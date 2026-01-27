Công nghệ đỉnh cao

Hầm dìm dưới đáy biển

Một hạng mục đặc biệt của dự án là đoạn hầm ngầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, trong đó có hơn 2,1 km là hầm dìm dưới đáy biển. Quy mô này lớn gấp hơn hai lần hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và công nghệ thi công hiện đại.