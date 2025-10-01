Liverpool mất thêm Alisson và Ekitike vì chấn thương trong trận thua thảm hại

HLV Arne Slot xác nhận thủ môn Alisson Becker vắng mặt trong trận đấu với Chelsea cuối tuần.

Tuyển thủ Brazil đã được thay thế bởi Giorgi Mamardashvili ở phút 56 sau khi có vẻ như đã bị đau ở Rams Park. Anh hiện đã bị loại khỏi chuyến làm khách đến Stamford Bridge vào thứ Bảy, và các đánh giá thêm về chấn thương sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Alisson đã phải nghỉ thi đấu nhiều lần vì chấn thương trong cả 2 mùa giải vừa qua. Mùa giải trước, anh đã phải ngồi ngoài hơn 2 tháng - từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12 - vì vấn đề gân kheo. “Không bao giờ là điều chắc chắn nếu bạn rời sân như thế này”, Slot nói với Amazon Prime Video sau trận đấu. “Bạn có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không thể ra sân vào thứ Bảy”.

Liverpool đã có một đêm đáng thất vọng tại Istanbul, khi Galatasaray giành chiến thắng nhờ quả phạt đền vào đầu hiệp một của Victor Osimhen, sau khi Dominik Szoboszlai bị xác định là phạm lỗi trong vòng cấm. Nhà vô địch Anh cũng mất tiền đạo Hugo Ekitike vì chấn thương khi tiền đạo này tập tễnh rời sân giữa hiệp 2. “Cậu ấy cảm thấy có gì đó không ổn khi phải với tay lấy bóng”, Slot nói thêm trong buổi họp báo. “Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể tiếp tục nên chúng tôi phải thay đổi. Hãy xem cậu ấy sẽ ra sao vào cuối tuần”.

Liverpool đã thua 2 trận liên tiếp lần thứ 2 trong nhiệm kỳ của Arne Slot.

Những chấn thương càng làm tăng thêm nỗi thất vọng cho Liverpool, đội đã thua 2 trận liên tiếp lần thứ 2 trong nhiệm kỳ của Slot - sau trận thua trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh hôm thứ Bảy. “Lại một lần nữa, thật thất vọng”, HLV của Liverpool nói. “Đối với tôi, đây là một màn trình diễn khác biệt cả khi có bóng lẫn không có bóng so với Crystal Palace. Hiệp một, chúng tôi đã chơi khá tốt và có cơ hội lớn để dẫn trước 1-0. Thật khó để so sánh tình huống này với trước đây”.

“Đôi khi chúng tôi hơi bị qua mặt trong những tình huống như thế này, và tôi không thể đổ lỗi cho Dominik Szoboszlai về tình huống đó. Họ đã biến một quả phạt đền 20% thành một quả phạt đền 100%, một điều rất thông minh của họ. Chúng tôi không còn quá xa so với trình độ của mùa giải trước. Đôi khi lịch thi đấu có thể mang lại điều này, Galatasaray không phải là một trận đấu đơn giản. Giờ chúng tôi phải làm khách trên sân của Chelsea, một trận đấu khó khăn khác”.

Áp lực trên sân đấu của Galatasaray là điều không dễ vượt qua, đặc biệt thấy rõ với sự phẫn nộ phía chủ nhà sau khi trọng tài Clement Turpin cho Liverpool hưởng quả phạt đền muộn, sau pha vào bóng của Wilfried Singo với với Ibrahima Konate. Trọng tài sau đó đã đảo ngược quyết định của mình vì VAR xác nhận Singo đã vào trúng bóng trước. Mac Allister và Lucas Torreira sút xa vọt xà ngang trong thời gian bù giờ, nhưng không có bàn thắng gỡ hòa nào được ghi cho Liverpool.

Slot nói thêm: “Khoảng cách rất nhỏ, và điều đó đã xảy ra ở mùa giải trước. Đây là lần thứ 2 liên tiếp chúng tôi rơi vào thế bất lợi. Tôi đã thấy nhiều điều trong hiệp một, nhưng hiệp 2 thì ít hơn nhiều. Tôi không nghĩ hiệp 2 có nhiều thời gian thi đấu. Tiền đạo của họ đã ngã sân bốn hoặc năm lần. Thật khó để tạo đà cho trận đấu”.