Tỉnh Đồng Nai vừa quyết định chốt phương án kiến trúc Cầu Long Hưng, mắt xích chiến lược nối liền TP.HCM với "thành phố sân bay" Long Thành tương lai. Dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Hình tượng trụ tháp là những thanh bảo kiếm sắc sảo vươn thẳng, thể hiện tinh thần năng động của vùng đất công nghiệp - logistics.
Hình tượng hai thanh bảo kiếm uy nghi cắm xuống dòng sông, vừa trấn giữ sự bình yên vừa như cột mốc mở đường cho dòng chảy kinh tế luân chuyển không ngừng giữa 2 đầu tàu phát triển.
Điểm đầu kết nối gần nút giao Gò Công (TP.HCM), điểm cuối nối thẳng vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đi qua các địa bàn trọng điểm của Long Phước (TP.HCM) và Tam Phước (Đồng Nai).
Cầu Long Hưng giữ vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ kết nối sân bay Long Thành với trung tâm kinh tế lớn nhất nước.
Công trình là "chìa khóa" để Đồng Nai hiện thực hóa quy hoạch đô thị sân bay (Aerotropolis) và mô hình Twin City. Rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai còn khoảng khoảng 10 phút, tạo ra năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Không chỉ phục vụ giao thông, cầu Long Hưng sẽ được đầu tư hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, trở thành biểu tượng kiến trúc rực rỡ trên sông Đồng Nai khi đêm xuống.