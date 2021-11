Lộ diện 'quân xanh' của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2021

Theo những thông tin của VFF, ĐT Việt Nam trước khi lên đường sang Singapore sẽ tập trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 19 tới ngày 30 tháng 11. Đây là sự thay đổi khá thú vị khi trong năm 2021, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ rèn quân ở Hà Nội.



Trong quãng thời gian tập huấn ở đây, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thi đấu giao hữu với CLB TP HCM. Đoàn quân của tân HLV Trần Minh Chiến cũng đã chọn Bà Rịa - Vũng Tàu để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022. Đây sẽ là 1 trận đấu tương đối thú vị khi Công Phượng được gặp lại đội bóng cũ còn thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có dịp tái ngộ những người đồng đội ở ĐTQG.

Cận cảnh SVĐ nơi ĐT Việt Nam sẽ rèn quân

Về phía CLB TP HCM, đội bóng cũng đang có những sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Ở ngày hội quân đầu tiên, HLV Trần Minh Chiến chỉ có trong tay 23 cầu thủ với sự vắng mặt của không ít trụ cột.

Á quân V-League 2019 cũng đã có 1 số bản hợp đồng rất chất lượng như Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh, tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson và đang chờ 2-3 ngoại binh nữa để hoàn thiện đội hình.

Nguyên nhân của việc ông Park chọn Bà Rịa - Vũng Tàu để rèn quân thay vì Hà Nội rất có thể đến từ lý do thời tiết. Đây là địa điểm có kiểu khí hậu nhiệt đới khá giống với Singarpore, nước chủ nhà của AFF Cup 2021 . Ngoài ra cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện cũng khá tốt khi SVĐ của CLB Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá rất cao so với so với mặt bằng chung.

AFF Cup 2021 sẽ thi đấu tập trung tại 1 địa điểm duy nhất là Singapore từ ngày 05/12 đến 01/01/2022. ĐT Việt Nam được xếp vào bảng B cùng với các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Đương nhiên mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch và giữ vững vị thế ông vua của Đông Nam Á.