Lỡ có con với thầy giáo, mẹ đem bỏ, con gái ôm hận khi biết sự thật nhưng vẫn đi tìm

20 tuổi mới biết thân phận thật, ôm hận trong lòng

Lớn lên trong một gia đình có 4 người con, trên có 3 anh trai, bản thân là út, chị Thiên Hương (sinh năm 1988, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) không hề biết mình là một người con nuôi cho đến năm 20 tuổi.

Khi đó, chị Hương đã kết hôn và chuyển lên sống tại nhà chồng ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Lúc này, mẹ nuôi đã tiết lộ chị không phải là con ruột mà do ông bà xin về nuôi từ một người phụ nữ vừa sinh con ở Sở Y tế An Giang, nay là Khoa Sản, Bệnh viện Long Xuyên, An Giang.

Bố mẹ nuôi của chị Hương sinh được 3 người con trai. Do sức khỏe yếu nên mẹ nuôi không thể sinh thêm con được nữa, nhưng ông bà vẫn muốn có thêm cô con gái. Thấy đứa trẻ mới sinh kháu khỉnh, dễ thương mà mẹ lại muốn cho đi, ông bà quyết định nhận nuôi.

Chị Thiên Hương bị mẹ cho đi ngay khi vừa chào đời được 3 ngày tuổi.

Mẹ nuôi của chị Hương kể, ngày họ đưa chị Hương về nhà là ngày 13/8/1988, khi đó chị mới được 3 ngày tuổi. Họ miêu tả mẹ ruột của chị Hương là một người phụ nữ có chiều cao vừa phải, trắng, gầy, khoảng 20 tuổi. Hôm ấy ở bệnh viện còn có cả bà ngoại của chị Hương, bà rất cao và trắng. Mẹ và bà ngoại của chị Hương muốn giấu tên, địa chỉ nên họ không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác nữa.



"Bố mẹ nuôi tôi kể, họ được biết mẹ ruột của tôi đi học, trót có quan hệ tình cảm với thầy giáo rồi mang thai. Mẹ ruột của tôi sống ở Cần Thơ, nhưng khi mang thai đã về quê ở Long Xuyên, An Giang dưỡng thai rồi sinh con ở đó và dự tính sinh xong là sẽ cho con luôn", chị Hương kể.

Tấm ảnh thời ấu thơ của chị Hương và bố mẹ nuôi.

"Con mong gặp mẹ, chúng ta xa nhau hơn 30 năm rồi"

Khi nhận con, bố nuôi của chị Hương có đưa cho mẹ ruột của chị mấy chục ngàn đồng, gọi là tiền cảm ơn. Nhưng bà không nhận, quay mặt vào tường khóc nức nở. Số tiền đó, bà ngoại của chị đã cầm. Nghe kể như vậy, chị Hương càng thương mẹ nhiều hơn. Chắc hẳn bà đã rất đau khổ khi phải xa con.

Được làm con trong một gia đình hạnh phúc, được sống cuộc sống đầy đủ, được yêu thương, đối xử công bằng, chị Hương thấy bản thân mình quá may mắn. Sau này, dù nói cho chị Hương biết sự thật nhưng mẹ nuôi không muốn cho chị đi tìm mẹ ruột. Không muốn làm mẹ buồn nên chị Hương chẳng dám trái ý. Chỉ khoảng 2-3 năm trở lại đây, bà bỗng dưng suy nghĩ lại, thương con gái và cũng muốn chị biết gốc gác của mình thế nào nên đã đồng ý để chị Hương đi tìm nguồn cội.

Chị Hương hiện đã lập gia đình, có hai con. Chị khao khát được biết gốc gác của mình ở đâu.

Lúc mới biết thân phận thật của mình, chị Hương buồn và hận bố mẹ ruột nhiều lắm. Nhưng rồi khi đã sinh con, đã làm mẹ, chị dần hiểu và cảm thông cho đáng sinh thành. Chị nghĩ rằng, bố mẹ ruột của mình vì một lý do bất đắc dĩ nào đó nên mới phải đem cho đứa con dứt ruột đẻ ra.



Chị Hương tâm sự thêm, bố mẹ nuôi nói nếu chị tìm được ruột thịt, họ sẽ để chị tự quyết định mọi chuyện. Với chị Hương, bản thân luôn biết ơn bố mẹ nuôi vô ngần. Nhưng "chim có tổ, người có tông", không ai là không muốn biết mình thực sự là ai, người đã sinh thành ra mình trông như thế nào.

"Nếu mẹ biết được những thông tin này thì hãy liên lạc với con. Con rất mong gặp lại mẹ, chúng ta xa nhau ba mươi mấy năm rồi", người con lạc mẹ nghẹn ngào nhắn nhủ.

Nguồn: Guufood

