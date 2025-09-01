Quân đội Ba Lan trong một cuộc tập trận.

Vũ khí tự nhiên

Hãng RIA dẫn tuyên bố của bà Zakharova cho biết, quyết định của Litva nhằm mục đích bảo vệ biên giới giáp với Belarus.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng hiện tại tình hình bất ổn ở đó là do các kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và giám đốc một quỹ của Litva.

"Biên giới Ba Lan-Belarus đang rất bất ổn. Một Chủ tịch Ursula von der Leyen, Thủ tướng Tusk và giám đốc Quỹ Bảo tồn và Phục hồi Đầm lầy Litva Nerijus Zablyackis đang quyết định cách hiện đại hóa biên giới", bà Zakharova nói.

Vào hôm 31 tháng 8, ông Zablackis cho biết đã có kế hoạch khôi phục các đầm lầy bị cạn kiệt ở biên giới với Belarus. Tổng diện tích đầm lầy ở khu vực biên giới là khoảng 60.000 ha.

Giám đốc của quỹ cũng kêu gọi các nước láng giềng Latvia và Estonia noi gương Litva và "sử dụng thiên nhiên để bảo vệ" ở biên giới với Nga và Belarus.

Trước đó, Thủ tướng Tusk đã hứa sẽ bảo vệ biên giới Ba Lan bằng một "đội quân lớn, hiện đại" và thừa nhận rằng điều này sẽ khiến đất nước thâm hụt ngân sách lớn.

Đặt mìn chống bộ binh

Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa ra tuyên bố cho biết, nước này chuẩn bị đặt mìn chống bộ binh ở biên giới với Nga và Belarus.

"Tình hình ở biên giới vẫn cực kỳ căng thẳng và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan nói, chỉ ra nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của đất nước trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Quyết định đặt mìn biên giới có liên quan đến mối quan ngại ngày càng tăng của Ba Lan về hành động của Nga và Belarus, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các hành động khiêu khích ngày càng tăng ở sườn phía đông của NATO.

Chính quyền Ba Lan cho biết, các phương pháp bảo vệ truyền thống không còn đủ để đảm bảo an ninh, điều này buộc Warsaw phải xem xét lại các nghĩa vụ của mình theo Công ước Ottawa, được nước này phê chuẩn vào năm 1997.

Bộ Quốc phòng Ba Lan chỉ rõ rằng, các quả mìn sẽ là một phần của hệ thống công sự toàn diện được thiết kế để ngăn chặn hành vi tấn công có thể xảy ra.

Bước đi này được hỗ trợ bởi chương trình Lá chắn phía Đông đã công bố trước đó, có kế hoạch tạo ra một mạng lưới công sự dọc theo biên giới phía đông của đất nước vào năm 2028.

Giới quân sự Ba Lan lưu ý rằng, Nga và Belarus, những quốc gia không ký hiệp ước, đã tích cực sử dụng mìn trong các hoạt động quân sự, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Warsaw.

Trong khi đó, NATO nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất trong liên minh, các quốc gia vùng Baltic, đã ủng hộ lập trường của Ba Lan và Litva cho rằng, những nước này cần có sự linh hoạt trước những thách thức mới.