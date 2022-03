Lộ diện 'Báo của Kharkiv'- Chiến binh tóm sống lính bắn tỉa Nga ở Ukraine: Giải mã tin đồn

Ngày 27/2/2022, tài khoản Twitter R. Monzon đăng tải một bức ảnh người lính Ukraine ôm chú mèo (bên dưới) kèm theo chú thích về "Chiến binh Báo của Kharkiv". Ảnh chụp màn hình bài đăng này sau đó đã được chia sẻ lên Facebook, ví dụ như trong bài đăng của tài khoản Being Libertarian vào ngày 1/3/2022.



Bài đăng của tài khoản Being Libertarian về chiến binh "Báo của Kharviv".

Bài đăng của tài khoản Twitter R. Monzon.

Phần thông tin mô tả đầy đủ của tài khoản Twitter R. Monzon cho biết: Những chú mèo của quân đội Ukraine được huấn luyện để phát hiện và định hướng vị trí các chấm laser của lính bắn tỉa Nga. Đây là Mikael - "Chiến binh Báo của Kharviv" một mình phát hiện ra vị trí của 4 tay súng bắn tỉa, khiến những tay súng này bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy bức ảnh này đã được đăng tải lần đầu tiên vào ngày 25/7/2018 bởi tài khoản "UkrARMY cats & dogs", đi kèm với một loạt hashtag "#army #Ukraine #cats #war #soldier #cat #freedom #pet #pets", không liên quan gì tới chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động vào Ukraine tháng 2/2022.

Bức ảnh gốc được đăng vào năm 2018.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, mặc dù con mèo này có thể thích đuổi theo chấm đỏ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy nó hoặc bất cứ con mèo nào khác từng được Ukraine huấn luyện để làm công việc được mô tả trong bài đăng của tài khoản Monzon.

Bên cạnh đó, ống ngắm laser là một thiết bị hữu ích và gây ấn tượng mạnh trên phim, nhưng không thực tế khi ứng dụng trong đời thực đối với các mục tiêu tầm xa.

Trong bài viết đăng trên website Crimefictionbook ngày 3/3/2016, Benjamin Sobieck, tác giả cuốn "The Writer's Guide To Weapons" từng giải thích lý do tại sao các nhà văn hư cấu nên tránh đưa điểm ngắm laser vào vũ khí của những tay súng bắn tỉa trong câu chuyện của họ.

Theo ông Sobieck, chức năng của ống ngắm laser sẽ phát huy ở điều kiện ánh sáng yếu và khoảng cách ngắn hơn, nhưng không phải là một lựa chọn tối ưu cho lính bắn tỉa.

