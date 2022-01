Lộ diện người giàu nhất châu Á hiện nay: Bỏ học lăn ra đời kiếm tiền sớm

Theo bảng xếp hạng Real Time của tạp chí Forbes thì với khối tài sản ròng 89.5 tỷ USD, Gautam Adani đã chính thức soán ngôi Mukesh Ambani - nhà tài phiệt người Ấn Độ và là ông chủ của tập đoàn Reliance Industries thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới - để trở thành người giàu nhất châu Á. Năm 2021, Gautam Adani bỏ túi thêm 55 tỷ USD, vượt xa con số 14.3 tỷ USD mà Mukesh Ambani kiếm được.



Theo tạp chí Forbes, lý do để Adani qua mặt được Ambani chính là nhờ cổ phiếu của các tập đoàn do ông sở hữu có sự tăng vọt trong năm 2021 trong khi giá trị cổ phiếu của tập đoàn Reliance Industries lại chứng kiến sự lao dốc không phanh do chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.

Người có gan làm giàu từ khi còn rất trẻ

Tỷ phú Gautam Adani sinh năm 1962 ở thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat trong một gia đình có truyền thống kinh doanh.

Thời gian đầu cuộc sống khá khó khăn. Cha ông là một nhà buôn vải sợi với gánh nặng cơm áo gạo tiền đã phải chật vật để nuôi gia đình có tới 8 đứa con, một điều không hề dễ dàng ở một làng quê nghèo ở vùng nông thôn Ấn Độ.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Adani trúng tuyển vào ngành Thương mại tại trường Đại học Gujarat. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó ông nhận ra rằng, con đường khoa bảng không phải là hướng đi phù hợp cho mình. Năm thứ 2 đại học, ông đã khiến cho tất cả bạn bè cùng trang lứa bị sốc nặng khi quyết định rời bỏ giảng đường đại học để bắt đầu lăn lộn với trường đời.

Năm 1978 khi đang là một thanh niên mới lớn, Adani quyết định tạm biệt quê nhà để chuyển đến Mumbai, nơi được mệnh danh là "Thành phố của những giấc mơ", để tìm kiếm cơ hội đổi đời với chỉ vỏn vẹn 10 USD trong túi.

Ở đó, ông bắt đầu công việc kiếm tiền đầu tiên của mình với nghề môi giới đá quý cho công ty Mahendra Brothers trong vòng 3 năm. Là người nhanh nhạy, không lâu sau khi học hỏi được các bí kíp trong nghề, ông quyết định ra riêng bằng cách mở công ty kinh doanh đá quý của riêng mình ngay tại thủ phủ đá quý ở Mumbai.

Năm 1981, khi anh trai của mình mua lại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồ nhựa ở quê nhà, Adani đã quay về giúp anh mình một tay để quản lý công ty. Đến năm 1985, ông lại một lần nữa tự mở công ty chuyên nhập khẩu nguyên liệu nhựa để cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vùng.

Ông Gautam Adani trong một sự kiện khai trương cảng biển do mình quản lý năm 2007 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 1988, Adani sáng lập nên Adani Exports Limited chuyên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng. Đây cũng chính là tiền đề để ông phát triển thành tập đoàn đa ngành mang tên Adani Enterprises Limited "bao sân" hầu hết các lĩnh vực quan trọng của Ấn Độ thời bấy giờ, bao gồm mua bán trang thiết bị quốc phòng, nông nghiệp, không gian, năng lượng, tài nguyên khoáng sản, cảng biển và cung ứng…

Năm 2019, Gautam Adani được tạp chí India Today xếp hạng một trong ba người quyền lực nhất Ấn Độ.

https://soha.vn/lo-dien-nguoi-giau-nhat-chau-a-hien-nay-bo-hoc-lan-ra-doi-kiem-tien-som-20220130114447784.htm