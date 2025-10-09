Lộ diện quốc gia bí ẩn sẽ nhận được 'mẹ của các loại bom'

Serbia đã công bố phiên bản bom hàng không công suất lớn của mình, theo các nguồn tin, sẽ sớm được Quân đội Ai Cập triển khai.

VMOAB-4T do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vlatacom phát triển, được định vị là phiên bản tương tự bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast của Mỹ và được thiết kế để phá hủy những công sự và cụm cơ sở hạ tầng lớn.

Nặng từ 7 đến 10 tấn, quả bom được trang bị đầu đạn trọng lượng khoảng 3.700 kg, trong đó lên tới 3.130 kg là thuốc nổ, tạo ra sóng xung kích hủy diệt trên một diện tích rộng lớn. Thiết kế bao gồm hệ thống dẫn đường ở đuôi và bộ phận lượn, cho phép điều chỉnh quỹ đạo bay để tăng độ chính xác.

Dự án đã được trình bày tại triển lãm quốc phòng Partner 2025 diễn ra tại Belgrade, nơi Vlatacom không chỉ giới thiệu phiên bản cơ sở nặng 4 tấn mà còn cả các biến thể nặng hơn - 7 và 10 tấn.

Bom VMOAB-4T do Serbia phát triển là một vũ khí rất đáng sợ.

Theo các nhà phân tích, quả bom được thiết kế để thả từ máy bay vận tải C-130 Hercules hoặc C-17, cả hai đều đang được Quân đội Ai Cập sử dụng.

Được phóng bằng hệ thống dù lượn đặc biệt, vũ khí sau đó kích hoạt cánh lái lưới để điều khiển, sử dụng hệ dẫn đường bằng vệ tinh và cả quán tính cho độ chính xác cao.

Điều này khiến VMOAB-4T trở thành một vũ khí đa năng để tiêu diệt các trung tâm chỉ huy và mục tiêu mặt đất được bảo vệ ở mức độ vừa phải, nơi cần sức sát thương tối đa mà không quá lo ngại chuyện phải trúng đích.

Tin đồn về việc quả bom này được phát triển đặc biệt cho Cairo đã lan rộng hơn sau khi xuất hiện báo cáo về khả năng sử dụng nó trong những cuộc xung đột lớn tại khu vực, bao gồm cả kịch bản giả định liên quan đến các công trình cấp nước đang tranh chấp ở Châu Phi.