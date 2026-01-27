Công trình sở hữu nhiều hạng mục kỹ thuật ấn tượng như cầu vòm vượt luồng hàng hải, hầm dìm dài hơn 2 km cùng các đảo nhân tạo với tổng vốn đầu tư lên lên tới 104.400 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vừa công bố hình ảnh thiết kế chính thức của dự án với chiều dài gần 15 km, quy mô 6 làn xe. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Nhà đầu tư đề xuất là Tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 104.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công.
Tuyến đường vượt biển có chiều dài hơn 14 km, điểm đầu đặt tại đường Biển Đông 2 thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ, điểm cuối kết nối vào tuyến Mai Sao – Bến Đình, giao với đường 30/4 tại TP Vũng Tàu. Tuyến này được kỳ vọng tạo ra kết nối trực tiếp, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa hai khu vực ven biển trọng điểm.
Dọc theo toàn tuyến, dự án được chia thành nhiều phân đoạn kỹ thuật khác nhau. Trong đó, gần 8 km là cầu vượt biển với mặt cắt rộng 22,5 m, bố trí 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, kèm dải phân cách và lan can an toàn. Riêng đoạn cầu phía Cần Giờ dài hơn 5,3 km, phía Vũng Tàu khoảng 2,7 km.
Tại những vị trí giao cắt luồng hàng hải, cầu được thiết kế mở rộng khoang thông thuyền nhằm đảm bảo tàu thuyền lưu thông thuận lợi. Phần kết cấu phía trên bố trí mái vòm, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần hình thành biểu tượng mới trên tuyến giao thông vượt biển.
Một hạng mục đặc biệt của dự án là đoạn hầm ngầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, trong đó có hơn 2,1 km là hầm dìm dưới đáy biển. Quy mô này lớn gấp hơn hai lần hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và công nghệ thi công hiện đại.
Hình ảnh minh họa hầm ngầm
Khu vực hầm ngầm thông thuyền được thiết kế kết hợp với các đảo nhân tạo ở hai đầu nhằm phục vụ thi công và khai thác lâu dài.
Trên đảo phía Cần Giờ hướng đi Vũng Tàu dự kiến bố trí không gian xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng giao thông nội bộ cùng các dịch vụ tiện ích, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách ngắm cảnh biển.
Ngoài các hạng mục chính, dự án còn bao gồm khoảng 3 km đường dẫn ở hai đầu tuyến, trong đó phía Cần Giờ dài hơn 1,1 km và phía Vũng Tàu gần 1,9 km. Tổng nhu cầu sử dụng đất ước tính khoảng 137,5 ha; phần diện tích mặt nước và khối lượng vật liệu đắp sẽ được xác định cụ thể ở các bước nghiên cứu tiếp theo.
Cần Giờ và Long Sơn – Vũng Tàu có tiềm năng lớn về du lịch, công nghiệp, cảng biển nên tuyến đường vượt biển sẽ thúc đẩy kinh tế biển, giảm tải hạ tầng hiện hữu và tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng ven biển TP.HCM mở rộng.
Theo đánh giá của nhà đầu tư và các chuyên gia kinh tế.