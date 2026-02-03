Vị trí "vàng" kết nối đa tầng

Điểm đầu kết nối gần nút giao Gò Công (TP.HCM), điểm cuối nối thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đi qua các địa bàn trọng điểm của Long Phước (TP.HCM) và Tam Phước (Đồng Nai).