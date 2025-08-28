LIPOVITAN tiếp năng lượng bền bỉ, cùng bạn chạm vàng

Kiên trì và không bỏ cuộc chính là công thức chạm vàng

Trong hành trình mưu sinh, người lao động vẫn từng ngày đối mặt với những "cánh cửa" có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Công việc tưởng chừng vững chắc bỗng dưng gặp phải biến cố bất ngờ, hay mùa màng bao tháng chăm bón bỗng chốc héo úa vì bão trái mùa. Phía sau những biến động ấy là biết bao công sức, kỳ vọng và cả những lo toan cho ngày mai.

Mang trong mình tinh thần kiên cường và ý chí không khuất phục của con người Việt Nam, họ là những người lao động chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ vẫn thức dậy từ tinh mơ, tay không rời dụng cụ quen thuộc, chân vẫn bước trên những nẻo đường mưa nắng. Khi một cánh cửa đóng lại, họ tìm cách gõ cánh cửa khác; khi khó khăn dồn đến, họ càng siết chặt niềm tin rằng kiên định hôm nay chính là hạt mầm cho mùa gặt mai sau.

Chính tinh thần ấy đã truyền cảm hứng để thương hiệu Nước tăng lực LIPOVITAN thực hiện chương trình "Bật Nắp Trúng Vàng" nhân dịp Quốc khánh năm nay. Đây là một "sân chơi" vừa tiếp thêm năng lượng, vừa trao những giải thưởng giá trị, tiếp sức tinh thần cho những người lao động Việt.

Võ sĩ Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất với tinh thần mạnh mẽ và bền bỉ, đồng hành cùng chương trình "Bật Nắp Trúng Vàng" (Ảnh: LIPOVITAN)

Cơ hội vẫn còn – Vàng đang chờ bạn bật nắp!

Chương trình "Bật Nắp Trúng Vàng" của LIPOVITAN đã và đang lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến khắp cả nước, cổ vũ tinh thần bền bỉ của người lao động Việt. Với sự thấu hiểu rằng để vững nghề và bền sức, cần có nguồn năng lượng ổn định, chương trình không chỉ mang đến những giải thưởng giá trị mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: kiên trì và bền chí, cơ hội sẽ mỉm cười.

Tổng cộng 1.230 nhẫn vàng SBJ đang chờ người sở hữu (Ảnh: LIPOVITAN)

Cách tham gia đơn giản: mua lon LIPOVITAN Mật Ong 250ml phiên bản khuyến mại, bật nắp và tìm giải thưởng bên dưới nắp khoen. Khách hàng sẽ có cơ hội trúng ngẫu nhiên các giải thưởng vô cùng hấp dẫn:

- 30 giải Nhất: 1 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ

- 200 giải Nhì: 0,5 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ

- 1.000 giải Ba: 0,3 chỉ vàng nhẫn 24K SBJ

20 năm bền bỉ đồng hành – Tiếp sức cho mọi hành trình

Gia nhập Việt Nam từ năm 1999, Nước tăng lực LIPOVITAN đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của đông đảo người lao động trên khắp cả nước. Suốt hơn 20 năm, hành trình ấy không dừng lại ở việc mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà chính là câu chuyện về sự gắn bó lâu dài.

Hình ảnh thuộc chuỗi nội dung "Bền sức vững nghề" đầy ý nghĩa do LIPOVITAN thực hiện. (Ảnh: Kênh Youtube LIPOVITAN)

Mỗi lon LIPOVITAN đang tiếp sức cho một ngày làm việc bền sức và mở ra cơ hội chạm tới vận may, vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội bật nắp là trúng vàng cùng 123 LIPO - "Uống càng nhiều, Trúng càng đã".

Thông tin chương trình:

"Bật Nắp Trúng Vàng – Uống càng nhiều, Trúng càng đã" của LIPOVITAN thuộc chiến dịch "123 LIPO – Bùng nổ sức mạnh - Vượt mọi thử thách" dành cho người lao động Việt.

Thời gian: Từ ngày 15/08/2025 đến hết ngày 15/11/2025

Phạm vi: Toàn quốc

Thể lệ chi tiết: Cập nhật trên Fanpage, website chính thức của LIPOVITAN hoặc gọi hotline 1900 571 579

Đơn vị phân phối sp: Công ty TNHH Taisho Việt Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam