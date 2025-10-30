Liverpool thua tan tác Crystal Palace ở vòng 1/8 League Cup

Liverpool tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua 0-3 ngay trên sân nhà Anfield trước Crystal Palace ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 30-10 (giờ Việt Nam).

Một trận đấu mà HLV Arne Slot đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ, nhưng họ đã không thể đứng vững trước sự già dặn và tốc độ của đối thủ đến từ London.



Rio Ngumoha trong lần hiếm hoi thi đấu chính thức cho Liverpool

Đội hình xuất phát của Liverpool có rất nhiều cầu thủ trẻ mà chính các fan "The Kop" còn chưa biết mặt thuộc tên như Calvin Ramsey, Trey Nioni, Kieran Morrison hay Freddie Woodman…

HLV Arne Slot quyết định để các trụ cột như Mohamed Salah, Van Dijk hay Dominik Szoboszlai nghỉ ngơi không phải điều bất thường nhưng việc lựa chọn xoay tua lực lượng quá mạnh tay của Slot khiến "The Kop" đánh mất nhịp độ và sự chắc chắn quen thuộc.

Ismaila Sarr ghi hai bàn trong vòng 4 phút cho Crystal Palace

Dù cầm bóng nhiều hơn trong khoảng 20 phút đầu, nhưng đội chủ nhà gần như không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào. Trong khi đó, Crystal Palace chơi chủ động và phản công cực kỳ hiệu quả với nhân sự tốt nhất trong tay HLV Oliver Glasner.

Phút 41, Ismaïla Sarr mở tỉ số sau pha băng xuống dứt điểm quyết đoán. Chỉ bốn phút sau, cũng chính cầu thủ người Senegal nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc hiểm hóc, khiến thủ thành Freddie Woodman hoàn toàn bó tay. Hai bàn thua liên tiếp trước giờ nghỉ khiến Anfield chìm trong im lặng.

Amara Nallo nhận thẻ đỏ vì lỗi kéo người

Sang hiệp hai, HLV Arne Slot cố gắng tung thêm vài trụ cột để cứu vãn tình hình, nhưng thế trận không thay đổi. Thảm họa ập đến ở phút 79 khi trung vệ trẻ Amara Nallo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi trong tư thế ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Mất người, Liverpool hoàn toàn sụp đổ. Phút 88, Yeremy Pino ấn định chiến thắng 3-0 cho Palace bằng cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm.

Yeremy Pino ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Palace

Đây đã là trận thua thứ sáu trong bảy trận gần nhất của Liverpool trên mọi đấu trường, và là thất bại nặng nề nhất từ đầu mùa. "Chúng tôi phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là tôi. Đội bóng cần học cách đứng dậy", HLV Slot thừa nhận sau thất bại não nề của đội đương kim á quân giờ đã sớm trở thành khán giả của League Cup.

Liverpool dừng bước sớm ở Cúp Liên đoàn Anh

Trong khi đó, Crystal Palace giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn một cách thuyết phục. Chiến thắng này không chỉ thể hiện sự tiến bộ của đội bóng dưới tay HLV Oliver Glasner, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng cho Liverpool – một tập thể đang đánh mất chính mình khi sa sút quá nhanh, không thể níu giữ niềm tin nơi người hâm mộ.