch đến chiến tích giành vé dự World Cup 2026.

Bên cạnh đó, lý do quan trọng tiếp theo khiến PSSI phải bổ nhiệm HLV Kapadze, theo Bola.com là tầm nhìn của HLV này. Trước khi dẫn dắt tuyển Uzbekistan, Kapadze từng gây ấn tượng khi cầm quân ở U23 Uzbekistan, giúp đội giành HCB môn bóng đá nam ở ASIAD 19.

HLV Kapadze sẽ đáp ứng đủ các tiêu chí PSSI cần có ở một HLV mới. Đó là thuyền trưởng am hiểu sâu bóng đá châu Á, có kinh nghiệm làm việc toàn diện từ cấp độ trẻ đến đội tuyển và đã kinh qua các chiến dịch đỉnh cao như vòng loại World Cup.

Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, PSSI nhắm đến mục tiêu dài hạn cho đội tuyển là tấm vé dự World Cup 2030. HLV Kapadze đã viết nên lịch sử khi cùng Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Đó cũng chính là tham vọng PSSI muốn gửi gắm cho tân HLV.

Một tuần gần đây, các cuộc thảo luận về vị trí HLV của tuyển Indonesia chỉ xoay quanh Kapadze. Ông Sumardji, Chủ tịch Cơ quan Chuyên trách Đội tuyển Quốc gia, thừa nhận PSSI đang quan tâm đặc biệt đến Kapadze cho vị trí "thuyền trưởng".

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, cho biết PSSI sẽ đưa 5 HLV vào danh sách rút gọn. Người đứng đầu PSSI khẳng định sau lần thất bại với Patrick Kluivert, công cuộc tuyển chọn HLV sẽ gắt gao, vạch ra nhiều tiêu chí cụ thể để đáp ứng được mục tiêu dài hạn của đội tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong là một trong những cái tên được CĐV Indonesia nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, Chủ tịch Thohir tuyên bố HLV Shin đã là quá khứ.