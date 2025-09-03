Liverpool đã 'bơm tiền' vào kỳ chuyển nhượng kỷ lục như thế nào?

Alexander Isak gia nhập Liverpool trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Mùa hè chi tiêu kỷ lục

Tâm điểm cuộc bạo chi của Liverpool là thương vụ Alexander Isak trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng. Nhà đương kim vô địch Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng nước Anh để đưa chân sút người Thụy Điển từ Newcastle về Anfield với mức giá 125 triệu bảng.

Không chỉ có Isak, Liverpool còn thực hiện thêm hai hợp đồng đình đám khác: Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen với mức phí lên tới 116,5 triệu bảng và Hugo Ekitike từ Eintracht Frankfurt với giá 79 triệu bảng.

Đáng chú ý, riêng số tiền chi ra cho Isak còn nhiều hơn tổng chi tiêu của hơn 10 câu lạc bộ Premier League trong suốt cả mùa hè. Bên cạnh đó, Liverpool cũng chiêu mộ Milos Kerkez (40 triệu bảng), Jeremie Frimpong (29,5 triệu bảng), Giorgi Mamardashvili (29 triệu bảng), trong khi thương vụ Marc Guehi (35 triệu bảng) từ Crystal Palace đã đổ bể vào phút chót.

Liverpool lách PSR ra sao?

Trong bối cảnh các quy định khắt khe của Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (Profit & Sustainability Rules - PSR) đang khiến nhiều đội bóng Premier League phải dè dặt, Liverpool vẫn có thể bạo chi.

Bí quyết nằm của "Lữ đoàn đỏ" nằm ở nền tảng tài chính hùng hậu. Theo báo cáo, doanh thu mùa giải vừa qua của họ đạt tới 614 triệu bảng, gần gấp đôi Newcastle.

Đội bóng vùng Merseyside cũng vừa ký hợp đồng khổng lồ với Adidas trị giá khoảng 60 triệu bảng mỗi năm, kéo dài trong vòng 10 năm.

Thêm vào đó, sân Anfield được mở rộng, giúp nguồn thu tăng mạnh từ bán vé và các dịch vụ VIP. Ngoài ra, những thành công liên tiếp ở Premier League, Champions League và các giải đấu cúp mang lại cho họ nguồn tiền thưởng dồi dào.

Quan trọng không kém, Liverpool đã quản lý chi tiêu một cách khôn ngoan trong nhiều mùa giải. Thực tế, dù mùa hè 2025 họ vung tay mạnh mẽ, thì kể từ mùa 2016/17 đến nay, Liverpool mới chỉ đứng thứ bảy về tổng chi ròng tại Premier League, xếp sau cả Tottenham và West Ham. Năm ngoái, họ thậm chí chỉ bổ sung duy nhất Federico Chiesa với giá 12,5 triệu bảng cho đội hình của HLV Arne Slot.

Chiến dịch bán cầu thủ của Liverpool cũng mang lại nguồn thu lớn. Hè này, Liverpool đã thu về 65 triệu bảng từ Luis Diaz, 56,6 triệu bảng từ Darwin Nunez, cùng những khoản đáng kể từ Jarrell Quansah (35 triệu bảng), Ben Doak (25 triệu bảng), Caoimhin Kelleher (18 triệu bảng) và Tyler Morton (15 triệu bảng). Nhờ vậy, dù chi tới 446 triệu bảng, mức chi ròng của họ chỉ còn 218,4 triệu bảng, thấp hơn Arsenal với 257 triệu bảng.

Các tân binh của Liverpool được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

'Làm mưa làm gió' trong nhiều năm tới?

Câu hỏi đặt ra là tại sao Liverpool lại quyết định "bung tiền" vào thời điểm này. Christian Purslow, cựu giám đốc điều hành của CLB, cho rằng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Liverpool nhận thấy họ đang đứng trước cơ hội vàng để thống trị bóng đá Anh và châu Âu.

Thứ hai, hệ thống quy tắc tài chính hiện tại thực sự ưu ái một đội bóng có nền tảng doanh thu và thương mại khổng lồ như Liverpool. Theo ông, đội chủ sân Anfield có thể đang tận dụng “khoảng trống” trước khi luật lệ thay đổi, để xây dựng một đội hình gần như bất khả chiến bại.

"Đó là quản trị chiến lược cực kỳ thông minh. Bổ sung Isak vào đội hình hiện tại khiến Liverpool trở thành ứng viên số 1 cho mọi danh hiệu. Các CLB khác buộc phải vừa nể phục, vừa e dè cách họ vận hành", ông Christian Purslow nói.

Kỳ chuyển nhượng khép lại, Liverpool trở thành câu lạc bộ chi tiêu nhiều nhất trong một mùa hè của lịch sử bóng đá Anh. Nhưng giờ đây, áp lực đã chuyển sang các tân binh. Số tiền kỷ lục chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Isak, Wirtz, Ekitike và những bản hợp đồng mới khác chứng minh được giá trị của mình trên sân cỏ.